Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d063a6f-abfb-4959-b989-815d076cda39","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"A világot átalakító forradalmi technológiák közül a felhő éppen exponenciális robbanás előtt áll, így az informatikai vezetők számára nem az a kérdés, hogy át kell-e költöztetniük a rendszereiket a felhőbe, hanem hogy mikor, milyen mértékben, és milyen buktatói vannak mindennek?","shortLead":"A világot átalakító forradalmi technológiák közül a felhő éppen exponenciális robbanás előtt áll, így az informatikai...","id":"invitech_20190612_Felhostrategiak_az_informatika_az_egbe_megy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d063a6f-abfb-4959-b989-815d076cda39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c771da-3e13-4bb6-bf06-f43aa8eaf99b","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20190612_Felhostrategiak_az_informatika_az_egbe_megy","timestamp":"2019. június. 17. 11:30","title":"Felhőstratégiák: az informatika az égbe megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"És együtt több mint 700 kilogramm hulladékot gyűjtöttek.","shortLead":"És együtt több mint 700 kilogramm hulladékot gyűjtöttek.","id":"20190617_Vilagrekord_az_oceantisztitasban_633_buvar_dolgozott_egyszerre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57cb5669-b26d-4f51-943b-d90081fef5c7","keywords":null,"link":"/vilag/20190617_Vilagrekord_az_oceantisztitasban_633_buvar_dolgozott_egyszerre","timestamp":"2019. június. 17. 15:52","title":"Világrekord az óceántisztításban: 633 búvár dolgozott egyszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bca178-0e59-4727-b475-67246c556bed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tőle megszokott humorral reagált a MÁV bakijára a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, amely megoldotta, hogy az emeletes vonatok gondja ne is létezzen.","shortLead":"A tőle megszokott humorral reagált a MÁV bakijára a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, amely megoldotta, hogy az emeletes...","id":"20190617_magyar_ketfarku_kutya_part_emeletes_stadler_vonat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37bca178-0e59-4727-b475-67246c556bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec387f7-5f58-47a7-988e-cdf4b4f98443","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_magyar_ketfarku_kutya_part_emeletes_stadler_vonat","timestamp":"2019. június. 17. 21:33","title":"A Kétfarkúak megoldották, hogy az emeletes vonatok beférjenek az alagutakba - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b65bfe8-2703-4d25-a6e7-be3f31b1f33c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Závecz Research friss kutatása szerint a Fidesz, a DK és a Momentum az EP-választás után sem vesztett lendületéből.","shortLead":"A Závecz Research friss kutatása szerint a Fidesz, a DK és a Momentum az EP-választás után sem vesztett lendületéből.","id":"20190617_zavecz_research_junius_momentum_dk_fidesz_mszp_mi_hazank_mozgalom_lmp_ketfarku_kutyapart_parbeszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b65bfe8-2703-4d25-a6e7-be3f31b1f33c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1758a6-4382-4222-a49f-d36e876822a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_zavecz_research_junius_momentum_dk_fidesz_mszp_mi_hazank_mozgalom_lmp_ketfarku_kutyapart_parbeszed","timestamp":"2019. június. 17. 16:33","title":"Závecz: A Momentum a 60 felettiek körében is egyre népszerűbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003c3ade-cbeb-49fe-bd1e-870e1cf14571","c_author":"","category":"itthon","description":"A rendőrök álladvédők bejelentése alapján intézkedtek. ","shortLead":"A rendőrök álladvédők bejelentése alapján intézkedtek. ","id":"20190617_sovany_lovak_lefoglalas_allatvedok_allatkinzas_pocsmegyer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=003c3ade-cbeb-49fe-bd1e-870e1cf14571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd21990c-f901-4bef-b64f-47ad207a0523","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_sovany_lovak_lefoglalas_allatvedok_allatkinzas_pocsmegyer","timestamp":"2019. június. 17. 22:13","title":"Csonttá soványodott lovakat foglaltak le Pócsmegyeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd033aa-039b-4893-b176-ba2a7cdc15f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit néhány órával később, Tárnokon fogták el. ","shortLead":"A férfit néhány órával később, Tárnokon fogták el. ","id":"20190617_erd_emberoles_feltetelezett_elkoveto_elfogas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cd033aa-039b-4893-b176-ba2a7cdc15f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ee79b8-fd70-488e-965c-8ae94720ac04","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_erd_emberoles_feltetelezett_elkoveto_elfogas","timestamp":"2019. június. 17. 19:28","title":"Rendőrkézen az érdi emberölés feltételezett elkövetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0243a7e-2b7f-4a45-9589-65eceb32dcde","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Svájcban magasabb összegű kártérítésre számíthatnak a hozzátartozók. Munkavédelmi vizsgálat is indult az ügyben. ","shortLead":"Svájcban magasabb összegű kártérítésre számíthatnak a hozzátartozók. Munkavédelmi vizsgálat is indult az ügyben. ","id":"20190617_Svajcban_perelhetnek_a_hozzatartozok_a_Hableanykatasztrofa_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0243a7e-2b7f-4a45-9589-65eceb32dcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c566cb6-db5f-47bc-970b-0104a23382f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190617_Svajcban_perelhetnek_a_hozzatartozok_a_Hableanykatasztrofa_miatt","timestamp":"2019. június. 17. 09:37","title":"Svájcban perelhetnek a hozzátartozók a Hableány-katasztrófa miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MLSZ a kamatokkal együtt összesen több mint 18 millió forintot kér vissza a HSE-től.","shortLead":"Az MLSZ a kamatokkal együtt összesen több mint 18 millió forintot kér vissza a HSE-től.","id":"20190618_hernadi_sportegyesulet_hse_tao_tamogatas_sportpalya_kerites_mlsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"279fdbc4-2128-4df1-a022-b621faaf5678","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_hernadi_sportegyesulet_hse_tao_tamogatas_sportpalya_kerites_mlsz","timestamp":"2019. június. 18. 15:08","title":"14 milliót küldtek Hernádnak a sportpálya kerítésére, de semmi nem lett belőle, a pénz viszont eltűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]