Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c3ede71-ff3e-4c8e-94d0-8e1f52eb7399","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A diszkont légitársaságnak 15 millió forintot kell fizetnie tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt.","shortLead":"A diszkont légitársaságnak 15 millió forintot kell fizetnie tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt.","id":"20190306_birsag_wizz_air_dubaj_poggyasz_fovarosi_kormanyhivatal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c3ede71-ff3e-4c8e-94d0-8e1f52eb7399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00ad55cf-bd52-47f8-baec-a794b0a1faec","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_birsag_wizz_air_dubaj_poggyasz_fovarosi_kormanyhivatal","timestamp":"2019. március. 06. 14:30","title":"Megbírságolta a Wizz Airt a fővárosi kormányhivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9908901-a3e2-40a4-96b1-9cabc6c240ab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth- és József Attila-díjas írótól, költőtől, a nemzet művészétől a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben búcsúztak. \r

","shortLead":"A Kossuth- és József Attila-díjas írótól, költőtől, a nemzet művészétől a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben búcsúztak. \r

","id":"20190305_Eltemettek_Tandori_Dezsot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9908901-a3e2-40a4-96b1-9cabc6c240ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f80314-e227-44d2-9271-bac7b1ae1f50","keywords":null,"link":"/kultura/20190305_Eltemettek_Tandori_Dezsot","timestamp":"2019. március. 05. 15:53","title":"Eltemették Tandori Dezsőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79530f3-24d9-42db-9c7f-dda76170de1f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az európai és amerikai űrszondák által készített felvételeken lévő kráterek arról tanúskodnak, hogy egykoron felszín alatti tórendszer lehetett a Marson.","shortLead":"Az európai és amerikai űrszondák által készített felvételeken lévő kráterek arról tanúskodnak, hogy egykoron felszín...","id":"20190305_mars_viz_nyoma_tavak_torendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f79530f3-24d9-42db-9c7f-dda76170de1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04cc1619-b495-4747-b1bd-bfa022f70a77","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_mars_viz_nyoma_tavak_torendszer","timestamp":"2019. március. 05. 17:03","title":"Árulkodnak a felvételek: komplett tórendszer lehetett a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa63d670-a408-42fe-bff4-72376b5f4be1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tóth Tamás Antal korábbi cége adóhátralékot halmozott fel, ezért kényszertörléssel szűnt meg, 5 évre eltiltották a vezetői tisztségviseléstől, de ez a Tényeket eddig nem zavarta. Most távozik, azt nem közölték, hogy miért.","shortLead":"Tóth Tamás Antal korábbi cége adóhátralékot halmozott fel, ezért kényszertörléssel szűnt meg, 5 évre eltiltották...","id":"20190306_Tavozik_a_Tenyek_korabban_adotartozast_felhalmozo_hirigazgatohelyettese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa63d670-a408-42fe-bff4-72376b5f4be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc382f8-09f4-409a-8e32-4cd7c39c1aad","keywords":null,"link":"/kultura/20190306_Tavozik_a_Tenyek_korabban_adotartozast_felhalmozo_hirigazgatohelyettese","timestamp":"2019. március. 06. 10:44","title":"Távozik a Tények korábban adótartozást felhalmozó hírigazgató-helyettese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3f8b57-2be8-4c1e-b71b-003c419a48c0","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A Netflix Oscar-díjas rövid dokumentumfilmje, a Period. End of Sentence a menstruációról szól. De ennél is fontosabb, hogy tisztelgés a nők előtt.","shortLead":"A Netflix Oscar-díjas rövid dokumentumfilmje, a Period. End of Sentence a menstruációról szól. De ennél is fontosabb...","id":"20190305_Veresen_komoly_ugy_megis_hihetetlen_hogy_Oscart_nyert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd3f8b57-2be8-4c1e-b71b-003c419a48c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9b6761-d92d-48f1-9b87-c2ac589a0bdf","keywords":null,"link":"/elet/20190305_Veresen_komoly_ugy_megis_hihetetlen_hogy_Oscart_nyert","timestamp":"2019. március. 05. 20:00","title":"Véresen komoly ügy, mégis hihetetlen, hogy Oscart nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae65729-b8ae-4f90-a88d-0338ba9e4771","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombathelyi Spiegler Elemér 92 évesen még megvarrta az unokák cipőjét, 101 évesen naponta két újságot olvasott át.\r

\r

","shortLead":"A szombathelyi Spiegler Elemér 92 évesen még megvarrta az unokák cipőjét, 101 évesen naponta két újságot olvasott...","id":"20190306_106_evesen_meghalt_a_legidosebb_magyar_holokauszttulelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ae65729-b8ae-4f90-a88d-0338ba9e4771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5a282e7-f866-4b89-b4ad-0ff47d99cef5","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_106_evesen_meghalt_a_legidosebb_magyar_holokauszttulelo","timestamp":"2019. március. 06. 18:02","title":"106 évesen meghalt a legidősebb magyar holokauszt-túlélő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebb3005-2f29-4ff9-b2f5-c08bdce5453d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyermekotthonért felelős államtitkár nem fogadta a képviselőt, Szél ezért a parlamenti folyosón interjúvolta meg.","shortLead":"A gyermekotthonért felelős államtitkár nem fogadta a képviselőt, Szél ezért a parlamenti folyosón interjúvolta meg.","id":"20190305_Szel_Bernadett_megprobalta_kideriteni_mi_lesz_a_foti_gyermekotthonnal_de_lepattintottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ebb3005-2f29-4ff9-b2f5-c08bdce5453d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d973d9e8-5a55-4dab-b081-8a8fefb3b59b","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Szel_Bernadett_megprobalta_kideriteni_mi_lesz_a_foti_gyermekotthonnal_de_lepattintottak","timestamp":"2019. március. 05. 11:57","title":"Szél Bernadett megpróbálta kideríteni, mi lesz a fóti gyermekotthonnal, de lepattintották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b73991-4825-4bd6-bdcc-d9209f7f8a0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lenne itt egy kis háború a filmkészítést illetően. ","shortLead":"Lenne itt egy kis háború a filmkészítést illetően. ","id":"20190305_Steven_Spielberg_Netflix_Oscar_kozlemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18b73991-4825-4bd6-bdcc-d9209f7f8a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a834a0-1587-4fbf-8f49-43994496b9ec","keywords":null,"link":"/kultura/20190305_Steven_Spielberg_Netflix_Oscar_kozlemeny","timestamp":"2019. március. 05. 10:51","title":"Steven Spielberg betámadta a Netflixet, a cég közleményben válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]