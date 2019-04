Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c096709-0753-4b66-874f-88a9e6e05b58","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezzel a névvel persze nem lesz nehéz nyerni a valaha volt legfurcsább brit voksoláson.","shortLead":"Ezzel a névvel persze nem lesz nehéz nyerni a valaha volt legfurcsább brit voksoláson.","id":"20190412_Nigel_Farage_ezer_fontot_tett_fel_uj_partja_valasztasi_gyozelmere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c096709-0753-4b66-874f-88a9e6e05b58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09436343-71cf-462b-ba95-d63120cc6b18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Nigel_Farage_ezer_fontot_tett_fel_uj_partja_valasztasi_gyozelmere","timestamp":"2019. április. 12. 15:10","title":"Nigel Farage ezer fontot tett fel új pártja választási győzelmére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Iszik és vezet.","shortLead":"Iszik és vezet.","id":"20190413_Ketszer_is_ittasan_vezetett_majd_harmadjara_elkotott_egy_autot__szinten_ittasan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d668575-51d6-4813-a60a-f7512ef8891f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190413_Ketszer_is_ittasan_vezetett_majd_harmadjara_elkotott_egy_autot__szinten_ittasan","timestamp":"2019. április. 13. 17:10","title":"Kétszer is ittasan vezetett, majd harmadjára elkötött egy autót – szintén ittasan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce3a621f-63d6-48d3-be83-6b5426b3589e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"De nem mindegyiken egyelőre.","shortLead":"De nem mindegyiken egyelőre.","id":"20190412_Mar_a_postakon_is_arulnak_vonatjegyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce3a621f-63d6-48d3-be83-6b5426b3589e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d58e45-7fc8-45c9-b08d-4a12e990ffc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Mar_a_postakon_is_arulnak_vonatjegyet","timestamp":"2019. április. 12. 08:35","title":"Már a postákon is árulnak vonatjegyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7383472-bd29-40c9-b3ea-1cd4b9e32954","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínában csütörtökön derült ki hivatalosan, mennyibe kerülnek a Huawei új csúcsmobiljai. 