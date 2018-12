A Volkswagen alig pár évvel a második világháború után, 1950-ben dobta piacra a T1-es mikrobuszt, mely először a német nyelvterületeken, majd pedig világszerte Bulli néven vonult be a köztudatba. A német Bus és Lieferwagen (busz és szállítóautó) szavak összevonásával létrejött nevet most újból elővette a gyártó, és népszerű Multivan modelljének legújabb, 2016-ban debütált T6-os verziójából készített egy limitált szériás Bulli70 kiadást.

A retró húrokat pengető újdonság típusjelzésében szereplő szám a modell közelgő hetvenedik születésnapjára utal. Maga az autó pedig ennyire jól néz ki:

© László Ferenc

Időutazás

Az új Bullit látva senkinek sem a fapados Transporter munkagépek, illetve az alapfelszereltségű Multivan személyszállítók jutnak eszébe. Hanem egy elegánsan bohókás hippiautó, amit a gyártó a mai kor elvárásainak megfelelő legmodernebb formába öltött. Az eredeti Bullik báját persze nehéz egy az egyben visszaadni egy korszerű autó esetében, így például a karakteresen szögletes LED-fényszórós Bulli70 tekintete nem annyira mosolygósan kedves, mint az elődöké.

Az egyedi fényezés viszont még a szigorú magyar télbe is képes némi kalifornai napsütést csempészni. A tesztautó felső része fehér színen pompázik, az alsó szekció pedig aranysárgán csillog, és a fotók láttán kijelenthetjük, hogy hasonlóan jól áll a típusnak a fehér-piros fényezés is. Krómból gazdagon jutott a hűtőrácsra, a lökhárítóra, a külső visszapillantóra, az ajtókra, és még a csomagtér alsó részére is, de az igazi csillogás a kerekek táján keresendő.

© László Ferenc

Az egyedi 18 colos felnik külső része fehérre van fújva, hatalmas belső körfelületük pedig tükörszerű hatást kelt. Olyannyira, hogy akár még sminkelni is lehetne a segítségükkel, ha nem lennének annyira alacsonyan, és nem lenne a közepükben egy-egy méretes VW logó.

Hátul csak egy szolid Multivan, TDI és 4Motion felirat olvasható, az első kerekek felett, illetve az utastérben viszont jó néhány Bulli-plakett hirdeti az autó igen magas és egyedi felszereltségi szintjét. Nem meglepő módon a különcködésnek alaposan megkérik az árát, hiszen az egyedi fényezés 920 ezer forintos, a spéci felnik pedig 400 ezer forintos tételt az opciós listán.

© László Ferenc

Szálljunk be!

A Bulli70 már a sofőrajtó feltárását követően tudatja velünk, hogy ezúttal nem egy igazi személyautóról, hanem egy személyautóssá csinosított haszonjárműről van szó. A vezetőülésbe olyan magasra kell felszállnunk, mint egyetlen manapság divatos SUV esetében sem, de szerencsére egy kapaszkodó és egy fellépő is segít a műveletben. Elöl két utas foglalhat helyet a tizenkét módon elektromosan állítható bőrülésekben, a térkínálat hatalmas.

Könnyen kikövetkeztethető módon hátul sem rosszabb a helyzet, sőt! A második sorban két különálló ülés található, melyek nemcsak kényünk-kedvünk szerint tologathatók, hanem akár el is forgathatók, ily módon akár tárgyalóbuszként is használható a "bulibusz". Sőt, ezek az ülések némi felár ellenében néhány mozdulattal gyermeküléssé alakíthatók, ami családi felhasználás esetén igen komoly előny. Középen egy kis szekrénykére lehetünk figyelmesek, melyből pohártartó, illetve egy kör alakú kis íróasztal is elővarázsolható.

© László Ferenc

© László Ferenc

A harmadik sorban egy háromszemélyes ülőpad kapott helyet, mely egyszerűen tologatható, így mi döntjük el, hogy éppen mi fontosabb: az utastér vagy a csomagtér mérete. Az ággyá is alakítható hátsó ülések alatt praktikus fiókokat találunk, és ide adott esetben akár hosszabb tárgyakat, például síléceket is be lehet csúsztatni. Tárolórekeszekből szinte mindenhol találunk kisebb-nagyobb példányokat, a vezetőülés alatt pedig egy 230 V-os dugaljra lehetünk figyelmesek. Kár, hogy a lapos fajtából való.

A csomagtartó első blikkre nem tűnik nagynak, de csalóka a kép, mert minimum 657 liternyi csomag fér be a harmadik üléssor mögé. Ha pedig minden ülést kiszedünk, akkor 4,3 köbméternyi tér áll a rendelkezésünkre. A csomagtérajtó hatalmas, és hölgyek számára egyáltalán nem könnyű feladat a lecsukása. Ha valahol, akkor itt igazán lenne értelme az elektromos ajtómozgatásnak.

© László Ferenc

Milyen vezetni?

Az 5 méteres hossz, a 3 méteres tengelytávolság, az 1,9 méteres szélesség és az 1,95 méteres magasság tiszteletet parancsol, azonban a Bullit a hétköznapokban nem nehéz vezetni, még városi forgalomban sem. Ha egy kicsit is tisztában vagyunk az autó méreteivel, tulajdonképpen nem okoz több gondot a forgalomban történő terelgetése, mint egy Golfnak. Sőt, a magas üléspozíció mellett még a nagyobb divatterepjárókénál is jobb rálátásunk adódik az előttünk lévő útszakaszra.

Tolatáskor jó szolgálatot tenne egy 360 fokos kamerakép, ennek hiányában be kell érnünk a normál tolatókamera képével, illetve a tolatóradar csipogásával. A kormány szinte semmilyen visszajelzéssel sem szolgál az útról, e tekintetben tehát inkább haszonjárműves, semmint személyautós a Bulli, az automataváltó karja viszont remekül kézre esik. A hétfokozatú duplakuplungos egységet viszont így sem tudtuk megszeretni, ugyanis sok esetben tétován teszi a dolgát, és néha, sajnos, igen nagyot ránt.

© László Ferenc

A 2 literes dízelmotor első hallásra soványka lehet egy ilyen hatalmas méretű, illetve 2,1 tonnánál is nehezebb autóba, de gyorsan hozzá kell tennünk, hogy ezúttal nem egy, hanem két turbó fújja meg a 4 hengeres egységet. Ennek eredményeképp 204 lóerő és 450 Nm áll rendelkezésre, ráadásul utóbbi akár már 1400-as fordulatszámtól lehívható.

A 9,8 másodperces 0–100-as sprintet, illetve a 203 km/h végsebességet nem sok kritika érheti, ennek viszont a benzinkutakon kell megfizetni az árát. Tapasztalataink szerint lehetetlen 9-9,5 liter alá szorítani a fogyasztást, a vegyes használatú tesztet 10,7 literes átlagfogyasztással zártuk.

© László Ferenc

Mit tud még?

A tesztautót az 1 millió forintos felárú Haldex kuplungos összkerékhajtással is ellátták, sőt még a 370 ezer forintos zárható hátsó diffi sem hiányzik a kocsiból. Ettől persze még nem lesz terepjáró a Bulli, de csúszos, havas téli körülmények mellett azért bőven vannak előnyei a 4Motion rendszernek. Az adaptív futómű 600 ezer forintos extra, de nem sok értelmét látjuk egy kisbuszban, amit vélhetően kevesen akarnak komfort helyett sportosan kemény üzemmódban használni.

A 700 ezer forintos, automatikusan ki/bekapcsoló távolsági fényszórós LED-lámpát gyorsan megszerettük, mint ahogy a mindkét oldalon elektromosan mozgatott csúszóajtókat is. Ezeket nemcsak az ajtókon lévő kezelőszervek, hanem a műszerfalon, illetve a távirányítón lévő gombok segítségével is kényelmesen lehet kezelni. A navigáció 765 ezer forintos felárát nem sok minden indokolja, főleg, hogy az érintőkijelző mindössze 6,3 colos képátlójú. Hasonlóképp a 400 ezer forintos wifirouterre sem áldoznánk egy fillért sem, főleg, hogy a kesztyűtartóból rabol el hasznos köbcentimétereket.

A háromzónás klíma és a 820 ezer forintos állófűtés hatékonyan és gyorsan végzi a dolgát, meglepően gyorsan megfelelő hőmérséklet érhető el a hatalmas utastérben. A 600 W-os, 10 hangszórós Dynaudio hifi 700 ezer forintot kóstál, és bár alapvetően nem szól rosszul, messze nem tud olyan hangélményt produkálni, mint egy átlagos személyautós hangrendszer.

© László Ferenc

Konklúzió, árak

+ : egyedi retró hangulat, hatalmas térkínálat, praktikus részletmegoldások, erős motor, kiváló klíma. –: a DSG-váltó nem hibátlan, a csomagtérajtó nehezen kezelhető, magas fogyasztás, drága.

A Volkswagen remekül ráérzett arra, hogy egy alapvetően unalmas haszonjárműből hogyan lehet érzelmeket felkorbácsoló retró járgányt készíteni. Az újkori Bulli kívül-belül hatalmas, utasterében akkora a tér, hogy annak közelébe semmilyen luxuslimuzin, vagy hatalmas divatterepjáró sem érhet fel. Ennek ára, hogy bár ezt a csúcskategóriás Multivant személyautókéhoz hasonló könnyedséggel lehet terelgetni, a nap végén mégis valahogy az az érzésünk, hogy egy luxusba mártott haszonjárműhöz van szerencsénk.

A hét utas plusz a csomagok ilyen stílusos szállításának alaposan meg kell fizetni az árát. A Bulli70 TDI DSG 4Motion alapára 18,4 millió forint, és mivel az extrák igen drágák, a tesztautó árcéduláján 30 millió forintos összeg olvasható. Sovány vigasz, hogy egy hasonlóan jól felszerelt Mercedes V-osztályt sem úszhatunk meg ennél olcsóbban.

A legolcsóbb dobozos Transporter 8 millió forintba kerül, a 9 személyes kombi változat 11,29 millió forint ellenében vezethető haza, a Trendline felszereltségű Multivan alapára pedig 12,13 millió forint.

© László Ferenc

