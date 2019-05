Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2cffdb13-df74-4723-af6e-0573277510f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az esőben nem repülnek a rovarok, a velük táplálkozó fecskék pedig éheznek. Ezért aztán a gyenge madarak esővédett helyekre húzódnak be, ha ez épp a mi erkélyünk lenne, nagy szolgálatot tehetünk nekik az etetésükkel, írja a Facebookon a Hortobágyi Madárpark.","shortLead":"Az esőben nem repülnek a rovarok, a velük táplálkozó fecskék pedig éheznek. Ezért aztán a gyenge madarak esővédett...","id":"20190515_A_fecskek_sem_orulnek_a_napok_ota_szakado_esonek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cffdb13-df74-4723-af6e-0573277510f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3efcc92-be82-4b19-9d2b-20313c7a3a0e","keywords":null,"link":"/elet/20190515_A_fecskek_sem_orulnek_a_napok_ota_szakado_esonek","timestamp":"2019. május. 15. 13:44","title":"A fecskék sem örülnek a napok óta szakadó esőnek, de segíthetünk nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c562820-e074-4e44-9c31-3491208960e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A földön fekvő férfit is ütlegelte a biztonsági őr a gumibottal, az esetet az áruház kivizsgálja. ","shortLead":"A földön fekvő férfit is ütlegelte a biztonsági őr a gumibottal, az esetet az áruház kivizsgálja. ","id":"20190514_Gumibottal_vert_meg_egy_biztonsagi_or_egy_ferfit_Kaposvaron__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c562820-e074-4e44-9c31-3491208960e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b621ce8f-963b-4b66-ad8b-158760328141","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_Gumibottal_vert_meg_egy_biztonsagi_or_egy_ferfit_Kaposvaron__video","timestamp":"2019. május. 14. 21:15","title":"Gumibottal vert meg egy biztonsági őr egy férfit Kaposváron - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9c9f6d-3777-4a61-9a13-d6ecef925221","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedden rántotta le a leplet a OnePlus a legújabb csúcsmobiljáról, a OnePlus 7 Próról, ami nemcsak izmosabb, de drágább is lett az elődöknél. A gyártó olcsóbb és szerényebb kiadást is bejelentett.","shortLead":"Kedden rántotta le a leplet a OnePlus a legújabb csúcsmobiljáról, a OnePlus 7 Próról, ami nemcsak izmosabb, de drágább...","id":"20190514_oneplus_7_oneplus_7_pro_okostelefon_specifikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd9c9f6d-3777-4a61-9a13-d6ecef925221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feaf39ad-03ee-43b3-b1b9-c3383d27b27b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190514_oneplus_7_oneplus_7_pro_okostelefon_specifikacio","timestamp":"2019. május. 14. 20:03","title":"Itt a OnePlus új telefonja, elég sok krafttal és trükkösen előugró kamerával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 16 éves lány életéről a saját Insta-követői döntöttek.","shortLead":"A 16 éves lány életéről a saját Insta-követői döntöttek.","id":"20190515_Ongyilkos_lett_egy_malaj_tini_miutan_Instagramon_megszavaztatta_a_sajat_halalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e508f20a-3a8a-43a2-a1be-fc1d9755c48a","keywords":null,"link":"/elet/20190515_Ongyilkos_lett_egy_malaj_tini_miutan_Instagramon_megszavaztatta_a_sajat_halalat","timestamp":"2019. május. 15. 13:58","title":"Öngyilkos lett egy malajziai tinédzser, miután az Instagramon megszavaztatta a saját halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14751887-6025-467d-bcac-53b59b97740c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elszegényedett, mert pénzéhes menedzserei az utolsó bőrt is lehúzzák róla – állítja Tóth Andi. Volt, hogy se munkája, se pénze nem volt, az albérletét sem tudta fizetni.","shortLead":"Elszegényedett, mert pénzéhes menedzserei az utolsó bőrt is lehúzzák róla – állítja Tóth Andi. Volt, hogy se munkája...","id":"20190515_Az_XFaktor_gyoztes_Toth_Andi_nem_tudja_eltartani_magat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14751887-6025-467d-bcac-53b59b97740c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd80daf5-06ae-4377-9e7a-6aa6a7fbeea8","keywords":null,"link":"/elet/20190515_Az_XFaktor_gyoztes_Toth_Andi_nem_tudja_eltartani_magat","timestamp":"2019. május. 15. 10:24","title":"Az X-Faktor győztes Tóth Andi nem tudja eltartani magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d2bc3d-9157-4dcf-8c9b-f30f20053836","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai külügyminisztérium utasítást adott az Irakban szolgáló diplomatáknak, hogy valamennyi nélkülözhető alkalmazott azonnal térjen vissza hazájába. A bagdadi követséget és az irbili konzulátust érintő döntős újabb jele annak, hogy az USA közelebb sodródik egy Iránnal vívott konfliktushoz.","shortLead":"Az amerikai külügyminisztérium utasítást adott az Irakban szolgáló diplomatáknak, hogy valamennyi nélkülözhető...","id":"20190515_No_a_haborus_veszely_az_USA_hazaviszi_embereit_az_Irannal_szomszedos_Irakbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6d2bc3d-9157-4dcf-8c9b-f30f20053836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dccc214-89c7-4ef8-bd0c-06f8368596ef","keywords":null,"link":"/vilag/20190515_No_a_haborus_veszely_az_USA_hazaviszi_embereit_az_Irannal_szomszedos_Irakbol","timestamp":"2019. május. 15. 15:48","title":"Nő a háborús veszély, az USA hazaviszi embereit Irakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31bb671d-ac39-4b87-9797-3c442bbdf5f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemrég volt egy szívműtétje is a 85 éves Moldova Györgynek.","shortLead":"Nemrég volt egy szívműtétje is a 85 éves Moldova Györgynek.","id":"20190516_Moldova_Gyorgy_Vannak_depresszios_idoszakaim","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31bb671d-ac39-4b87-9797-3c442bbdf5f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe74a6f9-808a-464d-b026-5437136d230e","keywords":null,"link":"/elet/20190516_Moldova_Gyorgy_Vannak_depresszios_idoszakaim","timestamp":"2019. május. 16. 06:28","title":"Moldova György: Vannak depressziós időszakaim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5141fe3-089b-4618-94bb-fabe390e4cde","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Simicskától a körözött szaúdi milliárdoson keresztül az adófizetőkig bezárólag sokak segítségérére rászorult a kormányfő saját lábán álló leányának férje, Tiborcz István, aki tíz év alatt az ország legfiatalabb milliárdosává nőtte ki magát. Ezt a tíz év alatt bejárt pályát követi végig az e heti HVG.","shortLead":"Simicskától a körözött szaúdi milliárdoson keresztül az adófizetőkig bezárólag sokak segítségérére rászorult...","id":"20190515_Megfogta_az_isten_lanyat_hogyan_lett_Tiborcz_a_legfiatalabb_leggazdagabb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5141fe3-089b-4618-94bb-fabe390e4cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4637e774-2aa7-4c26-8a64-39cc4502bbe8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_Megfogta_az_isten_lanyat_hogyan_lett_Tiborcz_a_legfiatalabb_leggazdagabb","timestamp":"2019. május. 15. 11:48","title":"Megfogta az isten lányát, hogyan lett Tiborcz a legfiatalabb leggazdagabb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]