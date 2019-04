Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"939f6cac-0e0b-4543-ae38-75209339b939","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mondhatni varázslatos lesz.","shortLead":"Mondhatni varázslatos lesz.","id":"20190423_Harry_Potter_kollekcio_Vans","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=939f6cac-0e0b-4543-ae38-75209339b939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ccffca-a7f2-4f99-b13b-2cee8a134c6f","keywords":null,"link":"/elet/20190423_Harry_Potter_kollekcio_Vans","timestamp":"2019. április. 23. 10:48","title":"Harry Potter-kollekciót dob piacra a Vans","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53662997-8094-48fd-a633-cc4ec64ca028","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A klímaváltozás növelte a szakadékot a gazdag és a szegény országok között. Ezt a tanulságot vonta le a klímaváltozás gazdasági következményeiből a kaliforniai Stanford egyetem két kutatója. ","shortLead":"A klímaváltozás növelte a szakadékot a gazdag és a szegény országok között. Ezt a tanulságot vonta le a klímaváltozás...","id":"20190423_Szamszerusitettek_a_klimavaltozas_gazdasagi_hatasait_Norvegia_jol_jart_Nigeria_rosszul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53662997-8094-48fd-a633-cc4ec64ca028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca13b96-7594-42a1-bdd8-f100340a0d2d","keywords":null,"link":"/kkv/20190423_Szamszerusitettek_a_klimavaltozas_gazdasagi_hatasait_Norvegia_jol_jart_Nigeria_rosszul","timestamp":"2019. április. 23. 14:08","title":"Számszerűsítették a klímaváltozás gazdasági hatásait: Norvégia jól járt, Nigéria rosszul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d9ec40-888d-4b6e-9b2b-604cf0f63196","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az iparosodott világ legnépszerűbb szabadidős elfoglaltsága a tévénézés. Átlagosan napi három órát, vagyis körülbelül szabadidőnk felét töltjük a képernyő előtt. Főként sorozatokat nézünk, és olyan, mintha nem eresztenének. Persze igazából mi nem tudjuk kikapcsolni. De miért nem?","shortLead":"Az iparosodott világ legnépszerűbb szabadidős elfoglaltsága a tévénézés. Átlagosan napi három órát, vagyis körülbelül...","id":"20190423_Ezert_nem_tudunk_elszabadulni_a_sorozatoktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4d9ec40-888d-4b6e-9b2b-604cf0f63196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8ecf3a-df14-4e1e-b4d6-29b6add358b4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190423_Ezert_nem_tudunk_elszabadulni_a_sorozatoktol","timestamp":"2019. április. 23. 12:15","title":"Ezért nem tudunk elszabadulni a sorozatoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af0ec01-7226-4415-a28c-368eec197cb4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"De vajon inna olyan üdítőből, amit ilyen kupak zár le? Érdekes projekt zajlik Olaszországban a használt pelenkák újrafelhasználására. A probléma nagyságát jelzi, hogy évente 187 milliárd pelenkát dobunk ki.","shortLead":"De vajon inna olyan üdítőből, amit ilyen kupak zár le? Érdekes projekt zajlik Olaszországban a használt pelenkák...","id":"20190423_Akar_kupak_is_keszulhet_a_hasznalt_pelenkakbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3af0ec01-7226-4415-a28c-368eec197cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8449ceb7-5767-4649-b7f7-2dd41ce8a0dd","keywords":null,"link":"/kkv/20190423_Akar_kupak_is_keszulhet_a_hasznalt_pelenkakbol","timestamp":"2019. április. 23. 11:37","title":"Akár kupak is készülhet a használt pelenkákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f00d11-0957-43d6-8799-aacf822c53c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Majdnem háromszor annyi szavazatot kapott az ukrán elnökválasztáson a humorista jelölt, mint a jelenlegi elnök az exit pollok előrejelzése szerint. Porosenko már gratulált is a legyőzőjének. \r

\r

","shortLead":"Majdnem háromszor annyi szavazatot kapott az ukrán elnökválasztáson a humorista jelölt, mint a jelenlegi elnök az exit...","id":"20190421_Az_elso_exit_pollok_szerint_Zelenszkij_tonkreverte_Porosenkot_az_ukran_elnokvalasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68f00d11-0957-43d6-8799-aacf822c53c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305b0739-7eb5-4483-b824-16e9f54174f6","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Az_elso_exit_pollok_szerint_Zelenszkij_tonkreverte_Porosenkot_az_ukran_elnokvalasztason","timestamp":"2019. április. 21. 19:17","title":"Az első exit pollok szerint Zelenszkij tönkreverte Porosenkót az ukrán elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b41a1f-b3e1-403a-8aec-49fdf7391a09","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Márciusban tovább csökkentek az autóeladások az Európai Unióban, így már zsinórban hetedik hónapja tart a világ egyik legnagyobb autópiacának zsugorodása.","shortLead":"Márciusban tovább csökkentek az autóeladások az Európai Unióban, így már zsinórban hetedik hónapja tart a világ egyik...","id":"20190421_A_Dacia_allva_hagyta_vetelytarsait_Europaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41b41a1f-b3e1-403a-8aec-49fdf7391a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76a90e6-8a63-41bc-ad51-481d40f79541","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_A_Dacia_allva_hagyta_vetelytarsait_Europaban","timestamp":"2019. április. 21. 16:23","title":"A Dacia állva hagyta vetélytársait Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c15a3e-784c-4751-95a0-a0c374d8780c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismeretlen tettes horogkereszteket és sértő feliratokat rajzolt a belgrádi magyar nagykövetség címtáblájára.","shortLead":"Ismeretlen tettes horogkereszteket és sértő feliratokat rajzolt a belgrádi magyar nagykövetség címtáblájára.","id":"20190423_Horogkereszt_a_belgradi_magyar_nagykovetseg_bejaratanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90c15a3e-784c-4751-95a0-a0c374d8780c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f91ed467-8161-42e6-b91d-04eac5f9c00b","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Horogkereszt_a_belgradi_magyar_nagykovetseg_bejaratanal","timestamp":"2019. április. 23. 13:05","title":"Horogkereszt a belgrádi magyar nagykövetség bejáratánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30b652e-0018-4090-850f-309ebb372ba8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy debreceni cégvezető így foglalta össze a munkaerőhiányból fakadó gondokat, hozzátéve, hogy a fiataloknak ma már nem elég a biztos fizetés: a bátorítás mellett motiválni, az elérendő célok közös megfogalmazásában is segíteni kell őket.","shortLead":"Egy debreceni cégvezető így foglalta össze a munkaerőhiányból fakadó gondokat, hozzátéve, hogy a fiataloknak ma már nem...","id":"20190421_Sok_penzt_keresni_keves_munkaval_Ez_ma_mar_nem_megy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f30b652e-0018-4090-850f-309ebb372ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c22512ae-219f-41cc-9db0-1ebbf3493749","keywords":null,"link":"/kkv/20190421_Sok_penzt_keresni_keves_munkaval_Ez_ma_mar_nem_megy","timestamp":"2019. április. 21. 16:52","title":"Sok pénzt keresni kevés munkával? Ez ma már nem megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]