Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea59c686-af29-46da-a949-cd083077eadc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több száz kilométerre szokásos életterétől, az észak-oroszországi Norilszk városában jelent meg egy csonttá és bőrré fogyott, halálosan kifáradt jegesmedve. A nőstény állat leginkább fekszik a földön, s néha körbeszagolgat, van-e étel a közelben.","shortLead":"Több száz kilométerre szokásos életterétől, az észak-oroszországi Norilszk városában jelent meg egy csonttá és bőrré...","id":"20190619_Ehes_es_kifaradt_jegesmedve_setalt_el_egeszen_Norilszkig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea59c686-af29-46da-a949-cd083077eadc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7dc372a-c1cb-4112-b973-7135b121a77f","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_Ehes_es_kifaradt_jegesmedve_setalt_el_egeszen_Norilszkig","timestamp":"2019. június. 19. 11:09","title":"Éhes és kifáradt jegesmedve sétált el egészen Norilszkig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b57923-5a3a-4a45-a889-f18f7b0256d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kilencen vették fel az aláírásgyűjtő-íveket, de végül csak hárman adtak le elég ajánlást.","shortLead":"Kilencen vették fel az aláírásgyűjtő-íveket, de végül csak hárman adtak le elég ajánlást.","id":"20190618_Kisorsoltak_a_jeloltek_sorrendjet_az_elovalasztasi_szavazolapra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9b57923-5a3a-4a45-a889-f18f7b0256d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7507354b-bcaf-49d7-8615-6bfbdd0a352a","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Kisorsoltak_a_jeloltek_sorrendjet_az_elovalasztasi_szavazolapra","timestamp":"2019. június. 18. 08:41","title":"Kisorsolták a jelöltek sorrendjét az előválasztási szavazólapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Samsung már az utolsó simításokat végzi a Galaxy Foldon, ami több mint negyedévvel később kerül majd piacra, mint eredetileg tervezték.","shortLead":"A jelek szerint a Samsung már az utolsó simításokat végzi a Galaxy Foldon, ami több mint negyedévvel később kerül majd...","id":"20190619_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_okostelefon_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8540d1da-3cf2-4a99-be50-f89d82e44786","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_okostelefon_android","timestamp":"2019. június. 19. 19:03","title":"Készen van? Hamarosan (újra) bemutathatja a Samsung a hajlítható Galaxy Foldot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7092e4-ad2c-44ce-a118-aa732c091848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ahogy a számítógépen, úgy az internetre csatlakozó okostévé esetében is szükséges az időnkénti vírusellenőrzés – üzente QLED-es felhasználóinak a Samsung.","shortLead":"Ahogy a számítógépen, úgy az internetre csatlakozó okostévé esetében is szükséges az időnkénti vírusellenőrzés – üzente...","id":"20190619_samsung_qled_tv_virus_malware_kereses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a7092e4-ad2c-44ce-a118-aa732c091848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0448895e-5539-43b2-9b42-0cf76df6357a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_samsung_qled_tv_virus_malware_kereses","timestamp":"2019. június. 19. 08:33","title":"Samsung tévéje van? Akkor ezt most végezze el rajta, a gyártó kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"258368f8-b201-414c-9b7e-045f02df9830","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Nyílt levél jelent meg június elején a Financial Times brit gazdasági napilapban, amely az acélipar nehéz helyzetére hívja fel a figyelmet. A hirdetésnek két magyar aláírója is volt, megkerestük őket.","shortLead":"Nyílt levél jelent meg június elején a Financial Times brit gazdasági napilapban, amely az acélipar nehéz helyzetére...","id":"20190618_acelipar_ft_vedovam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=258368f8-b201-414c-9b7e-045f02df9830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb4d7169-6be1-435e-a37d-c870a87e858e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_acelipar_ft_vedovam","timestamp":"2019. június. 18. 16:30","title":"„Krízis van” – magyar aláírással jelent meg figyelmeztetés a Financial Timesban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9189443-9079-44a2-9b9b-01a485241174","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi egy három méter mély munkagödörben dolgozott egy bevásárlóközpont közelében, amikor a baleset történt. ","shortLead":"A férfi egy három méter mély munkagödörben dolgozott egy bevásárlóközpont közelében, amikor a baleset történt. ","id":"20190619_Szornyethalt_egy_munkas_akire_betonlap_esett_egy_epitkezesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9189443-9079-44a2-9b9b-01a485241174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71fc859-495f-48a2-91aa-9d7f43fa2c23","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Szornyethalt_egy_munkas_akire_betonlap_esett_egy_epitkezesen","timestamp":"2019. június. 19. 15:45","title":"Szörnyethalt egy munkás, akire betonlap esett egy építkezésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907fd788-05d1-44f5-b0cc-54b45306a77b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tiszavirág védett kérészfaj, természetvédelmi értéke egyedenként tízezer forint.","shortLead":"A tiszavirág védett kérészfaj, természetvédelmi értéke egyedenként tízezer forint.","id":"20190618_Rendorok_vigyaznak_a_tiszaviragzasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=907fd788-05d1-44f5-b0cc-54b45306a77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9fe773c-b145-44d5-be2c-ae7430423d80","keywords":null,"link":"/elet/20190618_Rendorok_vigyaznak_a_tiszaviragzasra","timestamp":"2019. június. 18. 12:33","title":"Rendőrök vigyáznak a tiszavirágzásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88eb6787-8bd8-4b90-9ffd-39ad2fce7666","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Soha nem látott magasságba nőtt a menekültek száma a világban, áll az ENSZ éves jelentésében. Azonban mielőtt özönlő migránstömegek jelennének meg a szemünk előtt, érdemes leszögezni, hogy a 70,8 millió menekültből 41,3 millió belső menekült, az országukat elhagyók 80 százaléka pedig a szomszédos országban él. Az UNHCR figyelmeztet a menekültellenes beszédre, és dicséri a pozitív példákat. A legnagyobb menekültválság jelenleg Venezuelában van.

","shortLead":"Soha nem látott magasságba nőtt a menekültek száma a világban, áll az ENSZ éves jelentésében. Azonban mielőtt özönlő...","id":"20190619_Egy_Torokorszagnyi_ember_el_otthonabol_eluzve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88eb6787-8bd8-4b90-9ffd-39ad2fce7666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"667c7698-489d-4e8a-88e3-b942e94881c6","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_Egy_Torokorszagnyi_ember_el_otthonabol_eluzve","timestamp":"2019. június. 19. 08:59","title":"Egy törökországnyi ember él otthonából elűzve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]