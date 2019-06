Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Június 30-án olvadhat össze a Konzum és az Opus Global. Minden a tervek szerint halad, az MNB sem látott problémát a fúzió kapcsán.","shortLead":"Június 30-án olvadhat össze a Konzum és az Opus Global. Minden a tervek szerint halad, az MNB sem látott problémát...","id":"20190613_Engedelyezte_az_MNB_hogy_osszeolvadjon_Meszaros_Lorinc_ket_nagy_cege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818fdd13-63e0-4601-ad63-8faabdabc774","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Engedelyezte_az_MNB_hogy_osszeolvadjon_Meszaros_Lorinc_ket_nagy_cege","timestamp":"2019. június. 13. 15:12","title":"Engedélyezte az MNB, hogy összeolvadjon Mészáros Lőrinc két nagy cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4305ecee-d4ce-4973-9a4f-01353caed4a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nehezményezte, hogy az autót vezető nő rádudált egy másik kamionosra. ","shortLead":"Nehezményezte, hogy az autót vezető nő rádudált egy másik kamionosra. ","id":"20190614_Nem_erdekelte_a_szlovak_kamionost_hogy_kisgyerekek_is_ulnek_az_autoban_betorte_a_kocsi_hatso_ablakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4305ecee-d4ce-4973-9a4f-01353caed4a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a58fa2-b41c-484e-b379-a9b1f873235a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_Nem_erdekelte_a_szlovak_kamionost_hogy_kisgyerekek_is_ulnek_az_autoban_betorte_a_kocsi_hatso_ablakat","timestamp":"2019. június. 14. 10:11","title":"Nem érdekelte a szlovák kamionost, hogy kisgyerekek is ülnek az autóban, betörte a kocsi hátsó ablakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce276dae-1be3-4388-9cfd-92939a6b15e5","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"30 milliárd forintos bankbetéttel, 40 milliárdos ingatlanvagyonnal és bő 30 milliárdos beruházási értékkel állt fel a botrányok tépázta cégek összeolvasztásával létrehozott Várkapitányság.","shortLead":"30 milliárd forintos bankbetéttel, 40 milliárdos ingatlanvagyonnal és bő 30 milliárdos beruházási értékkel állt fel...","id":"20190614_Orban_Varkapitanysaga_szazmilliardos_monstrumkent_szuletett_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce276dae-1be3-4388-9cfd-92939a6b15e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce3a5d24-7c7e-4830-9862-3580ecd488d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190614_Orban_Varkapitanysaga_szazmilliardos_monstrumkent_szuletett_meg","timestamp":"2019. június. 14. 05:35","title":"Százmilliárdos monstrumként született meg Orbán Várkapitánysága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13dbe301-f56e-4d02-8443-aac402ff9c66","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Giuseppe Sannino szerint Olaszországban mindenki úgy ismeri a Budapest Honvédot, mint Puskás Ferenc csapatát.","shortLead":"Giuseppe Sannino szerint Olaszországban mindenki úgy ismeri a Budapest Honvédot, mint Puskás Ferenc csapatát.","id":"20190614_A_Honved_uj_edzoje_szerint_a_magyar_foci_nem_gyengebb_az_olasz_bajnoksagnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13dbe301-f56e-4d02-8443-aac402ff9c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a481270c-6472-46d9-ae3d-4d35b549f458","keywords":null,"link":"/sport/20190614_A_Honved_uj_edzoje_szerint_a_magyar_foci_nem_gyengebb_az_olasz_bajnoksagnal","timestamp":"2019. június. 14. 06:00","title":"A Honvéd új edzője szerint a magyar foci nem gyengébb az olasz bajnokságnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee9ba6a1-08c0-45ba-8f9b-0de5f4dff4da","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szombaton 37 fok is lehet, vasárnap már lehetnek zivatarok. ","shortLead":"Szombaton 37 fok is lehet, vasárnap már lehetnek zivatarok. ","id":"20190613_Hoseg_vasarnap_jon_csak_egy_kis_enyhules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee9ba6a1-08c0-45ba-8f9b-0de5f4dff4da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0861ee15-b850-416b-954e-7094021383a5","keywords":null,"link":"/elet/20190613_Hoseg_vasarnap_jon_csak_egy_kis_enyhules","timestamp":"2019. június. 13. 13:33","title":"Hőség: vasárnap jön csak egy kis enyhülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"207850c9-2cb1-455b-9342-ce67d0bf7655","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érik az újabb magyar csodatalálmány, ez már nem vitás: a még zajló Los Angeles-i E3 egyik érdekes rendezvényére egy hazai fejlesztőkből álló csapat is meghívást kapott. Egy különleges kockán dolgoznak.","shortLead":"Érik az újabb magyar csodatalálmány, ez már nem vitás: a még zajló Los Angeles-i E3 egyik érdekes rendezvényére...","id":"20190613_e3_2019_indiecube_magyar_fejlesztok_pixxel_cube_kocka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=207850c9-2cb1-455b-9342-ce67d0bf7655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799ef91f-0f90-4628-9ec8-be2aa1a6d0af","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_e3_2019_indiecube_magyar_fejlesztok_pixxel_cube_kocka","timestamp":"2019. június. 13. 16:03","title":"A magyar pixelkocka fejlesztőit is meghívták a világ legnagyobb videojáték-showjára, az E3-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18093edc-965a-466a-b78d-50eb5bda4a9c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azt hazudták, pályázatot mutyiznak az üveggyárosnak, de nem tették.","shortLead":"Azt hazudták, pályázatot mutyiznak az üveggyárosnak, de nem tették.","id":"20190614_Korrupciot_hamisitottak_Fehervaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18093edc-965a-466a-b78d-50eb5bda4a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0a0aa3-dd5a-420a-a2ca-a4b6fb108184","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Korrupciot_hamisitottak_Fehervaron","timestamp":"2019. június. 14. 07:48","title":"Korrupciót hamisítottak Fehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99044ff5-d664-4b7e-89ba-aef237ca5fe4","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A magyarság erejét megtestesítő központot létesítene a szlovéniai magyar kisebbség számára a kormány, Szijjártó Péter tárcája már ki is választotta az ennek megfelelő ingatlant, amit (köz)pénzből vennének és újítanának fel számukra – derül ki a birtokunkba került kormányelőterjesztésből. Még a helyiek közt is volt, aki meglepődött az újabb bőkezű ajándékon, hiszen van egy megfelelő székhelyük, de a köztudottan Orbán elkötelezett hívének számító, helyi vezető egyenesen Budapestről érkezett a hírrel, hogy megint kapnak egy ingatlant. ","shortLead":"A magyarság erejét megtestesítő központot létesítene a szlovéniai magyar kisebbség számára a kormány, Szijjártó Péter...","id":"20190613_A_magyarsag_szellemi_kisugarzasahoz_passzolo_ingatlant_venne_az_Orbankormany_Lendvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99044ff5-d664-4b7e-89ba-aef237ca5fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d14c85-57da-42f7-86a6-d1a54075bae8","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_A_magyarsag_szellemi_kisugarzasahoz_passzolo_ingatlant_venne_az_Orbankormany_Lendvan","timestamp":"2019. június. 13. 14:05","title":"A magyarok kisugárzásához passzoló ingatlant venne a kormány Lendván","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]