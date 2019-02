Nagyon kicsi, nem túl erős és szélsebesnek sem mondható, de a gyártó hazájában akár jogosítvány nélkül is terelgethető az Ami One Concept.

© Citroën

Napjaink egyik legkisebb személyautója a Smart ForTwo , mely mindössze 2,69 méter hosszú. Most azonban felbukkant egy még ennél is kisebb járgány, a Citroën Ami One Concept, mely még a törpe Smartnál is közel 20 centiméterrel rövidebb. Íme:

A nagyközönség által élőben először a márciusi Genfi Autószalonon megtekinthető újdonság konkrétan 2,5 méter hosszú, és mivel mopedautó kategóriás, Franciaországban akár jogosítvány nélkül is lehet vezetni. Hazánkban kicsit más a helyzet, de Magyarországon sem kell B kategóriás jogosítvány a vezetéséhez, elegendő egy AM kategóriás segédmotoros papír.

© Citroën

A 18 colos kerekeken gördülő 1,5 méter magas és 1,5 méter széles mini villanyautó 425 kilogrammot nyom a mérlegen, fordulóköre pedig mindössze 8 méter. A 8 lóerős teljesítményű apróság végsebessége 45 km/h.

© Citroën

Érdekesség, hogy míg a vezető ajtaja a Rolls-Royce-okhoz hasonlóan hátrafelé nyílik, addig az utas egy normál módon nyitható ajtón keresztül szállhat be a kocsiba. Említést érdemel továbbá a 100 kilométeres hatótávolság, a strapabíró és könnyen tisztítható színes utastér, illetve a kormány mögötti 5 colos kijelző.

© Citroën

A Citroën szerint a komoly okostelefon integrációt élvező és QR-kód beolvasással nyitható Ami One Concept autómegosztó rendszerben, bérautóként és lízing járműként egyaránt forradalmasíthatja a városi közlekedést.

© Citroën

© Citroën

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.