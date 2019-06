Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Könnyedén győztek az elődöntőben.","shortLead":"Könnyedén győztek az elődöntőben.","id":"20190607_Dontos_Babos_es_Mladenovic_a_Roland_Garroson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db54c8fb-391e-4255-9aee-57b082518867","keywords":null,"link":"/sport/20190607_Dontos_Babos_es_Mladenovic_a_Roland_Garroson","timestamp":"2019. június. 07. 15:21","title":"Döntős Babos és Mladenovic a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e1f9fe-63e1-4f3d-9666-a1d408de7092","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy londoni buszon történt az eset. ","shortLead":"Egy londoni buszon történt az eset. ","id":"20190607_London_homoszexualisok_verekedes_homofob","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1e1f9fe-63e1-4f3d-9666-a1d408de7092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b5a825-bbf6-48dd-b4da-aa38a1e0e800","keywords":null,"link":"/elet/20190607_London_homoszexualisok_verekedes_homofob","timestamp":"2019. június. 07. 14:59","title":"Véresre vertek egy homoszexuális párt, mert nem voltak hajlandóak csókolózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2df6e61-23f7-4560-83ae-ae03bcf953ee","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Már csak két hete van, hogy a bankjánál és a biztosítójánál bejelentkezzen, hogy pótolja a hiányzó ügyféladatokat. Van, ahol ehhez elég e-mailt küldeni.","shortLead":"Már csak két hete van, hogy a bankjánál és a biztosítójánál bejelentkezzen, hogy pótolja a hiányzó ügyféladatokat. Van...","id":"20190608_Ketmillio_magyar_bankszamla_tulajdonosa_koppanhat_ha_nem_csipkedi_magat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2df6e61-23f7-4560-83ae-ae03bcf953ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d55cd3-e4f1-49b7-afcc-76bda403b8ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190608_Ketmillio_magyar_bankszamla_tulajdonosa_koppanhat_ha_nem_csipkedi_magat","timestamp":"2019. június. 08. 09:42","title":"Kétmillió magyar bankszámla tulajdonosa koppanhat, ha nem csipkedi magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edc7699f-a29d-41f8-a14e-d7f815700cb4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vásárlók fele olvasgatja az összetevőket és E-számokat soroló címkét, de csak a felük hiszi is el, amit ott lát. Egy online felmérés azt is megnézte, hentesnél, zöldségesnél vagy szuper-, hipermarketben vesszük-e inkább meg a húst, zöldséget, gyümölcsöt.\r

