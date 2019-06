Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a3bad17-925d-4c5d-a3ed-694dad87e449","c_author":"ZEISS Magyarország","category":"brandcontent","description":"Annyit mindannyian tudunk róla, hogy veszélyes lehet a bőrünkre, és hogy jobb tőle óvni a szemünket. De pontosan mi is az ultraibolya sugárzás és hogyan tud kárt okozni szervezetünkben? Milyen betegségeket okozhat és miként szolgálhatja mégis egészségünket? Hogyan védekezhetünk ellene? És mi a szerepe a természetben? Itt az idő, hogy (UV)-fény derüljön minden titokra!","shortLead":"Annyit mindannyian tudunk róla, hogy veszélyes lehet a bőrünkre, és hogy jobb tőle óvni a szemünket. De pontosan mi is...","id":"20190611_Barat_vagy_ellenseg_minden_amit_az_UVsugarakrol_tudni_erdemes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a3bad17-925d-4c5d-a3ed-694dad87e449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63376c6-1630-43eb-931e-22b25b4b4105","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190611_Barat_vagy_ellenseg_minden_amit_az_UVsugarakrol_tudni_erdemes","timestamp":"2019. június. 24. 11:30","title":"Barát vagy ellenség: minden, amit az UV-sugarakról tudni érdemes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c48677-fed7-4c47-afa3-22a4fcd064d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A történész erről a Facebook-oldalán nyilatkozott, jelezve, hogy munkáját megalkuvás nélkül folytatja.","shortLead":"A történész erről a Facebook-oldalán nyilatkozott, jelezve, hogy munkáját megalkuvás nélkül folytatja.","id":"20190623_Marad_a_Veritas_Intezetnel_Ungvary_Krisztian","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64c48677-fed7-4c47-afa3-22a4fcd064d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda178d8-e559-4e5b-baba-728dc4e4657c","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Marad_a_Veritas_Intezetnel_Ungvary_Krisztian","timestamp":"2019. június. 23. 20:46","title":"Marad a Veritas Intézetnél Ungváry Krisztián és teszteli a rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bc25914-fc6b-4131-9069-1ea5cd064428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország több pontján is heves esőzések voltak szombaton, Tata gyakorlatilag úszott a vízben.","shortLead":"Az ország több pontján is heves esőzések voltak szombaton, Tata gyakorlatilag úszott a vízben.","id":"20190623_Kepek_jottek_a_tatai_ozonvizrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bc25914-fc6b-4131-9069-1ea5cd064428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802adf4f-e332-4f7a-852e-e89863924fe0","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Kepek_jottek_a_tatai_ozonvizrol","timestamp":"2019. június. 23. 13:44","title":"Képek jöttek a tatai özönvízről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee0997d-0d21-433b-8b7f-9b9828dd4f94","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Senki nem tart a szabályozás szigorításától, amíg Donald Trump az elnök.","shortLead":"Senki nem tart a szabályozás szigorításától, amíg Donald Trump az elnök.","id":"20190622_Nem_felnek_elegge_az_amerikaiak_szenvednek_a_fegyverkereskedok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ee0997d-0d21-433b-8b7f-9b9828dd4f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb536df3-0477-4b71-8975-ac0ee05537a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190622_Nem_felnek_elegge_az_amerikaiak_szenvednek_a_fegyverkereskedok","timestamp":"2019. június. 22. 19:50","title":"Nem félnek eléggé az amerikaiak, szenvednek a fegyverkereskedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729af139-48b5-4fe8-b666-7f4e72d48755","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A földmozgást Rómában is érezni lehetett, egy közeli helységben megrongálódott néhány épület. ","shortLead":"A földmozgást Rómában is érezni lehetett, egy közeli helységben megrongálódott néhány épület. ","id":"20190624_Foldrenges_volt_Roma_kozeleben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=729af139-48b5-4fe8-b666-7f4e72d48755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57aa4b26-ff27-4e55-8ad1-d94d16dda009","keywords":null,"link":"/vilag/20190624_Foldrenges_volt_Roma_kozeleben","timestamp":"2019. június. 24. 05:31","title":"Földrengés volt Róma közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c019800e-37d8-4bc0-aa65-c734cf1dab99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy bejelentést tehet a NASA hétfőn: könnyen lehet, hogy a marsi élet nyomaira bukkantak a bolygó légkörét vizsgálva.","shortLead":"Nagy bejelentést tehet a NASA hétfőn: könnyen lehet, hogy a marsi élet nyomaira bukkantak a bolygó légkörét vizsgálva.","id":"20190624_mars_curiosity_metan_legkor_marsi_elet_nyoma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c019800e-37d8-4bc0-aa65-c734cf1dab99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f30e5ac-e49d-4a0c-8fdd-2480917087a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_mars_curiosity_metan_legkor_marsi_elet_nyoma","timestamp":"2019. június. 24. 10:33","title":"Rengeteg metánt találtak a Mars légkörében, az élet jelenlétére utalhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e83f4f4-e5a6-4b4d-8621-ebe932e96dbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eredetileg kézilabdacsarnok is épült volna, de mostanra az egész koncepció megváltozott. ","shortLead":"Eredetileg kézilabdacsarnok is épült volna, de mostanra az egész koncepció megváltozott. ","id":"20190624_Evek_ota_huzodik_Jozsefvaros_kaptalafuredi_gyerektaboranak_felujitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e83f4f4-e5a6-4b4d-8621-ebe932e96dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03475d85-468f-48f9-b3bc-20d96fa8228b","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Evek_ota_huzodik_Jozsefvaros_kaptalafuredi_gyerektaboranak_felujitasa","timestamp":"2019. június. 24. 10:04","title":"Évek óta húzódik Józsefváros káptalanfüredi gyerektáborának felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csupán számtani vita - ezt válaszolta Gulyás Gergely miniszter az RTL Híradó kérdésére arra, hogy májusban még 35 milliárd forintos egészségügyi szakdolgozói béremelésről beszélt, de 15 milliárdot költenek rá. A különbséget azzal magyarázza, hogy ő egy évre számított összegre gondolt, ami idén fél évet érint. A novemberre tervezett nyolc százalékos alapbéremelést júliusra hozták előre. A szakszervezetek többre számítottak, ezért azonnal tárgyalást kezdeményeztek a kormánnyal.","shortLead":"Csupán számtani vita - ezt válaszolta Gulyás Gergely miniszter az RTL Híradó kérdésére arra, hogy májusban még 35...","id":"20190623_Egeszsegugyi_beremeles_Csupan_szamtani_vita","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35cf5d04-6b9b-464b-b063-55c2bed12540","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Egeszsegugyi_beremeles_Csupan_szamtani_vita","timestamp":"2019. június. 23. 20:20","title":"Egészségügyi béremelés: „Csupán számtani vita”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]