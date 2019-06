Szinte sztenderd módon hozza a nyolcszáz lóerős teljesítményeket a G-Power által megpiszkált összes Mercedes-AMG. Csináltak már ilyen teljesítményű átalakítást Mercedes SL63-ból , az E63 S-ből, és a C63S-ből is a németek, most az AMG GT R esett át ugyan azon a kezelésen, amely a brutális teljesítményt hozza magával.

Az extra erő jelen esetben 215 LE-t és 150 Nm nyomatékot jelent pluszban a kiindulási értékekhez képest. Mindeztet a motorvezérlés elektronikájának átprogramozásán túl a az M178-as motor apróbb-nagyobb átalakításával érik el. A lényeg tulajdonképpen, hogy mindenből nagyobb teljesítményűt használnak: üzemanyag-szivattyúból, turbófeltöltőkből, sport levegőszűrőkből, de előkerülnek már az egyedileg kovácsolt dugattyúk is, akárcsak az átalakított katalizátor. Ahhoz, hogy a 800 lóerős autó tartós is legyen a G-Power mérnökei megerősítették a Mercedesben lévő hétfokozatú automata váltót is.

A kocsihoz Hurricane RR kovácsolt alufelnik rendelhetők, 275/30 ZR20 Michelin gumiabroncsokkal az elöl és 305/25 ZR21 gumikkal hátul.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.