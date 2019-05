Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f02d4ff1-0aff-4c76-9f43-0129542d4da7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerdán reggel 9 órára meghaladta a 29 ezret a tiltakozó petíciót aláírók száma.","shortLead":"Szerdán reggel 9 órára meghaladta a 29 ezret a tiltakozó petíciót aláírók száma.","id":"20190508_peticio_matematikaerettsegi_erettsegi_nehez_feladat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f02d4ff1-0aff-4c76-9f43-0129542d4da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27635aae-160a-441c-866a-704fd92e053e","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_peticio_matematikaerettsegi_erettsegi_nehez_feladat","timestamp":"2019. május. 08. 09:09","title":"Matematikaérettségi: több tízezren tiltakoznak a nehéz feladatok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa804d4-f43e-4ef8-bd7e-c858f7170b65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú várakozás után végre a Sony konzolján is elérhetővé válik az EA havidíjas szolgáltatása. ","shortLead":"Hosszú várakozás után végre a Sony konzolján is elérhetővé válik az EA havidíjas szolgáltatása. ","id":"20190508_sony_playstation_ea_access_xbox_elofizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faa804d4-f43e-4ef8-bd7e-c858f7170b65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7dcabfb-f012-4177-98b0-580919c4ee44","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_sony_playstation_ea_access_xbox_elofizetes","timestamp":"2019. május. 08. 13:03","title":"Nagy hír a playstationösöknek: jön az EA rég várt szolgáltatása és vele sok-sok új játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e07bf2aa-4dcc-46d6-a360-647e102c50b6","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Most is több százmilliót adtak sportra. ","shortLead":"Most is több százmilliót adtak sportra. ","id":"20190508_Folyamatosan_atirja_a_kormany_a_koltsegvetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e07bf2aa-4dcc-46d6-a360-647e102c50b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d12faaa-3dfa-4a02-9241-5ad731768319","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_Folyamatosan_atirja_a_kormany_a_koltsegvetest","timestamp":"2019. május. 08. 09:48","title":"Folyamatosan átírja a kormány a költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c600cb65-0ad3-455c-b336-d0abb787f650","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt focistának az edzői képesítéshez szüksége van az érettségire is. ","shortLead":"A volt focistának az edzői képesítéshez szüksége van az érettségire is. ","id":"20190508_Most_erettsegizik_a_volt_valogatott_Dombi_Tibor_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c600cb65-0ad3-455c-b336-d0abb787f650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea7a965-ae12-4401-89a2-027ad3e023ed","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Most_erettsegizik_a_volt_valogatott_Dombi_Tibor_is","timestamp":"2019. május. 08. 06:24","title":"Most érettségizik a volt válogatott Dombi Tibor is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bafa0d2-3917-4e97-b32d-67a6c8937bf7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ahogyan korábban, úgy ezúttal is 50 milliárd forintot.","shortLead":"Ahogyan korábban, úgy ezúttal is 50 milliárd forintot.","id":"20190507_Ismet_osztalekot_fizet_az_MNB_az_allamkasszaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bafa0d2-3917-4e97-b32d-67a6c8937bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007f5cd7-afc9-4e12-b9f4-9360baa9637f","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_Ismet_osztalekot_fizet_az_MNB_az_allamkasszaba","timestamp":"2019. május. 07. 16:23","title":"Ötvenmilliárdot fizet az MNB az államkasszába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ed2599-93a4-4ba1-a0a5-e0e5447c4b80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan azt a helyzetet is kezelni tudja az okostelefonos kárbejelentő, ha a külföldi biztosítóval kell egy karambol miatt ügyintézni.","shortLead":"Hamarosan azt a helyzetet is kezelni tudja az okostelefonos kárbejelentő, ha a külföldi biztosítóval kell egy karambol...","id":"20190508_e_karbejelento_autos_koccanas_biztosito_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6ed2599-93a4-4ba1-a0a5-e0e5447c4b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5634ec1-5b71-4b9d-b917-f8adca3ba461","keywords":null,"link":"/cegauto/20190508_e_karbejelento_autos_koccanas_biztosito_baleset","timestamp":"2019. május. 08. 09:20","title":"A külföldi rendszámos balesetekre is felkészítik az e-kárbejelentőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d55609cc-a7f2-48e0-b48c-4c8b0d5c3a77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután a tavalyi Pixel 3 és Pixel 3 XL mobilok nem mentek annyira, mint arra eredetileg számított a Google, a cég most a két telefonból készített egy olcsóbb változatot is.","shortLead":"Miután a tavalyi Pixel 3 és Pixel 3 XL mobilok nem mentek annyira, mint arra eredetileg számított a Google, a cég most...","id":"20190508_google_pixel_3a_google_pixel_3a_xl_okostelefon_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d55609cc-a7f2-48e0-b48c-4c8b0d5c3a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060c9e09-a961-4c9e-8573-f320b9d8ab3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_google_pixel_3a_google_pixel_3a_xl_okostelefon_android","timestamp":"2019. május. 08. 15:33","title":"Hátha ez jobban megy: bemutatta a Google a két jóárasított csúcsmobilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8150929b-c3ad-4a98-80d6-34bb1c3ad3cc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyre nő a használt autók importja, és azon belül is egyre nő a 10 évesnél idősebb járművek behozatala, ismertette eredményeit a Das WeltAuto. 