Az Európai Parlament hatalmas többséggel elfogadott döntése nemcsak a személyautókra, hanem a kisteherautókra is vonatkozik.

Az Európai Parlament jóváhagyta azt az üvegházhatású gáz-kibocsátást korlátozó tervet, mely kimondja, hogy 2030-ig az Európai Unióban az új személyautók esetében 37,5 százalékkal, az új furgonok esetében pedig 31 százalékkal kell csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást. Ezenkívül fontos célként jelölték meg a teljes termékéletciklusra vonatkozó kibocsátásmérést.

Az Európai Bizottság a személyautók esetében eredetileg 30 százalékos célértéket javasolt, ám az Európai Parlament végül ennél drasztikusabb szén-dioxid-kibocsátás csökkentési tervet fogadott el. Ráadásul igen komoly többséggel: a jogszabályt 521 szavazattal, 63 ellenszavazat és 34 tartózkodás mellett hagyták jóvá.

Most a képviselők és a tagállamok szakminisztereiből álló Tanácson a sor, hogy hivatalosan is elfogadja az EP döntését, ezt követően pedig az Unió hivatalos közlönyében is meg fog jelenni az új jogszabály.

Az előírt határértéket meghaladó átlagkibocsátású flottát gyártó vállalatoknak úgynevezett kibocsátási prémiumot kell fizetniük. Az Európai Bizottság 2023-ra felméri, hogy a zéró kibocsátás irányában haladó átmenet igazságosságának jegyében a befolyó összeget az autóiparban dolgozók szaktudásának fejlesztésére fordítja-e. A Bizottságnak ugyancsak 2023-ig kell állást foglalnia arról, hogy szükség van-e uniós szinten meghatározott, közös kibocsátásmérési- és egységes adatbejelentési módszertanra.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint a közúti forgalom az Unió teljes üvegházhatású gáz-kibocsátásának mintegy 20 százalékáért felelős.

