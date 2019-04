Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7db925cc-5f55-4d37-99fe-0d82d55a3640","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Árpád hídnál egy rács adta meg magát.","shortLead":"Az Árpád hídnál egy rács adta meg magát.","id":"20190331_3as_metro_arpad_hid_atadas_metromegallo_racs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7db925cc-5f55-4d37-99fe-0d82d55a3640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9fec210-1aa6-4e2b-ba46-f3c6fa2f22d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190331_3as_metro_arpad_hid_atadas_metromegallo_racs","timestamp":"2019. március. 31. 10:58","title":"Máris hibát filmeztek a 3-as metró frissen átadott szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cbcdf08-37c6-469f-81a7-84d22ba39d9d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy két és fél milliárd éves, vagyis a Japánban talált eddigi legidősebb kőzetet fedezték fel a kutatók a nyugat-japán Simane prefektúrában.","shortLead":"Egy két és fél milliárd éves, vagyis a Japánban talált eddigi legidősebb kőzetet fedezték fel a kutatók a nyugat-japán...","id":"20190331_25_milliard_eves_kozet_japanban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cbcdf08-37c6-469f-81a7-84d22ba39d9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d593d5bb-2feb-4d6e-b811-238ee682e1fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_25_milliard_eves_kozet_japanban","timestamp":"2019. március. 31. 20:03","title":"Találtak egy 2 500 000 000 éves követ Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3805f53-f505-41ba-be46-d6e70cf2f3c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Háromszor támadtak rá tálib felkelők a hazafelé tartó Abdul Rasíd Dosztum afganisztáni alelnökre, a politikus mindegyik rajtaütést túlélte.","shortLead":"Háromszor támadtak rá tálib felkelők a hazafelé tartó Abdul Rasíd Dosztum afganisztáni alelnökre, a politikus mindegyik...","id":"20190331_Sokeletu_afgan_alelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3805f53-f505-41ba-be46-d6e70cf2f3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1288048-6821-4879-afcd-6c5f9ff59624","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_Sokeletu_afgan_alelnok","timestamp":"2019. március. 31. 14:07","title":"Az afgán alelnök három támadást élt túl egyetlen útján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22367f43-9394-4321-8bb8-d6b02294ec85","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az élet első ezer napján a megfelelő táplálás azért is különösen fontos, mert az akkor rögzült szokások végigkísérik a felnőttkort. Dr. Pászthy Bea gyermekorvos, gyermekpszichiáter írása.","shortLead":"Az élet első ezer napján a megfelelő táplálás azért is különösen fontos, mert az akkor rögzült szokások végigkísérik...","id":"20190331_Ahogy_az_anya_etet_nemcsak_a_testi_es_lelki_egeszsegunket_de_meg_az_okologiai_labnyomunkat_is_meghatarozza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22367f43-9394-4321-8bb8-d6b02294ec85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86297c1-4651-4246-a9f6-2f40788be904","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190331_Ahogy_az_anya_etet_nemcsak_a_testi_es_lelki_egeszsegunket_de_meg_az_okologiai_labnyomunkat_is_meghatarozza","timestamp":"2019. március. 31. 20:15","title":"Ahogy anya etet, nemcsak a testi és lelki egészségünket, de még az ökológiai lábnyomunkat is meghatározza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd4f7cfd-6dde-48a0-b140-d5d9a9c6f9a6","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Építőanyagot, ajtót, tetőcserepet kaptak a házuk felújítására a makói Honvéd városrész lakói, a kalákában végzett munkában szakemberek is támogatták őket. Most sorban állnak azok, akik még kimaradtak a programból, de azt ígéri az önkormányzat, hogy lesz még folytatás.","shortLead":"Építőanyagot, ajtót, tetőcserepet kaptak a házuk felújítására a makói Honvéd városrész lakói, a kalákában végzett...","id":"20190331_Kalakaban_ujitjak_fel_a_hazat_maguknak_a_hatranyos_helyzetuek_Makon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd4f7cfd-6dde-48a0-b140-d5d9a9c6f9a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640a291b-a9ff-4a97-95fc-61d57fe929a5","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190331_Kalakaban_ujitjak_fel_a_hazat_maguknak_a_hatranyos_helyzetuek_Makon","timestamp":"2019. március. 31. 12:40","title":"Kalákában újítják fel a házat maguknak a hátrányos helyzetűek Makón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kaméleon Dizájn Kft. több tízmilliónyi reklámmegrendelést kapott Debrecentől, a szerződések jelentős részét akkor írták alá, amikor Kósa Lajos a város polgármestere volt. ","shortLead":"A Kaméleon Dizájn Kft. több tízmilliónyi reklámmegrendelést kapott Debrecentől, a szerződések jelentős részét akkor...","id":"20190331_Kosa_Lajos_edesanyjanak_uj_reklamcege_korabban_tobb_tizmillionyit_tejelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187e9b21-4662-4f63-b71e-abb1ee22621e","keywords":null,"link":"/itthon/20190331_Kosa_Lajos_edesanyjanak_uj_reklamcege_korabban_tobb_tizmillionyit_tejelt","timestamp":"2019. március. 31. 17:29","title":"Kósa Lajos édesanyjának új reklámcége korábban több tízmilliónyit tejelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d393aecb-f630-4720-9af7-e695835055c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság Péterfalvi Attilának adott igazat, az egyház nem nagyja annyiban.","shortLead":"A bíróság Péterfalvi Attilának adott igazat, az egyház nem nagyja annyiban.","id":"20190330_Jogellenesen_kezel_adatokat_a_Szcientologia_Egyhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d393aecb-f630-4720-9af7-e695835055c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d0049d-6b46-414f-a817-dedc9ee8b3b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190330_Jogellenesen_kezel_adatokat_a_Szcientologia_Egyhaz","timestamp":"2019. március. 30. 16:38","title":"Jogellenesen kezel adatokat a Szcientológia Egyház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b76abd-a55a-43a2-ba41-372aa29e2cad","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"\"Nem kell ahhoz konferencia, hogy tudjuk, mi a család\" - üzent az olasz Ikea annak a veronai családvédő konferenciának, amelyen Novák Katalin és mások is bevándorlásellenes szólamokat hangoztattak.","shortLead":"\"Nem kell ahhoz konferencia, hogy tudjuk, mi a család\" - üzent az olasz Ikea annak a veronai családvédő konferenciának...","id":"20190331_Az_Ikea_hatarozottan_uzent_a_migransozo_veronai_csaladkonferencianak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8b76abd-a55a-43a2-ba41-372aa29e2cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067852c8-fda5-49cb-ada0-6f9f6a07cfcf","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190331_Az_Ikea_hatarozottan_uzent_a_migransozo_veronai_csaladkonferencianak","timestamp":"2019. március. 31. 10:15","title":"Az Ikea határozottan üzent a migránsozó veronai családkonferenciának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]