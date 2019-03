Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc0e9fb3-408c-448c-9399-282c5bb57b97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telekom több csomagjában is kedvezményesen lehet használni a Vibert, de ennek vasárnap vége.","shortLead":"A Telekom több csomagjában is kedvezményesen lehet használni a Vibert, de ennek vasárnap vége.","id":"20190329_telekom_mobilnet_viber_ingyen_adatforgalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc0e9fb3-408c-448c-9399-282c5bb57b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32de51e-f54e-4589-af3b-ca4ede9fdf7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_telekom_mobilnet_viber_ingyen_adatforgalom","timestamp":"2019. március. 29. 11:03","title":"Van egy nagyon rossz hírünk, ha a Telekomnál van és Vibert használ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e5e469-7f91-4213-9bb3-dd8daafdd44d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közúti baleset gondatlan okozása esetén akár három év szabadságvesztés is kiszabható.","shortLead":"Közúti baleset gondatlan okozása esetén akár három év szabadságvesztés is kiszabható.","id":"20190330_Loves_Andras_balesetet_buntetoeljaras_kereteben_vizsgalja_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29e5e469-7f91-4213-9bb3-dd8daafdd44d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00905313-33dc-4718-a0fe-1398230d475c","keywords":null,"link":"/elet/20190330_Loves_Andras_balesetet_buntetoeljaras_kereteben_vizsgalja_a_rendorseg","timestamp":"2019. március. 30. 07:57","title":"Lovasi András balesetét büntetőeljárás keretében vizsgálja a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19f7c01-e1f2-4d02-834f-4d081e91d8be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190330_Tobb_mint_egy_hetig_szenvedhetunk_az_oraatallitas_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a19f7c01-e1f2-4d02-834f-4d081e91d8be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0851975a-cf2f-492b-87b8-c7ab1c0f471b","keywords":null,"link":"/elet/20190330_Tobb_mint_egy_hetig_szenvedhetunk_az_oraatallitas_miatt","timestamp":"2019. március. 30. 11:49","title":"Több mint egy hétig szenvedhetünk az óraátállítás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bca1019-cebd-4b59-b68a-791c7e82acfa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ez a világ legkönnyebb selyemruhája, és kétezer éve készült. ","shortLead":"Ez a világ legkönnyebb selyemruhája, és kétezer éve készült. ","id":"20190329_Megfejtettek_a_mindossze_49_grammos_osi_kinai_selyemoltozet_titkat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bca1019-cebd-4b59-b68a-791c7e82acfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d66ab7-b734-4cc8-aedb-252cc3e74f0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_Megfejtettek_a_mindossze_49_grammos_osi_kinai_selyemoltozet_titkat","timestamp":"2019. március. 29. 19:03","title":"Megfejtették a mindössze 49 grammos ősi kínai selyemöltözet titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8d4ccb-b156-4b67-8687-fc3c40cd6e13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiú 1,7 kilogrammal jött a világra. ","shortLead":"A kisfiú 1,7 kilogrammal jött a világra. ","id":"20190329_Baba_agyhalott_no_Portugalia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b8d4ccb-b156-4b67-8687-fc3c40cd6e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e71cba8-68fe-4ae5-b7e2-b7821861b763","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Baba_agyhalott_no_Portugalia","timestamp":"2019. március. 29. 18:54","title":"Babája született egy négy hónapja agyhalott nőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67270706-5d23-455e-a9d8-8e1123eab137","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Imádta a munkáját, de ennyi pénzből nem tud megélni.","shortLead":"Imádta a munkáját, de ennyi pénzből nem tud megélni.","id":"20190330_Ironikus_hogy_rajta_voltam_a_toborzon_aztan_most_lelepek__folmondott_a_rendorseg_reklamarca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67270706-5d23-455e-a9d8-8e1123eab137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8f7993-e853-4950-9264-cee34f4fe9f3","keywords":null,"link":"/elet/20190330_Ironikus_hogy_rajta_voltam_a_toborzon_aztan_most_lelepek__folmondott_a_rendorseg_reklamarca","timestamp":"2019. március. 30. 13:15","title":"\"Ironikus, hogy rajta voltam a toborzón, aztán most lelépek\" - fölmondott a rendőrség reklámarca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f38c337f-3dd9-44e0-8b3c-ae387ed645b8","c_author":"Napi.hu","category":"enesacegem","description":"Az elmúlt három évben folyamatosan lehetett igényelni támogatást a POS-terminálokra, a második kör határideje vasárnap járt volna le, most ezt hosszabbította meg a kormány a jövő év közepéig.","shortLead":"Az elmúlt három évben folyamatosan lehetett igényelni támogatást a POS-terminálokra, a második kör határideje vasárnap...","id":"20190330_Meg_egy_evig_lehet_palyazni_a_kartyaelfogado_terminalokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f38c337f-3dd9-44e0-8b3c-ae387ed645b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e44c3d-6cac-4899-ab97-773d8a96a3c9","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190330_Meg_egy_evig_lehet_palyazni_a_kartyaelfogado_terminalokra","timestamp":"2019. március. 30. 12:12","title":"Még egy évig lehet pályázni a kártyaelfogadó terminálokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50883d00-61c7-49b9-99d1-c2d39f90af61","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A görög titkosszolgálat szerint nem volt ügynökük az Iszlám Állam (IÁ) nálunk elfogott állítólagos hóhéra, Hasszán F., a magyar társszervek tavaly augusztus óta tudtak a létezéséről, de nem tudtak bizonyítékokat küldeni a terrorcselekményekben való részvételéről. A görögök állítják, embercsempészet miatt nyomoztak a férfi után, és nyugtalanítja őket, hogy bizonyos országok politikai ügyekre használják a terrorizmus elleni harcot, ami rombolja a közös fellépéshez szükséges együttműködést. ","shortLead":"A görög titkosszolgálat szerint nem volt ügynökük az Iszlám Állam (IÁ) nálunk elfogott állítólagos hóhéra, Hasszán F...","id":"20190329_Meredek_dolgokkal_allt_elo_a_gorog_titkosszolgalat_az_itt_elfogott_Iszlam_Allamtag_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50883d00-61c7-49b9-99d1-c2d39f90af61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43053258-8d4e-4170-b545-664e2674acdb","keywords":null,"link":"/vilag/20190329_Meredek_dolgokkal_allt_elo_a_gorog_titkosszolgalat_az_itt_elfogott_Iszlam_Allamtag_ugyeben","timestamp":"2019. március. 29. 11:15","title":"Meredek dolgokkal állt elő a görög titkosszolgálat az itt elfogott Iszlám Állam-tag ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]