Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2fee23d-6419-4883-8815-2a79d5a8c01d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem látták jönni a kánikulát és a strandszezont?","shortLead":"Nem látták jönni a kánikulát és a strandszezont?","id":"20190610_Nem_sikerult_megbirkoznai_a_MAVnak_a_hosszu_hetvegevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2fee23d-6419-4883-8815-2a79d5a8c01d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6054acb9-353c-4cfb-8368-2c0e70f7c226","keywords":null,"link":"/elet/20190610_Nem_sikerult_megbirkoznai_a_MAVnak_a_hosszu_hetvegevel","timestamp":"2019. június. 10. 20:22","title":"Nem sikerült megbirkóznia a MÁV-nak a hosszú hétvégével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e3a0a0-7517-47b9-bd43-6f19f0574ca8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kaszim-Zsomart Tokajev - a Kazahsztánt a Szovjetunió 1991. évi szétesése óta vezető Nurszultan Nazarbajev kijelölt utóda - nyerte a kazah elnökválasztást a szavazatok 70,8 százalékával a hétfőn közzétett eredmények szerint. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet megfigyelő missziója szerint a szavazást nem lehet tisztességesnek tekinteni.","shortLead":"Kaszim-Zsomart Tokajev - a Kazahsztánt a Szovjetunió 1991. évi szétesése óta vezető Nurszultan Nazarbajev kijelölt...","id":"20190610_Nincs_meglepetes_a_kazah_valasztasokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98e3a0a0-7517-47b9-bd43-6f19f0574ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0f6e16-ec19-4a8f-859c-2bf9c70278ab","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Nincs_meglepetes_a_kazah_valasztasokon","timestamp":"2019. június. 10. 13:52","title":"Elnökválasztás Kazahsztánban: már megint át kell nevezni a fővárost?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f905275-3212-4aa6-8ce1-b6b57c17a4a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sógoréknál már arra a helyzetre is van megoldás, ha valakinek útközben teljesen lemerül az elektromos autója.","shortLead":"A sógoréknál már arra a helyzetre is van megoldás, ha valakinek útközben teljesen lemerül az elektromos autója.","id":"20190612_a_nap_fotoja_igy_hoz_egy_kanna_aramot_a_villanyautoknak_a_sarga_angyal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f905275-3212-4aa6-8ce1-b6b57c17a4a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dcd1c08-548a-41ad-a7d6-5dba84a0360a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190612_a_nap_fotoja_igy_hoz_egy_kanna_aramot_a_villanyautoknak_a_sarga_angyal","timestamp":"2019. június. 12. 06:41","title":"A nap fotója: így hoz egy \"kanna áramot\" a villanyautóknak a sárga angyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa92394-76fd-42dd-a9d0-dd5a466ef9ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Shazam az egyik legnépszerűbb okostelefonos alkalmazás, hiszen szinte minden zeneszámot felismer. A napokban az androidos változatába került egy hasznos funkció, érdemes tehát frissíteni.","shortLead":"A Shazam az egyik legnépszerűbb okostelefonos alkalmazás, hiszen szinte minden zeneszámot felismer. A napokban...","id":"20190611_androidos_sahazam_pop_up_funkcio_dalfelismeres_masik_alkalmazasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fa92394-76fd-42dd-a9d0-dd5a466ef9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8af6e9-3a38-4abe-826a-8272cc1aed61","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_androidos_sahazam_pop_up_funkcio_dalfelismeres_masik_alkalmazasban","timestamp":"2019. június. 11. 17:03","title":"Frissítse az androidos Shazamot, nagyon hasznos funkció került bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84bcc7af-1bc2-4cbd-b741-0b90af89b0ad","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vasárnap éjfélig lesz érvényben a legmagasabb szintű intézkedés.\r

\r

","shortLead":"Vasárnap éjfélig lesz érvényben a legmagasabb szintű intézkedés.\r

\r

","id":"20190611_Elrendeltek_a_hosegriasztast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84bcc7af-1bc2-4cbd-b741-0b90af89b0ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b27bf4a-7c8c-4a87-a27a-25aabd5fde40","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_Elrendeltek_a_hosegriasztast","timestamp":"2019. június. 11. 17:32","title":"Elrendelték a hőségriasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mindkét szett rövidítésben dőlt el, negyeddöntőt ér a győzelem.\r

\r

","shortLead":"Mindkét szett rövidítésben dőlt el, negyeddöntőt ér a győzelem.\r

\r

","id":"20190611_Stollar_Fanny_nagyon_szoros_paros_teniszmeccsen_jutott_tovabb_Hollandiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3aaec57-7c98-4929-aa43-6112faf59e54","keywords":null,"link":"/sport/20190611_Stollar_Fanny_nagyon_szoros_paros_teniszmeccsen_jutott_tovabb_Hollandiaban","timestamp":"2019. június. 11. 19:42","title":"Stollár Fanny nagyon szoros páros teniszmeccsen jutott tovább Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tömegkarambol miatt Kerekharaszt térségében, Budapest felé lassú a haladás.","shortLead":"A tömegkarambol miatt Kerekharaszt térségében, Budapest felé lassú a haladás.","id":"20190611_baleset_tomegkarambol_m3_autopalya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed8b2f24-2849-4078-95db-3ee7856ed01e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_baleset_tomegkarambol_m3_autopalya","timestamp":"2019. június. 11. 08:10","title":"Nyolc autó futott egymásba az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"1290 hektár lett az övé. ","shortLead":"1290 hektár lett az övé. ","id":"20190611_meszaros_lorinc_romania_foldvasarlas_talentis_agro_zrt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354f2a13-8a08-401c-b8ec-19b491fb8751","keywords":null,"link":"/kkv/20190611_meszaros_lorinc_romania_foldvasarlas_talentis_agro_zrt","timestamp":"2019. június. 11. 11:40","title":"Mészáros most Romániában vett földeket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]