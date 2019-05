Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31e777de-a48a-47ff-ad92-1caf330a5cd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ám itt is jön a DK és a Momentum.","shortLead":"Ám itt is jön a DK és a Momentum.","id":"20190526_Szegeden_is_nyer_a_Fidesz_a_szocialistak_itt_tartjak_a_masodik_helyuket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31e777de-a48a-47ff-ad92-1caf330a5cd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8e2ca1a-4eed-49fe-8523-56b3f0a93d8d","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Szegeden_is_nyer_a_Fidesz_a_szocialistak_itt_tartjak_a_masodik_helyuket","timestamp":"2019. május. 26. 21:06","title":"Szegeden is nyer a Fidesz, a szocialisták itt tartják a második helyüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EP-választást elemzik a világ legnagyobb lapjai címoldalukon, a legfontosabb üzenetek, hogy meggyengült a centrum, de a populisták mellett a zöldek és liberálisok is feljöttek. Több neves lap kiemelt figyelmet szentel Orbánnak és Salvininek, de elhangzik az is, még messze van az, hogy átvegyék Brüsszel irányítását.","shortLead":"Az EP-választást elemzik a világ legnagyobb lapjai címoldalukon, a legfontosabb üzenetek, hogy meggyengült a centrum...","id":"20190527_Orban_EP_valasztasok_populista_erok_zoldek_vilaglapok_cimlapjai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63bfdf9-a08d-46b6-b8e6-aa86f179179a","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Orban_EP_valasztasok_populista_erok_zoldek_vilaglapok_cimlapjai","timestamp":"2019. május. 27. 08:59","title":"A populisták előretöréséről írnak a világ legnagyobb lapjai, Orbán nevét is sokat láthatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f7b395-1de5-48aa-8bfd-6bb1c85d9950","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij ukrán államfő visszaadta Mihail Szaakasvili volt grúz elnöknek a Petro Porosenko korábbi ukrán elnök által elvett ukrán állampolgárságot.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij ukrán államfő visszaadta Mihail Szaakasvili volt grúz elnöknek a Petro Porosenko korábbi ukrán...","id":"20190528_Az_uj_allamfo_visszaadta_Szaakasvilinek_az_ukran_allampolgarsagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7f7b395-1de5-48aa-8bfd-6bb1c85d9950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c945f1-87dc-4d04-93f4-dba2952943f5","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Az_uj_allamfo_visszaadta_Szaakasvilinek_az_ukran_allampolgarsagot","timestamp":"2019. május. 28. 15:42","title":"Az új államfő visszaadta Szaakasvilinek az ukrán állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb18ab0-9375-4f2f-8340-f8161023395a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190528_Imadnivalo_ahogy_ez_a_150_kissrac_enekli_az_ospunk_slagert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adb18ab0-9375-4f2f-8340-f8161023395a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341857e3-f239-494b-9512-8619712f8319","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Imadnivalo_ahogy_ez_a_150_kissrac_enekli_az_ospunk_slagert","timestamp":"2019. május. 28. 12:30","title":"Imádnivaló, ahogy ez a 150 kissrác énekli az ős-punk slágert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció négy EP-képviselője az ALDE képviselőcsoporthoz tart, Gyurcsány Brüsszelbe készül, ahol Guy Verhofstadttal fog tárgyalni a DK képviselőinek ALDE-frakcióhoz történő csatlakozásáról.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció négy EP-képviselője az ALDE képviselőcsoporthoz tart, Gyurcsány Brüsszelbe készül, ahol Guy...","id":"20190528_Verhofstadthoz_csatlakoznanak_Gyurcsany_EPkepviseloi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da712bf0-8910-40ff-af52-eaac37212e8e","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Verhofstadthoz_csatlakoznanak_Gyurcsany_EPkepviseloi","timestamp":"2019. május. 28. 09:26","title":"Verhofstadthoz csatlakoznának Gyurcsány EP-képviselői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9e130d-5ddd-47c1-9cea-7ce15ebeb0c7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Budapest Honvédtól távozó Gróf Dávid érkezik hozzájuk. ","shortLead":"A Budapest Honvédtól távozó Gróf Dávid érkezik hozzájuk. ","id":"20190527_Bejelentette_uj_igazolasat_a_Fradi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc9e130d-5ddd-47c1-9cea-7ce15ebeb0c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b354792b-c28c-4694-8fba-63ebcd949fd3","keywords":null,"link":"/sport/20190527_Bejelentette_uj_igazolasat_a_Fradi","timestamp":"2019. május. 27. 12:35","title":"Bejelentette új igazolását a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell többet billentyűznie (különösképp, ha angolul is tud picit), ugyanis az eddigieknél is okosabbá vált a YouTube hangalapú keresési funkciója.","shortLead":"Nem kell többet billentyűznie (különösképp, ha angolul is tud picit), ugyanis az eddigieknél is okosabbá vált a YouTube...","id":"20190528_mobilos_youtube_hang_alapu_kereses_javitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"333346ec-d5fc-444e-9397-c2c05529b4b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_mobilos_youtube_hang_alapu_kereses_javitasa","timestamp":"2019. május. 28. 11:03","title":"Nézze meg, változott a mobilos YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kérdés, hova áll a DK?","shortLead":"Kérdés, hova áll a DK?","id":"20190528_Itt_az_uj_EPmandatumbecsles_van_oka_felni_a_Neppartnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e625fd-54f1-4693-a5ae-1cbd4a1fddfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_Itt_az_uj_EPmandatumbecsles_van_oka_felni_a_Neppartnak","timestamp":"2019. május. 28. 16:44","title":"Itt az új EP-mandátumbecslés: van oka félni a Néppártnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]