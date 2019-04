Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2b78c05-9310-4b1b-835c-3e497a0ab300","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hónapok óta lebegtette a kérdést Barack Obama korábbi alelnöke, csütörtökön azonban bejelentette: készül a jövő novemberben esedékes elnökválasztásra.","shortLead":"Hónapok óta lebegtette a kérdést Barack Obama korábbi alelnöke, csütörtökön azonban bejelentette: készül a jövő...","id":"20190425_joe_biden_elnokjelolt_amerikai_elnokvalasztas_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2b78c05-9310-4b1b-835c-3e497a0ab300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1704e36-cfa8-403e-840d-e509a43d174c","keywords":null,"link":"/vilag/20190425_joe_biden_elnokjelolt_amerikai_elnokvalasztas_2020","timestamp":"2019. április. 25. 12:57","title":"Joe Biden indul az amerikai elnökjelöltségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A dollármilliomos Ibrahim család két fia is részt vett az öngyilkos merényletsorozatban, melynek legkevesebb 359 halottja és 500 sebesültje volt húsvétkor Srí Lankán. Amikor a kommandósok lerohanták az egyikük luxusvilláját Colombóban, az állapotos feleség felrobbantotta saját magát és három gyerekét is. Három kommandós is meghalt.","shortLead":"A dollármilliomos Ibrahim család két fia is részt vett az öngyilkos merényletsorozatban, melynek legkevesebb 359...","id":"20190425_Miert_lesz_valaki_terrorista_ha_mindene_megvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa517f7-0503-4f92-99f3-75379c1495f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_Miert_lesz_valaki_terrorista_ha_mindene_megvan","timestamp":"2019. április. 25. 10:42","title":"Miért lesz valaki terrorista, ha mindene megvan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d9cc47b-163a-4b51-8d39-30644a17761e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Küszöbön a Samsung új tabletje, ami elsősorban szokatlan méretével hívja fel magára a figyelmet. A renderelt ábrák megjelenése után már az eszközt a maga teljességében mutató videó is felkerült a YouTube-ra.","shortLead":"Küszöbön a Samsung új tabletje, ami elsősorban szokatlan méretével hívja fel magára a figyelmet. A renderelt ábrák...","id":"20190426_samsung_galaxy_view2_oriasi_tablet_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d9cc47b-163a-4b51-8d39-30644a17761e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b317cc5-beb4-4050-9064-d4bcf2d095e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_samsung_galaxy_view2_oriasi_tablet_video","timestamp":"2019. április. 26. 12:03","title":"Videó: jön a Samsung óriás tablagépe, közel félméteres képernyője van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik pizzás erőszakkal próbálta behajtani a jussát. ","shortLead":"Az egyik pizzás erőszakkal próbálta behajtani a jussát. ","id":"20190425_Hajba_kaptak_a_pizzasok_Egerben_veres_fojtogatas_lett_a_vege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d68712e-27f6-4b05-b389-cfbb20b5d872","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_Hajba_kaptak_a_pizzasok_Egerben_veres_fojtogatas_lett_a_vege","timestamp":"2019. április. 25. 09:17","title":"Hajba kaptak a pizzások Egerben, verés, fojtogatás lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22db0cc2-1fe7-4163-9ac1-ce5b13103392","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az összes italozót felkeresi a választókerületében. Maroslelén kezdett.","shortLead":"Az összes italozót felkeresi a választókerületében. Maroslelén kezdett.","id":"20190426_Lazar_Janos_kocsmakat_jar_vegig_es_videot_csinal_rola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22db0cc2-1fe7-4163-9ac1-ce5b13103392&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c242d0be-8c70-4d2c-841c-761fd42a89bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_Lazar_Janos_kocsmakat_jar_vegig_es_videot_csinal_rola","timestamp":"2019. április. 26. 05:50","title":"Lázár János kocsmákat jár végig, és videót csinál róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar külügyminiszter szerint sértő és tiszteletlen, ahogy az EU játszik a törökökkel a csatlakozás ígérgetésével. Természetesen a migránsok is előkerültek.","shortLead":"A magyar külügyminiszter szerint sértő és tiszteletlen, ahogy az EU játszik a törökökkel a csatlakozás ígérgetésével...","id":"20190424_Szijjarto_Peter_az_EUnak_Tobb_tiszteletet_a_torokoknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86e40d7-14d3-417e-ad7e-a44cd6da2204","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_Szijjarto_Peter_az_EUnak_Tobb_tiszteletet_a_torokoknek","timestamp":"2019. április. 24. 15:14","title":"Szijjártó Péter az EU-nak: Több tiszteletet a törököknek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"957ffd54-3fc9-4998-9da0-70fb6661055a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"John William King egy fekete férfival végzett brutális kegyetlenséggel. A támadót méreginjekcióval végezték ki. ","shortLead":"John William King egy fekete férfival végzett brutális kegyetlenséggel. A támadót méreginjekcióval végezték ki. ","id":"20190425_Kivegeztek_egy_rasszista_gyilkost_Texasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=957ffd54-3fc9-4998-9da0-70fb6661055a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a9b9c3-2d24-43fd-bc4f-8552a306c667","keywords":null,"link":"/vilag/20190425_Kivegeztek_egy_rasszista_gyilkost_Texasban","timestamp":"2019. április. 25. 11:47","title":"Kivégeztek egy rasszista gyilkost Texasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"414ef0c0-a02d-4010-8f92-4ac585217243","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az is kiderült, hol, mennyi lesz a belépő.","shortLead":"Az is kiderült, hol, mennyi lesz a belépő.","id":"20190425_Szombaton_nyitnak_a_strandok_Budapesten_keszuljon_a_libaborre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=414ef0c0-a02d-4010-8f92-4ac585217243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c900e216-3625-40c3-8ee1-2ecff4ce5bdd","keywords":null,"link":"/kkv/20190425_Szombaton_nyitnak_a_strandok_Budapesten_keszuljon_a_libaborre","timestamp":"2019. április. 25. 12:48","title":"Szombaton nyitnak a strandok Budapesten, készüljön a libabőrre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]