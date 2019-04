Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz a párt közösségi oldalára feltöltött rövidfilmmel akciót indít és a magyar emberekhez fordul, mert úgy gondolják, hogy Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) országgyűlési képviselő kijelentése után téved a képviselő, a pártja és az ellenzék is, ha azt hiszik, ilyen eset következmények nélkül maradhat.\r

\r

","shortLead":"A Fidesz a párt közösségi oldalára feltöltött rövidfilmmel akciót indít és a magyar emberekhez fordul, mert...","id":"20190428_Orszagos_kampanyt_indit_a_Fidesz_Bangone_patkanyozasa_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a4ce4c-d1b7-4974-8b12-f357f09518a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_Orszagos_kampanyt_indit_a_Fidesz_Bangone_patkanyozasa_miatt","timestamp":"2019. április. 28. 12:36","title":"Országos kampányt indít a Fidesz Bangóné patkányozása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hiszen az orosz elnök szerint az ukrán és az orosz valójában egy nép.","shortLead":"Hiszen az orosz elnök szerint az ukrán és az orosz valójában egy nép.","id":"20190429_Putyin_szerint_mindenkinek_jo_ha_az_oroszok_ukran_az_ukranok_pedig_orosz_utlevelet_kapnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c8c9f2d-3680-434c-8d28-d4bb1e931317","keywords":null,"link":"/vilag/20190429_Putyin_szerint_mindenkinek_jo_ha_az_oroszok_ukran_az_ukranok_pedig_orosz_utlevelet_kapnak","timestamp":"2019. április. 29. 17:52","title":"Putyin szerint mindenkinek jó, ha az oroszok ukrán, az ukránok pedig orosz útlevelet kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook nem szeretné, ha Európában megismétlődne az, ami a 2016-os amerikai elnökválasztásnál történt, ezért szigorú szabályokat vezet be a politikai hirdetésekre vonatkozóan.","shortLead":"A Facebook nem szeretné, ha Európában megismétlődne az, ami a 2016-os amerikai elnökválasztásnál történt, ezért szigorú...","id":"20190429_facebook_europai_parlamenti_valasztasok_2019_politikai_hirdetes_a_facebookon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75507f31-8178-49bf-a297-90098ec6b9a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_facebook_europai_parlamenti_valasztasok_2019_politikai_hirdetes_a_facebookon","timestamp":"2019. április. 29. 14:03","title":"Új politikai szabályokat vezet be a Facebook, Magyarországon is kötelező lesz betartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5912798-6e19-4738-a721-df7e29f9a7f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Németország vs. Olaszország.","shortLead":"Németország vs. Olaszország.","id":"20190429_nurburgring_porsche_gt_rs_lamoborghini_huracan_performante","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5912798-6e19-4738-a721-df7e29f9a7f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df291593-c13d-4ac1-8765-64f162f70a8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_nurburgring_porsche_gt_rs_lamoborghini_huracan_performante","timestamp":"2019. április. 29. 14:24","title":"Szép kis kergetőzést rendezett egy Porsche GT2 RS és egy Lamborghini Huracán a „Ringen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul kettős fronthatás várható. ","shortLead":"Ráadásul kettős fronthatás várható. ","id":"20190429_Ma_is_marad_a_borus_ido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb697ee-1738-4b91-a177-ec3d67ffa160","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Ma_is_marad_a_borus_ido","timestamp":"2019. április. 29. 05:18","title":"Ma is marad a borús idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9a62cc-b645-4beb-b4f9-bf914093a7c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak úgy sorjáznak a váratlan események az 5G világban, azon belül is az 5G modemek körül. Az Intel kilépett, az Apple összeborult régi nagy ellenfelével, ráadásul megvásárolná az Intel modem üzletágát. Kérdés, hogy a történtek után hajlandó lesz-e üzletet kötni vele a Santa Clara-i gyártó.","shortLead":"Csak úgy sorjáznak a váratlan események az 5G világban, azon belül is az 5G modemek körül. Az Intel kilépett, az Apple...","id":"20190429_apple_intel_5g_modemchip_uzletag_felvasarlas_pletyka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c9a62cc-b645-4beb-b4f9-bf914093a7c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a623f9-ec79-4b74-82cb-256d4342dfd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_apple_intel_5g_modemchip_uzletag_felvasarlas_pletyka","timestamp":"2019. április. 29. 10:03","title":"Logikus lépés: szemet vetett az Apple az Intel modemchip-üzletágára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Torlódásra kell számítani Budapest felé","shortLead":"Torlódásra kell számítani Budapest felé","id":"20190428_Lezartak_az_M2es_utat_Kosdnal_baleset_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc9b06c-b437-494d-866c-cf9d8c12c786","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_Lezartak_az_M2es_utat_Kosdnal_baleset_miatt","timestamp":"2019. április. 28. 16:12","title":"Lezárták az M2-es utat Kosdnál baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93360c6f-8c3d-4b7b-bd23-ce857830497e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy hámot viselő fehér delfinnel találkoztak norvég halászok, s a szakértők szerint nagyon valószínű, hogy az állatot korábban az orosz haditengerészet használhatta különféle feladatok végrehajtására. A találkozásról videó is készült.","shortLead":"Egy hámot viselő fehér delfinnel találkoztak norvég halászok, s a szakértők szerint nagyon valószínű, hogy az állatot...","id":"20190429_Az_orosz_tengereszet_delfinjevel_talalkoztak_norveg_halaszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93360c6f-8c3d-4b7b-bd23-ce857830497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2619650-8209-4ea3-81bc-5474391d16b0","keywords":null,"link":"/vilag/20190429_Az_orosz_tengereszet_delfinjevel_talalkoztak_norveg_halaszok","timestamp":"2019. április. 29. 14:16","title":"Az orosz tengerészet delfinjével találkoztak norvég halászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]