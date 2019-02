Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a0ac150-4508-4c25-b7fd-7e4319b26241","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cég rengeteg fenyegetést kapott, sokan a bojkottjára szólítottak fel.","shortLead":"A cég rengeteg fenyegetést kapott, sokan a bojkottjára szólítottak fel.","id":"20190227_Hidzsabot_akart_arulni_a_Decathlon_aztan_inkabb_meggondolta_magat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a0ac150-4508-4c25-b7fd-7e4319b26241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b9b1e9d-c2b9-45e7-a966-cd1d4d02065a","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Hidzsabot_akart_arulni_a_Decathlon_aztan_inkabb_meggondolta_magat","timestamp":"2019. február. 27. 07:30","title":"Hidzsábot akart árulni a Decathlon, aztán inkább meggondolta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524bb95c-a25c-4409-955a-329e76487dcb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elutasította szerdán a brit parlament alsóháza a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt (Labour) módosító indítványát, amely vámuniós viszonyrendszer fenntartását írta volna elő az Európai Unióval a brit EU-tagság megszűnése, a Brexit után is. A Labour az indítvány leszavazása esetére kilátásba helyezte, hogy támogatni fog minden olyan kezdeményezést, amely új EU-népszavazás kiírását irányozza elő.","shortLead":"Elutasította szerdán a brit parlament alsóháza a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt (Labour) módosító indítványát...","id":"20190228_brexit_munkaspart_jeremy_corbyn_theresa_may_brit_parlament_szavazas_nepszavazas_eu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=524bb95c-a25c-4409-955a-329e76487dcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6e4f36-f3b6-4bdb-bc07-9f391696b329","keywords":null,"link":"/vilag/20190228_brexit_munkaspart_jeremy_corbyn_theresa_may_brit_parlament_szavazas_nepszavazas_eu","timestamp":"2019. február. 28. 05:37","title":"Brexit: Leszavazták a Munkáspárt indítványát. Jöhet az újabb referendum?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafb50c6-a22d-4bd5-9fef-93278244b74e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Féklámpakapcsoló javítása miatt 2,27 autóját hívja vissza a gyártó.","shortLead":"Féklámpakapcsoló javítása miatt 2,27 autóját hívja vissza a gyártó.","id":"20190228_200817_kozotti_Subaru_Forestere_vagy_Imprezaja_van_Akkor_ez_ont_is_erinti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eafb50c6-a22d-4bd5-9fef-93278244b74e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b19d540-6846-4ad3-ab2d-3d552eb82cc6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190228_200817_kozotti_Subaru_Forestere_vagy_Imprezaja_van_Akkor_ez_ont_is_erinti","timestamp":"2019. február. 28. 10:44","title":"2008-17 közötti Subaru Forestere vagy Imprezája van? Akkor ez önt is érinti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2836303b-5dec-4eb3-8af8-626e7951cd3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baden-Württemberg kormánya lemondta Szijjártó Péter péntekre tervezett stuttgarti látogatását az \"európai értékeket sértő\" magyar plakátkampány miatt. Ez a német tartomány a jelentős magyar beruházásokat megvalósító Mercedes és Bosch hazája.","shortLead":"Baden-Württemberg kormánya lemondta Szijjártó Péter péntekre tervezett stuttgarti látogatását az \"európai értékeket...","id":"20190227_Nemet_pofon_a_Junckerplakatert_Szijjarto_nem_mehet_a_Mercedes_fovarosaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2836303b-5dec-4eb3-8af8-626e7951cd3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa4e85b-5101-4459-ac01-7a78c3c67d2d","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Nemet_pofon_a_Junckerplakatert_Szijjarto_nem_mehet_a_Mercedes_fovarosaba","timestamp":"2019. február. 27. 09:15","title":"Német pofon a Juncker-plakátért: Szijjártó nem mehet a Mercedes fővárosába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40224ecd-69eb-4b23-8253-78999daf7c4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összeült az MTA elnöksége, és ragaszkodik az eddigi követeléseihez. Lovász László elnök ilyen értelemben nem köt kompromisszumokat a Palkovics-tervről.\r

\r

","shortLead":"Összeült az MTA elnöksége, és ragaszkodik az eddigi követeléseihez. Lovász László elnök ilyen értelemben nem köt...","id":"20190226_MTA_az_elnokseg_nem_tagit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40224ecd-69eb-4b23-8253-78999daf7c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6a590a-6574-4947-8e85-e5eace395863","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_MTA_az_elnokseg_nem_tagit","timestamp":"2019. február. 26. 19:58","title":"MTA: az elnökség nem tágít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554b682a-0774-4d79-b736-7b9591fc5268","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézménynek a kirúgott alkalmazott hónapokon át elmaradt 600 ezer forintos fizetését kell pótolni, illetve meg kell fizetnie a perköltséget.","shortLead":"Az intézménynek a kirúgott alkalmazott hónapokon át elmaradt 600 ezer forintos fizetését kell pótolni, illetve meg kell...","id":"20190227_56_millio_forintot_kell_fizetnie_az_Antall_Jozsef_Tudaskozpontnak_Szert_Boglarkanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=554b682a-0774-4d79-b736-7b9591fc5268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f5bcc0-cf8c-4001-9682-91373abf17cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_56_millio_forintot_kell_fizetnie_az_Antall_Jozsef_Tudaskozpontnak_Szert_Boglarkanak","timestamp":"2019. február. 27. 21:31","title":"5,6 millió forintot kell fizetnie az Antall József Tudásközpont Szert Boglárkának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a57e93-7a8b-4340-9a50-178c833176d1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A természeti katasztrófák hírnökeinek tartott, ritkán látható mélytengeri teremtményeket, szíjhalakat fogtak ki halászok a japán Okinava sziget közelében.","shortLead":"A természeti katasztrófák hírnökeinek tartott, ritkán látható mélytengeri teremtményeket, szíjhalakat fogtak ki...","id":"20190227_szijhal_termeszeti_katasztrofa_halaszok_melytengeri_halak_japan_okinava_sziget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14a57e93-7a8b-4340-9a50-178c833176d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f32e9f-b014-4b06-9794-13ea6ecdbf75","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_szijhal_termeszeti_katasztrofa_halaszok_melytengeri_halak_japan_okinava_sziget","timestamp":"2019. február. 27. 15:03","title":"Ritka, több száz méter mélyen élő halakat fogtak ki Japánban, ez többek szerint rossz ómen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ad583b-145b-4a32-8d5e-e1f9cd24ae23","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az érintés érzetét adó művégtagot fejlesztettek ki svájci kutatók, annak térbeli helyzetét is érzékelhetik a páciensek.","shortLead":"Az érintés érzetét adó művégtagot fejlesztettek ki svájci kutatók, annak térbeli helyzetét is érzékelhetik a páciensek.","id":"20190227_erintes_erzetet_ado_muvegtag_svajci_kutatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0ad583b-145b-4a32-8d5e-e1f9cd24ae23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46c3904-7215-4b22-abf8-ab2f5e8c7409","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_erintes_erzetet_ado_muvegtag_svajci_kutatok","timestamp":"2019. február. 27. 13:33","title":"Olyan műkezet fejlesztettek ki Svájcban, amellyel még érezni is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]