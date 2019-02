Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53c56435-fb1f-4d9e-a6d4-4538c9688b4d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vélhetően az erősen kopott felfestés miatt.","shortLead":"Vélhetően az erősen kopott felfestés miatt.","id":"20190216_gyalogatkelo_zebra_gaolas_atkelozaszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53c56435-fb1f-4d9e-a6d4-4538c9688b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9692bb-cda1-4c6c-8641-27a1aed9af22","keywords":null,"link":"/cegauto/20190216_gyalogatkelo_zebra_gaolas_atkelozaszlo","timestamp":"2019. február. 16. 12:06","title":"Zebrán ütötték el a képviselőt és kislányát a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e124035-4145-4935-a25e-702ebca4966f","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Van, ami nem annyival jobb, mint amennyivel drágább – az autós navigáció esetében is e gyakori szempont szerint érdemes válogatni.","shortLead":"Van, ami nem annyival jobb, mint amennyivel drágább – az autós navigáció esetében is e gyakori szempont szerint érdemes...","id":"201907__autos_navigacio__ingyen_is_jo__kerulo_utak__csupa_terkep_e_taj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e124035-4145-4935-a25e-702ebca4966f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f915c5-030d-491c-b6c7-9e41b7e3c08c","keywords":null,"link":"/tudomany/201907__autos_navigacio__ingyen_is_jo__kerulo_utak__csupa_terkep_e_taj","timestamp":"2019. február. 16. 20:00","title":"Melyik navigációs app a legjobb? Melyik mennyi mobilnetet fogyaszt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b72f09-13f9-4db2-af49-a3016568535c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A Francia Vívószövetség hivatalosan is elismerte a fénykardpárbajt, mint versenysportot. Már a második nemzeti tornát tartották az országban.","shortLead":"A Francia Vívószövetség hivatalosan is elismerte a fénykardpárbajt, mint versenysportot. Már a második nemzeti tornát...","id":"20190218_Star_Warsrajongok_figyelem_a_franciaknal_hivatalos_sportag_lett_a_fenykardozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85b72f09-13f9-4db2-af49-a3016568535c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88ce3ef-d40c-4739-9270-6512109482fa","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Star_Warsrajongok_figyelem_a_franciaknal_hivatalos_sportag_lett_a_fenykardozas","timestamp":"2019. február. 18. 10:29","title":"Jedi lovagok figyelem: a franciáknál versenysport lett a fénykardozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95fff3d3-90c5-4ef8-b929-f66c7cb36705","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visszaadná a felhasználóknak Tim Berners-Lee, a world wide web atyja a szabadságot, hogy az adataikkal rendelkezzenek. A szakember szerint egyre több fejlesztő segíti a munkájukat ebben.","shortLead":"Visszaadná a felhasználóknak Tim Berners-Lee, a world wide web atyja a szabadságot, hogy az adataikkal rendelkezzenek...","id":"20190216_tim_berners_lee_world_wide_web_internet_solid_inrupt_felhasznaloi_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95fff3d3-90c5-4ef8-b929-f66c7cb36705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9179947-3433-414e-93a0-298ddbfc1dc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190216_tim_berners_lee_world_wide_web_internet_solid_inrupt_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2019. február. 16. 19:03","title":"Megváltoztatná az internetet a világháló atyja, és erre van egy igen jó terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd666700-8767-46d7-8e83-b21e1a50436f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lassan tiszteletbeli hazánkfiainak lehetne nyilvánítani a brit zenekar tagjait. Ezúttal Szegeden tűnnek fel. A SZIN augusztus 28-31 között lesz a Tisza-parton.","shortLead":"Lassan tiszteletbeli hazánkfiainak lehetne nyilvánítani a brit zenekar tagjait. Ezúttal Szegeden tűnnek fel. A SZIN...","id":"20190218_Iden_sem_telik_el_az_ev_Prodigykoncert_nekul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd666700-8767-46d7-8e83-b21e1a50436f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ed7e46-a6a6-4a39-a535-f8edc84eeedf","keywords":null,"link":"/kultura/20190218_Iden_sem_telik_el_az_ev_Prodigykoncert_nekul","timestamp":"2019. február. 18. 09:18","title":"Idén sem telik el az év Prodigy-koncert nékül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff91344a-ddca-4c8c-9d4b-942a5720d770","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A V4-ek és Izrael csúcstalálkozója lesz Jeruzsálemben. ","shortLead":"A V4-ek és Izrael csúcstalálkozója lesz Jeruzsálemben. ","id":"20190218_Orban_ma_Izraelbe_repul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff91344a-ddca-4c8c-9d4b-942a5720d770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e79a9e-bc85-49a4-ba2e-cbefe9e29e32","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Orban_ma_Izraelbe_repul","timestamp":"2019. február. 18. 08:10","title":"Orbán ma Izraelbe repül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f91eee-d893-4150-bd87-c0c534e87bbd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A gyerek szülei véletlenül bezárták az autót, amit végül egy fegyenc tört fel nekik. ","shortLead":"A gyerek szülei véletlenül bezárták az autót, amit végül egy fegyenc tört fel nekik. ","id":"20190218_Elitelt_rab_szabaditott_ki_egy_lezart_autobol_egy_bezart_csecsemot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8f91eee-d893-4150-bd87-c0c534e87bbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216b82c0-8c6e-4c5e-b38c-51407508f578","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Elitelt_rab_szabaditott_ki_egy_lezart_autobol_egy_bezart_csecsemot","timestamp":"2019. február. 18. 05:49","title":"Elítélt rab szabadított ki egy autóból egy bezárt csecsemőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe4f000-e127-4b43-8561-d90d83e72eb4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A földtörténet forradalmi fejlődésének legkorábbi bizonyítékára leltek kutatók egy gaboni kőfejtőben: 2,1 milliárd éves fekete palában olyan organizmus nyomát találták, amely önerejéből volt képes helyváltoztatásra.","shortLead":"A földtörténet forradalmi fejlődésének legkorábbi bizonyítékára leltek kutatók egy gaboni kőfejtőben: 2,1 milliárd éves...","id":"20190217_2_1_milliard_eves_organizmus_helyvaltoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbe4f000-e127-4b43-8561-d90d83e72eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2499e8ae-d91c-4d0f-a2b3-8f3c3cb00319","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_2_1_milliard_eves_organizmus_helyvaltoztatas","timestamp":"2019. február. 17. 17:03","title":"Megtaláltak egy 2 100 000 000 éves organizmus árulkodó „lábnyomait”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]