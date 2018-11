A BMW-nél is töretlenül duzzasztják a modellkínálatot és, ami ebből az X5-öst közvetlenül is érintő fejlemény, hogy hamarosan itt a BMW X7-es, ami átveszi a helyét egy olyan vásárlóközönségnél, amely eddig az X5, X6 vonalán mozoghatott. Minden különösebb részletezés nélkül, a BMW X7 lesz most az a modell az bajorok palettáján, ami az igazán feltűnésre vágyó és magamutogató közönség kedvére való, amitől leesik az álla az utca emberének.

Az új X5-ös, bár elsőre megpillantva az egyre hatalmasabb hűtőrácsot, korántsem érződik szerényebb autónak, mint elődei voltak, de alaposan megnézve, a stílusa kívül és belül sokat finomodott, vagy mondjuk úgy csiszolódott. Az alig pár hónapja, a Párizsi Autószalon bemutatkozó modellnek már meg is volt a hazai premierje, itt próbáltuk ki mind a két jelenleg elérhető változatot: a BMW X5 30d xDrive-ot és a négyturbós X5 M 50d-t.

KÉPGALÉRIA © D.P.

Bár alig négy éve volt piacon a kifutó modell, amelynek az eladásai még mindig emelkedtek, jól érezni, hogy annyira dübörög most az SUV-szegmens, hogy egyszerűen pörgetni kell a termékeket. Annyira a fókuszban van most minden ilyen termék – a többi modell a limuzinok, egyterűek, kisautók rovására, - hogy egyszerűen nem lehet lassítani. Az új BMW X5-re is talán, emiatt a lépéskényszer miatt volt ilyen gyorsan szükség, de nem végeztek félmunkát és alaposan megújult a modell.

Külsőre tényleg, a szinte függőlegesen álló, még az előző generációénál is nagyjából dupla akkora területet elfoglaló hűtőmaszk a leghangsúlyosabb karakterjegy, ami, ha feltűnik majd a visszapillantó tükörben akkor 200 méterről is tudni fogjuk, mi van mögöttünk. Ami a méreteket illeti, a 4,92 méter hosszúságú autó, kicsit nagyobb 36 mm, kicsit szélesebb 66 és kicsit magasabb 19 milliméterrel, mint az elődje volt. A csomagtér 645 és 1870 liter között áll rendelkezésre, vagyis hatalmas.

Így első körben, ha áttekintést kell adni a kocsiról, miben változott az X5-ös, akkor az a stílus és azon belül is első sorban a belső térre gondolunk. Megjelentek olyasmik, mint a kristálymetszésű üveg váltógomb, vagy új az iDrive – ami már iD7 névre hallgat - szintén tükrös felületű kezelőszerve. A középső panel gombjai, amelyek közt a klíma kezelője szintén digitális. Szokatlan, de egyértelműen elmozdult vele a nagyon konzervatív irányvonalból a márka. A luxus, amit a 7-es sorozat hordoz, a masszázsülések, a lézeres fényszóró, a fűtött, hűtött pohártartók, mind-mind beköltöztek ide is.

Másfelől azt érezni, hogy behozták azokat az autóiparra sokszor jellemző lemaradásokat, ami például az infotainment-rendszerek terén az elmúlt években jelentkezett a BMW-nél is. Tízféle képernyőkép választható már, amit győzzünk telerakni "widgetekkel", mint egy okostelefont. Újak a fedélzeti műszerek, a központi kijelző, amely 12,3 colos, digitális kulcsok is vannak, sőt mobiltelefonos vezérlési lehetőség, amely odáig terjed, hogy NFC-s telefonnal zárni, nyitni lehet a kocsit, ráadásul akár öt kulccsal vagyis telefonnal párosítható így. Persze az audió egység gesztusvezérlése is fejlődött, akárcsak a hangvezérlésé, amely, azért egyelőre még mindig csak angolul ért.

A vezetési asszisztensek, amelyek lényegében az önvezetés irányába egyre jobban teljesítenek – amit a jogszabály enged – meg is csinálják. A kormányt egyre tovább el lehet engedni. Sőt, van olyan funkció, amely megjegyzi a parkolás előtt megtett utolsó ötven métert, majd azt, ha úgy kívánjuk magától megcsinálja visszafelé. Amekkorák ezek a kocsik ma már, talán nem is haszontalan ez a funkció egy teljesen beláthatatlan parkolóban. De ugyanilyen fontos újdonság az alapból lévő összkerék-kormányzás is, amelynek révén gyakorlatilag egy áltagos T-elágazásban meg lehet fordulni egy íven a közel ötméteres kocsival.

Persze egy BMW-ben mégiscsak menet közben jön meg az étvágy, elsőként a kisebb, 265 lóerős dízelt, a 30d xDrive-ot vittük el, amely így is bőséges fölénnyel közlekedik, bármilyen terepen. A nyolcsebességes duplakuplungos váltó finoman és habozás nélkül tudja a fokozatokat, a dízelmotorhang pedig egyáltalán nem szűrődik be a kabintérbe. Egy ilyen alapvetően alapváltozatú SUV is, olyan öltengőkaros futóművel és hangolással rendelkezik ma már, hogy nagyon komoly tempót lehet vele autózni, akármilyen kanyargósabb útszakaszon is. A légrugós futómű pedig, elvégzi azt a nem kis munkát, ami a magyarországi mellékutak felületének kisimításához szükséges.

A másik kipróbált darab, az M 50d pedig mára már 400 lóerős és 760 Nm-es a nyomatéka, a motor érdekessége, hogy ez egy négyturbós egység. A 2.3 tonnás kocsit lényegében rakétaként mozgatja és itt már hörgések is vannak, főleg ha megrendeli valaki az M Sport kipufogórendszert is.

Érzékelhetetlen benne a legális sebességhatárok közti autózás, ráadásul az M 50d alatt olyan adaptív légrugós futómű van, ami végképp eltávolítja az autóst a valós sebesség megítélésétől. Persze ez a futómű, azért érezhetően keményebb is, ahol a kisebb testvér még kimozogta a magyar úthibákat, itt már tartani kell, hogy felüt az út a kerekeken keresztül, főleg, ha 21 colos méretben vannak alatta. Összességében a sima hathengeres 30d is olyan összeszedettnek tűnik, hogy a plusz közel 150 lóerő, amit az M50d kínál, hacsak nem folyamatos harcban állunk a több közlekedővel, felesleges.

Az új BMW X5 valóban nagyon új lett. A bajor márka sokat változatott. Első sorban a belső tér tűnik teljesen másnak, mint bármelyik másik BMW. Első pillantásra talán sok is az új részlet, de az ergonómia igazából teljesen rendben van.

Magyar árlista is van már pár hete és a legkedvezőbben 19,69 millió forintos alapárral láthatjuk az új X5-öst, ami a hathengeres gyengébbik dízel modellre vonatkozik. Az egyetlen benzinmotoros változat, a szintén hathengeres 40i csak pár százezer forinttal drágább, míg a M50d a csúcsváltozat jóval feljebb, 27,3 millió forintról indul.

