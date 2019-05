Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"722da1b4-722f-4468-85a6-d55a39093c12","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"kultura","description":"Ezúttal a Radnóti Színházban bukkant fel az idióta szabályokkal mindig szembeszállni kész McMurphy, akit azonban most úgy formál meg Vilmányi Benett, mint eddig még senki.","shortLead":"Ezúttal a Radnóti Színházban bukkant fel az idióta szabályokkal mindig szembeszállni kész McMurphy, akit azonban most...","id":"201920__kakkukfeszek__zsoter_sandor__nyulak_szigete__hibauzenet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=722da1b4-722f-4468-85a6-d55a39093c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a38ade7-dc1d-44d6-a77a-d61dff2d974c","keywords":null,"link":"/kultura/201920__kakkukfeszek__zsoter_sandor__nyulak_szigete__hibauzenet","timestamp":"2019. május. 18. 20:00","title":"Senki nem gondolta volna, hogy Csomós Mari lesz a \"kétméteres seprőgép\" a Kakukkfészben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410d0445-66e9-4e8c-840b-a1d4e8af0652","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A zágrábi Rebro kórház orvoscsoportja sikeresen szétválasztott egy sziámi ikerpárt, akik a mellkasuknál és a hasuknál voltak összenőve. A tizennégy órán át tartó beavatkozásban – amely két hónappal ezelőtt történt – 23 orvos vett részt, sebészek és altatóorvosok egyaránt. A sikeres műtétről a héten számoltak be sajtótájékoztatón a kórház orvosai.","shortLead":"A zágrábi Rebro kórház orvoscsoportja sikeresen szétválasztott egy sziámi ikerpárt, akik a mellkasuknál és a hasuknál...","id":"20190519_sziami_ikrek_szetvalasztasa_zagrab_rebro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=410d0445-66e9-4e8c-840b-a1d4e8af0652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44e924e-2419-450f-b435-2c17e28a72b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_sziami_ikrek_szetvalasztasa_zagrab_rebro","timestamp":"2019. május. 19. 13:03","title":"Szétválasztottak egy sziámi ikerpárt Zágrábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5e287b-4bba-4466-8865-ac333a9d8f6b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MSZP-Párbeszéd európai parlamenti képviselőjelöltje nem hagyta szó nélkül az osztrák botrányt sem.","shortLead":"Az MSZP-Párbeszéd európai parlamenti képviselőjelöltje nem hagyta szó nélkül az osztrák botrányt sem.","id":"20190519_A_szelsojobb_ellen_kelt_ki_Szanyi_Tibor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af5e287b-4bba-4466-8865-ac333a9d8f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae72e66-5f4b-412d-80af-b5e81221c312","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_A_szelsojobb_ellen_kelt_ki_Szanyi_Tibor","timestamp":"2019. május. 19. 14:48","title":"A szélsőjobb ellen kelt ki Szanyi Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ötös nem volt a héten a lottón, de a négytalálatos szelvényekre is fizettek közel másfélmillió forintot.","shortLead":"Ötös nem volt a héten a lottón, de a négytalálatos szelvényekre is fizettek közel másfélmillió forintot.","id":"20190518_Kihuztak_az_otos_lotto_nyeroszamait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d00c6f-56be-493b-866f-841366af7ba7","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_Kihuztak_az_otos_lotto_nyeroszamait","timestamp":"2019. május. 18. 20:32","title":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69154bff-258d-4dee-879a-ddef3f45a48a","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A tudósok és a sportfunkcionáriusok sem tudnak megnyugtató választ adni arra, ki mitől tekintendő igazi nőnek vagy férfinak a stadionokban.\r

","shortLead":"A tudósok és a sportfunkcionáriusok sem tudnak megnyugtató választ adni arra, ki mitől tekintendő igazi nőnek vagy...","id":"201920__mennyire_lehet_ferfi_egy_no__futok_megkulonboztetese__asemenyaugy__testben_es_lelekben_eshivatalosan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69154bff-258d-4dee-879a-ddef3f45a48a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607f70cc-0c0e-47ab-a48f-015374eda671","keywords":null,"link":"/tudomany/201920__mennyire_lehet_ferfi_egy_no__futok_megkulonboztetese__asemenyaugy__testben_es_lelekben_eshivatalosan","timestamp":"2019. május. 18. 18:00","title":"Sem a genetika, sem a hormonvizsgálat nem képes eldönteni, mennyire lehet férfi egy nő ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c343d0c6-caf9-45d3-b4b3-fe12b94d4cb6","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Bohókás formája miatt nehéz komolyan venni ezt az apró négykerekűt, pedig olyan terepjáró képességekkel rendelkezik, amelyekről sok nála nagyobb rivális legfeljebb csak álmodozhat. Végre egy olyan autó, amelyről elmondhatjuk: karakteres.","shortLead":"Bohókás formája miatt nehéz komolyan venni ezt az apró négykerekűt, pedig olyan terepjáró képességekkel rendelkezik...","id":"20190518_viccesen_komoly_terepen_nyuztuk_az_uj_suzuki_jimnyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c343d0c6-caf9-45d3-b4b3-fe12b94d4cb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d0e620-967e-425d-958a-400f3b255f93","keywords":null,"link":"/cegauto/20190518_viccesen_komoly_terepen_nyuztuk_az_uj_suzuki_jimnyt","timestamp":"2019. május. 18. 14:30","title":"Viccesen komoly: terepen nyúztuk az új Suzuki Jimnyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8459b0af-6e3a-46f3-b2ff-b6dde9865363","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben korábban feljelentést tevő Bertók Mártont már ki is hallgatták.","shortLead":"Az ügyben korábban feljelentést tevő Bertók Mártont már ki is hallgatták.","id":"20190520_Nyomoz_a_rendorseg_a_Jobbik_ajanlasain_talalt_hamis_alairasok_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8459b0af-6e3a-46f3-b2ff-b6dde9865363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c18108-5ced-4487-832f-4f60a81657e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Nyomoz_a_rendorseg_a_Jobbik_ajanlasain_talalt_hamis_alairasok_miatt","timestamp":"2019. május. 20. 07:37","title":"Nyomoz a rendőrség a Jobbik ajánlásain talált hamis aláírások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e9ae7f-e366-4cda-98ab-ab6350b16576","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szökni akartak, túszul ejtették a büntetőtelep három alkalmazottját. ","shortLead":"Szökni akartak, túszul ejtették a büntetőtelep három alkalmazottját. ","id":"20190520_Fegyenclazadasban_meghalt_huszonkilenc_rab_es_harom_fegyor_Tadzsikisztanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20e9ae7f-e366-4cda-98ab-ab6350b16576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47fe2dc5-71bb-491a-ada9-c56407dcc923","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_Fegyenclazadasban_meghalt_huszonkilenc_rab_es_harom_fegyor_Tadzsikisztanban","timestamp":"2019. május. 20. 08:44","title":"Fegyenclázadásban meghalt huszonkilenc rab és három fegyőr Tádzsikisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]