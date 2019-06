Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35f311ea-ec1b-4772-8d7d-f294cf76d263","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több helyre riasztották a tűzoltókat, mert a hődugó miatt a füstgáz visszaáramlott a lakásba.","shortLead":"Több helyre riasztották a tűzoltókat, mert a hődugó miatt a füstgáz visszaáramlott a lakásba.","id":"20190616_A_legnagyobb_hosegben_is_tragediat_okozhat_a_szenmonoxid_nem_csak_a_futesi_szezonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35f311ea-ec1b-4772-8d7d-f294cf76d263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6393904-abbf-41bf-91d3-e32c1db3ced7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190616_A_legnagyobb_hosegben_is_tragediat_okozhat_a_szenmonoxid_nem_csak_a_futesi_szezonban","timestamp":"2019. június. 16. 18:54","title":"A legnagyobb hőségben is tragédiát okozhat a szén-monoxid, nem csak a fűtési szezonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ca1e9d-7942-4474-bba9-0706bcec9abe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány szerint az ellenzéki politikusok csak kampányolni járnak a tranzitzónába, és Brüsszel a hibás.","shortLead":"A kormány szerint az ellenzéki politikusok csak kampányolni járnak a tranzitzónába, és Brüsszel a hibás.","id":"20190615_Torvenyjavaslatot_nyujtott_be_Szel_Bernadett_hogy_ne_lehessen_eheztetni_a_tranzitzonaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4ca1e9d-7942-4474-bba9-0706bcec9abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a8bca9a-c0cf-47fe-a754-f6984b0c6d75","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Torvenyjavaslatot_nyujtott_be_Szel_Bernadett_hogy_ne_lehessen_eheztetni_a_tranzitzonaban","timestamp":"2019. június. 15. 19:42","title":"Törvényjavaslatot nyújtott be Szél Bernadett, hogy ne lehessen éheztetni a tranzitzónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d62ca9c-e174-4a05-8012-ade4fa4b2e4d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szülők kezdeményezték a változtatást, amihez csatlakoztak a pedagógusok és az önkormányzat.","shortLead":"A szülők kezdeményezték a változtatást, amihez csatlakoztak a pedagógusok és az önkormányzat.","id":"20190616_Igazgato_egyhaz_tolnai_iskola_allami_fenntartasu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d62ca9c-e174-4a05-8012-ade4fa4b2e4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a43cd08-7a07-48f8-960f-062118b428f2","keywords":null,"link":"/kultura/20190616_Igazgato_egyhaz_tolnai_iskola_allami_fenntartasu","timestamp":"2019. június. 16. 08:48","title":"Le akarták váltani a tanárok az igazgatót, erre kivonult az egyház egy tolnai iskolából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce3ffc85-d444-46b1-b50a-f9ec4dbd63c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Duna teljes déli szakaszán folyamatos a kutatás.","shortLead":"A Duna teljes déli szakaszán folyamatos a kutatás.","id":"20190616_Koreai_segitseggel_folytatjak_a_keresest_a_Hableany_aldozatai_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce3ffc85-d444-46b1-b50a-f9ec4dbd63c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4043d2-a742-4e2f-ac5a-5c72cf83315e","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Koreai_segitseggel_folytatjak_a_keresest_a_Hableany_aldozatai_utan","timestamp":"2019. június. 16. 08:18","title":"Koreai segítséggel folytatják a keresést a Hableány áldozatai után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0132aca6-4b54-42e9-9f4b-a936a4fd9983","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"kultura","description":"Egy alacsony, korán kopaszodó, szeretethiánnyal küzdő fiatalember, Elton John a legnagyobbak közé emelkedett. Az angol szupersztár életének első öt évtizedéről szóló életrajzi film megmutatja, hogyan csinálta, és megérte-e.","shortLead":"Egy alacsony, korán kopaszodó, szeretethiánnyal küzdő fiatalember, Elton John a legnagyobbak közé emelkedett. Az angol...","id":"201924__elton_john__rocketman__bohem_rapszodiak__megtalalta_magat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0132aca6-4b54-42e9-9f4b-a936a4fd9983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb209846-5dca-45cb-8b3c-76b7ca46658d","keywords":null,"link":"/kultura/201924__elton_john__rocketman__bohem_rapszodiak__megtalalta_magat","timestamp":"2019. június. 16. 20:00","title":"Első koncertjéért 1 dollárt kapott, most alkalmanként 1 milliót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b40470-268c-4fb2-a2cf-dd5ac4f7c6fe","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az eladott kötet tökéletes állapotban van.","shortLead":"Az eladott kötet tökéletes állapotban van.","id":"20190616_Darwin_A_fajok_eredete_konyv_felmillio_dollar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94b40470-268c-4fb2-a2cf-dd5ac4f7c6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ccce32-5234-4052-8dff-f4e9cc1eef93","keywords":null,"link":"/kultura/20190616_Darwin_A_fajok_eredete_konyv_felmillio_dollar","timestamp":"2019. június. 16. 15:22","title":"Több mint félmillió dollárért kelt el Darwin A fajok eredete című könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19736438-c3a9-4a61-8df8-438740d4fd9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az édesanya és a másik gyerek a parton aludt egy sátorban, mikor az autó elkezdett a tóba gurulni. ","shortLead":"Az édesanya és a másik gyerek a parton aludt egy sátorban, mikor az autó elkezdett a tóba gurulni. ","id":"20190617_Kempingezo_apa_es_lanya_aludt_a_nyekladhazi_toba_gurult_autoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19736438-c3a9-4a61-8df8-438740d4fd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e28a16b8-78d7-4b50-9562-70a43c9a0f10","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_Kempingezo_apa_es_lanya_aludt_a_nyekladhazi_toba_gurult_autoban","timestamp":"2019. június. 17. 07:45","title":"Kempingező apa és lánya aludt a nyékládházi tóba gurult autóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a92b2b94-8e85-4893-ac0a-29ce0fd5bed8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országos tévében most először volt látható az a pillanat, amikor az utolsó szovjet katonák 1991. június 19-én elhagyták magyarországi főhadiszállásukat. A felvételeket Zámbó László készítette, aki Trabantjában ücsörögve várta, hogy megörökíthesse azt, amire az ország évtizedekig várt.","shortLead":"Országos tévében most először volt látható az a pillanat, amikor az utolsó szovjet katonák 1991. június 19-én elhagyták...","id":"20190615_viktor_silov_szovjet_csapatok_kivonulas_fokusz_plusz_zambo_laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a92b2b94-8e85-4893-ac0a-29ce0fd5bed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8469efd-f306-4741-a64f-9996b75aa533","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_viktor_silov_szovjet_csapatok_kivonulas_fokusz_plusz_zambo_laszlo","timestamp":"2019. június. 15. 21:25","title":"Videó: Így hagyta el az utolsó szovjet katona a budapesti főhadiszállást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]