[{"available":true,"c_guid":"869a907b-08a5-477e-84ec-246c84b5d7b7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Jelentős kárt tett az eső a szabadföldi szamócatermésben.","shortLead":"Jelentős kárt tett az eső a szabadföldi szamócatermésben.","id":"20190601_Az_idojaras_miatt_dragult_az_eper","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=869a907b-08a5-477e-84ec-246c84b5d7b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0bdfc8-9020-4e98-959a-80d96b8d32f3","keywords":null,"link":"/kkv/20190601_Az_idojaras_miatt_dragult_az_eper","timestamp":"2019. június. 01. 08:35","title":"Az időjárás miatt drágult az eper","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jó hírt azonnal meg is osztotta online-kiadásának olvasóival. Csak az a gond, hogy a dátumon kívül még minden képlékeny.","shortLead":"A jó hírt azonnal meg is osztotta online-kiadásának olvasóival. Csak az a gond, hogy a dátumon kívül még minden...","id":"20190601_A_Magyar_Nemzet_mar_tud_valamit_a_hivatasos_belugyesek_fizetesemeleserol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c172c1b2-f095-42c8-84a7-0d255aa0a5af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_A_Magyar_Nemzet_mar_tud_valamit_a_hivatasos_belugyesek_fizetesemeleserol","timestamp":"2019. június. 01. 13:47","title":"A Magyar Nemzet már tud valamit a hivatásos belügyesek fizetésemeléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"284f195d-3ca6-440c-a58f-3e80bce35bd5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Remélik, a történelmi mélyponton lévő SPD hamar megtalálja az új elnökét.\r

