[{"available":true,"c_guid":"53a633c8-10da-4704-8382-672edf775cc8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Angoltudás nem szükséges a megértéséhez.","shortLead":"Angoltudás nem szükséges a megértéséhez.","id":"20190504_Megkapo_karikaturaban_bucsuzik_a_Csubakkat_jatszo_szinesztol_a_New_Yorker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53a633c8-10da-4704-8382-672edf775cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6a8e050-6524-4e34-9c43-acd488e85327","keywords":null,"link":"/kultura/20190504_Megkapo_karikaturaban_bucsuzik_a_Csubakkat_jatszo_szinesztol_a_New_Yorker","timestamp":"2019. május. 04. 10:57","title":"Megkapó karikatúrában búcsúzik a Csubakkát játszó színésztől a New Yorker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A május elsejei összetűzések után szombaton a mozgalom novemberi indulása óta a legkevesebben vettek részt a jobb életkörülményekért tüntető sárgamellényesek franciaországi megmozdulásain.","shortLead":"A május elsejei összetűzések után szombaton a mozgalom novemberi indulása óta a legkevesebben vettek részt a jobb...","id":"20190504_Kevesen_voltak_a_parizsi_sargamellenyesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900ce083-1589-4e02-b9d9-6ce639674e32","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Kevesen_voltak_a_parizsi_sargamellenyesek","timestamp":"2019. május. 04. 22:28","title":"Kevesen voltak a párizsi sárgamellényesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindazonáltal most nem tűnik úgy, az USA haderővel avatkozik be a hatalmi és gazdasági válságban lévő ország ügyeibe, de Trump és csapata áttekintette a lehetőségeket.\r

\r

","shortLead":"Mindazonáltal most nem tűnik úgy, az USA haderővel avatkozik be a hatalmi és gazdasági válságban lévő ország ügyeibe...","id":"20190503_Az_USA_vedelmi_minisztere_a_venezuelai_beavatkozasrol_Minden_elkepzelheto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758ceb32-a146-4259-9fd3-6294647ae8ed","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Az_USA_vedelmi_minisztere_a_venezuelai_beavatkozasrol_Minden_elkepzelheto","timestamp":"2019. május. 03. 21:57","title":"Az USA védelmi minisztere a venezuelai beavatkozásról: \"Minden elképzelhető\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4d72d2-5162-4dd9-9de0-77e945b5140c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Migránskártya, bevándorlás, amit meg kell állítani, Brüsszel a hibás - ezzel foglalható össze a Fidesz legújabb kampányvideójának üzenete.","shortLead":"Migránskártya, bevándorlás, amit meg kell állítani, Brüsszel a hibás - ezzel foglalható össze a Fidesz legújabb...","id":"20190504_Most_F_Hasszannal_keszitett_szivbemarkolo_migransos_videot_a_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c4d72d2-5162-4dd9-9de0-77e945b5140c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab0c7f2-5fe1-433d-8f37-fac85b6c7643","keywords":null,"link":"/elet/20190504_Most_F_Hasszannal_keszitett_szivbemarkolo_migransos_videot_a_Fidesz","timestamp":"2019. május. 04. 11:45","title":"Most Hasszán F.-fel készített szívbemarkoló migránsos kampányvideót a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0a5b85-7e91-4da1-80ca-25e6e6b9022b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nyereséggel zárta az első negyedévet a Berkshire Hathaway amerikai holdingtársaság, amely a világon az egyik legnagyobb, tőzsdén jegyzett cég. Egy éve veszteségről jelentett. ","shortLead":"Nyereséggel zárta az első negyedévet a Berkshire Hathaway amerikai holdingtársaság, amely a világon az egyik...","id":"20190505_A_Berkshire_Hathaway_217_milliard_dollaros_nyereseggel_zarta_a_negyedevet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df0a5b85-7e91-4da1-80ca-25e6e6b9022b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67480cf3-2219-4db4-9a33-a1ae7f55dcfe","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_A_Berkshire_Hathaway_217_milliard_dollaros_nyereseggel_zarta_a_negyedevet","timestamp":"2019. május. 05. 12:18","title":"A Berkshire Hathaway 21,7 milliárd dolláros nyereséggel zárta a negyedévet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Itt vannak a nyerőszámok.","shortLead":"Itt vannak a nyerőszámok.","id":"20190504_Ketten_is_nagyot_nyertek_a_mai_lottosorsolason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d87cbe-7d84-47a5-acfc-90bb1c3326e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190504_Ketten_is_nagyot_nyertek_a_mai_lottosorsolason","timestamp":"2019. május. 04. 19:45","title":"Ketten is nagyot nyertek a mai lottósorsoláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Húsz éve most volt a legkevesebb a közvetlen külföldi beruházások (FDI) mennyisége a világon - áll az OECD jelentésében, amely szerint a tavaly Magyarországra érkezett FDI csaknem megduplázódott.","shortLead":"Húsz éve most volt a legkevesebb a közvetlen külföldi beruházások (FDI) mennyisége a világon - áll az OECD...","id":"20190505_OECD_tavaly_27_szazalekkal_csokkent_az_FDI_globalisan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9662a80-bfe5-4ccd-8403-45d45593e818","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_OECD_tavaly_27_szazalekkal_csokkent_az_FDI_globalisan","timestamp":"2019. május. 05. 10:23","title":"OECD: tavaly negyedével estek vissza a külföldi beruházások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A budapesti hotel dolgozója egy kanadai vendégnek majdnem 25 millió forintnyi valutáját emelte el.","shortLead":"A budapesti hotel dolgozója egy kanadai vendégnek majdnem 25 millió forintnyi valutáját emelte el.","id":"20190504_A_szemettel_egyutt_25_milliot_is_eltakaritott_a_budapesti_hotelbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dfe4a34-944f-4453-9ef0-9f88bd1d67ed","keywords":null,"link":"/elet/20190504_A_szemettel_egyutt_25_milliot_is_eltakaritott_a_budapesti_hotelbol","timestamp":"2019. május. 04. 12:20","title":"A szeméttel együtt 25 millió forintnyi valutát is eltakarított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]