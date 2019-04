Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7773d7d-6500-46e8-b74a-902be98cd96b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A demonstrálók egy része felmászott a Shell székházára, és több ablakát is betörték. Emellett utakat, hidakat zártak le. ","shortLead":"A demonstrálók egy része felmászott a Shell székházára, és több ablakát is betörték. Emellett utakat, hidakat zártak...","id":"20190416_Tobb_mint_szaz_kornyezetvedot_vettek_orizetbe_Londonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7773d7d-6500-46e8-b74a-902be98cd96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7693a70f-d6b0-457a-be77-ca6a85e0093e","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Tobb_mint_szaz_kornyezetvedot_vettek_orizetbe_Londonban","timestamp":"2019. április. 16. 15:02","title":"Több mint száz környezetvédőt vettek őrizetbe Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Indul a szolgálati idő rendezésével kapcsolatos adategyeztetési eljárás.","shortLead":"Indul a szolgálati idő rendezésével kapcsolatos adategyeztetési eljárás.","id":"20190416_Az_5055_eveseket_figyelmeztetik_most_nezzek_at_a_papirjaikat_ne_legyen_baj_a_nyugdijjal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad89307f-2dc6-4af4-a596-e148df6f3fbf","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190416_Az_5055_eveseket_figyelmeztetik_most_nezzek_at_a_papirjaikat_ne_legyen_baj_a_nyugdijjal","timestamp":"2019. április. 16. 12:17","title":"Az 50-55 éveseket figyelmeztetik: most nézzék át a papírjaikat, ne legyen baj a nyugdíjjal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0bf83a9-9dc6-4d95-93dc-da1f506b936e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ötödikként állíthat listát az MSZP–P, ha nyilvántartásba veszik őket.","shortLead":"Ötödikként állíthat listát az MSZP–P, ha nyilvántartásba veszik őket.","id":"20190416_EPvalasztas_Otvenezer_ajanlast_adott_le_az_MSZPParbeszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0bf83a9-9dc6-4d95-93dc-da1f506b936e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f16e166-d185-4272-85e4-e42a663db106","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_EPvalasztas_Otvenezer_ajanlast_adott_le_az_MSZPParbeszed","timestamp":"2019. április. 16. 11:23","title":"EP-választás: Ötvenezer ajánlást adott le az MSZP–Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd23345e-6c2a-4b73-8841-32eabe582f52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kis időre most ön is a NASA \"munkatársa\" lehet, az űrügynökség egyik projektéhez ugyanis olyan adatokra van szükségük, amiket az állampolgárokkal együtt tudnak a legkönnyebben begyűjteni. ","shortLead":"Kis időre most ön is a NASA \"munkatársa\" lehet, az űrügynökség egyik projektéhez ugyanis olyan adatokra van szükségük...","id":"20190417_nasa_icesat_2_muhold_fak_magassaga_meres_globe_observer_fotozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd23345e-6c2a-4b73-8841-32eabe582f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa559e86-e9c5-448f-b3c6-527f4c67d762","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_nasa_icesat_2_muhold_fak_magassaga_meres_globe_observer_fotozas","timestamp":"2019. április. 17. 19:03","title":"Megint segítséget kér a NASA, önnek is üzentek: mérjen már meg pár fát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60dc620-0e83-49e9-96c6-b37e52adab35","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Geszti Péter a Rapülők újraélesztése után újra a múltból merít. A húsz évvel ezelőtt sikert sikerre halmozó Jazz+Az januárban újra összeáll a Sportaréna színpadán egy estére.","shortLead":"Geszti Péter a Rapülők újraélesztése után újra a múltból merít. A húsz évvel ezelőtt sikert sikerre halmozó Jazz+Az...","id":"20190416_Feltamad_a_Gesztifele_JazzAz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c60dc620-0e83-49e9-96c6-b37e52adab35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7443d4-df54-4ccd-afbe-d2413637c4c6","keywords":null,"link":"/kultura/20190416_Feltamad_a_Gesztifele_JazzAz","timestamp":"2019. április. 16. 10:36","title":"Feltámad a Geszti-féle Jazz+Az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nukleáris tengeralattjáróra vonatkozó titkos dokumentumokat vett át, amikor lefülelték.","shortLead":"Egy nukleáris tengeralattjáróra vonatkozó titkos dokumentumokat vett át, amikor lefülelték.","id":"20190416_Kemkedesert_14_ev_bortont_kapott_egy_norveg_allampolgar_Moszkvaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253c8da5-bd8d-4001-8fb6-f61b362dc1dd","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Kemkedesert_14_ev_bortont_kapott_egy_norveg_allampolgar_Moszkvaban","timestamp":"2019. április. 16. 19:22","title":"Kémkedésért 14 év börtönt kapott Moszkvában egy norvég állampolgár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4ba7e9-02db-4d4b-92f6-54015a0ad76a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pedig a robogók által okozott károk átlagos összege eléri a 450 ezer forintot.","shortLead":"Pedig a robogók által okozott károk átlagos összege eléri a 450 ezer forintot.","id":"20190416_robogo_biztositas_baleset_karesemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf4ba7e9-02db-4d4b-92f6-54015a0ad76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"986568ff-2f43-4183-899e-aafcda65f0d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_robogo_biztositas_baleset_karesemeny","timestamp":"2019. április. 16. 14:22","title":"Kismotor, nagy kockázat: 500 ezer robogó fut a magyar utakon biztosítás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acb1fb8-57a7-4047-b96d-a4bb032509f2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az elmúlt néhány évtizedben több világszerte híres műemléképületben pusztított tűz, többségüket már újjá is építették. Összeszedtünk néhányat ezek közül! ","shortLead":"Az elmúlt néhány évtizedben több világszerte híres műemléképületben pusztított tűz, többségüket már újjá is építették...","id":"20190416_Ot_ikonikus_epulet_amelynek_leegese_sokkolta_a_vilagot__galeria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3acb1fb8-57a7-4047-b96d-a4bb032509f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613a06c1-e173-4d65-ba72-ae4e449e021f","keywords":null,"link":"/kultura/20190416_Ot_ikonikus_epulet_amelynek_leegese_sokkolta_a_vilagot__galeria","timestamp":"2019. április. 16. 18:31","title":"Öt ikonikus épület, amelynek leégése sokkolta a világot – galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]