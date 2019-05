Újabb súlyos baleset a 4-es főúton, hárman meghaltak

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83ddadaa-73a2-4d00-820d-3e816c8e8f01","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A két független képviselő ellátogatott a párt eredményvárójára. Szél a DK-nak is sok sikert kívánt a Facebookon.","shortLead":"A két független képviselő ellátogatott a párt eredményvárójára. Szél a DK-nak is sok sikert kívánt a Facebookon.","id":"20190527_Szel_Bernadett_es_Hadhazy_Akos_szemelyesen_gratulalt_a_momentumosoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83ddadaa-73a2-4d00-820d-3e816c8e8f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8cc6947-5342-4e7e-b6c0-0bb06bb03d4e","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Szel_Bernadett_es_Hadhazy_Akos_szemelyesen_gratulalt_a_momentumosoknak","timestamp":"2019. május. 27. 07:52","title":"Szél Bernadett és Hadházy Ákos személyesen gratulált a momentumosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb8c66c-0ac5-4e64-b473-a31ae3b83b3f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Dina Márton a kétszeres Tour de France-, kétszeres Giro d’Italia- és háromszoros Vuelta a Espana-győztes spanyol csapatában, a Kometa Cycling Teamben indul a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen.","shortLead":"Dina Márton a kétszeres Tour de France-, kétszeres Giro d’Italia- és háromszoros Vuelta a Espana-győztes spanyol...","id":"20190527_alberto_contador_dina_marton_kometa_cycling_team_kerekpar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6eb8c66c-0ac5-4e64-b473-a31ae3b83b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd3fb65-86f8-47df-a60a-f9fcf6bff1b8","keywords":null,"link":"/sport/20190527_alberto_contador_dina_marton_kometa_cycling_team_kerekpar","timestamp":"2019. május. 27. 15:17","title":"Alberto Contador csapata magyar bringást igazolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e8fa77-4b67-463e-abbd-81ccc10fb14e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton ötszettes csatában kikapott a 17. helyen kiemelt Diego Schwartzmantól a francia nyílt teniszbajnokság férfi versenyének első fordulójában.","shortLead":"Fucsovics Márton ötszettes csatában kikapott a 17. helyen kiemelt Diego Schwartzmantól a francia nyílt teniszbajnokság...","id":"20190526_Fucsovics_otszettes_csataban_kikapott_Schwartzmantol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04e8fa77-4b67-463e-abbd-81ccc10fb14e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94d26d4-adb3-4787-a392-77550b4e16f3","keywords":null,"link":"/sport/20190526_Fucsovics_otszettes_csataban_kikapott_Schwartzmantol","timestamp":"2019. május. 26. 21:22","title":"Fucsovics ötszettes csatában kikapott Schwartzmantól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5434330-e30f-4648-83f1-497593a0a359","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezúttal a YouTube-on lehet majd nézni Hajós András népszerű zenei műsorának folytatását. ","shortLead":"Ezúttal a YouTube-on lehet majd nézni Hajós András népszerű zenei műsorának folytatását. ","id":"20190527_Folytatodik_Hajos_Andras_vilagslagergyarto_musora_a_Dalfutar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5434330-e30f-4648-83f1-497593a0a359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c47cf6-f9ee-4366-a487-186ee3cd8366","keywords":null,"link":"/kultura/20190527_Folytatodik_Hajos_Andras_vilagslagergyarto_musora_a_Dalfutar","timestamp":"2019. május. 27. 15:31","title":"Folytatódik Hajós András világslágergyártó műsora, a Dalfutár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb620cb-fbd7-4535-b9b3-3ac433d0d42c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kívülről nem látszott, hogy a fának bármi baja történt volna.","shortLead":"Kívülről nem látszott, hogy a fának bármi baja történt volna.","id":"20190528_A_tuzoltok_sem_lattak_meg_ilyet_belul_egett_egy_fa_urege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbb620cb-fbd7-4535-b9b3-3ac433d0d42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988f210f-0305-408d-9ffa-7a269b6cc035","keywords":null,"link":"/elet/20190528_A_tuzoltok_sem_lattak_meg_ilyet_belul_egett_egy_fa_urege","timestamp":"2019. május. 28. 07:34","title":"A tűzoltók sem láttak még ilyet: belülről égett egy fa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7150e76-712a-4ca2-9271-58e0d6d70ea1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A techóriás segít is.","shortLead":"A techóriás segít is.","id":"20190526_google_doodle_ep_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7150e76-712a-4ca2-9271-58e0d6d70ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b26941d-3514-4103-a799-0c44eb0d69d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190526_google_doodle_ep_valasztas","timestamp":"2019. május. 26. 14:10","title":"A Google is a nap legfontosabb eseményére figyelmeztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e544fd4f-a025-42b2-b5f3-cac263fbc676","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasárnapi istentiszteleten Kálmán Peregrin plébános arra kérte híveit, hogy katolikus erkölcsük szerint szavazzanak, és ne támogassanak olyan csoportosulást, amely nem támogatja a gyermeknevelés szabadságát. Az utcafrontra is kihangosított misén Áder János is részt vett. ","shortLead":"A vasárnapi istentiszteleten Kálmán Peregrin plébános arra kérte híveit, hogy katolikus erkölcsük szerint szavazzanak...","id":"20190526_A_Pasareti_templomban_kihangositva_mondtak_meg_a_hiveknek_hogy_kit_ne_tamogassanak_a_szavazaskor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e544fd4f-a025-42b2-b5f3-cac263fbc676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6925d3dd-3eb6-4a02-8c62-b2a8a0a3a3a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_A_Pasareti_templomban_kihangositva_mondtak_meg_a_hiveknek_hogy_kit_ne_tamogassanak_a_szavazaskor","timestamp":"2019. május. 26. 15:54","title":"A Pasaréti templomban megmondták a híveknek, hogy kit ne támogassanak a szavazáskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2a43ec-ca1e-43cf-8ba9-cc34418f4ed5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ebből 43 ezernek az azonosító nyilatkozatát már ellenőrizték is. ","shortLead":"Ebből 43 ezernek az azonosító nyilatkozatát már ellenőrizték is. ","id":"20190526_54_ezer_levelszavazat_mar_befutott_a_Nemzeti_Valasztasi_Irodahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f2a43ec-ca1e-43cf-8ba9-cc34418f4ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8a3bb1-94a8-4039-a258-a3ec3b172f65","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_54_ezer_levelszavazat_mar_befutott_a_Nemzeti_Valasztasi_Irodahoz","timestamp":"2019. május. 26. 17:10","title":"54 ezer levélszavazat már befutott a Nemzeti Választási Irodához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]