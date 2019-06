Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8bc25914-fc6b-4131-9069-1ea5cd064428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország több pontján is heves esőzések voltak szombaton, Tata gyakorlatilag úszott a vízben.","shortLead":"Az ország több pontján is heves esőzések voltak szombaton, Tata gyakorlatilag úszott a vízben.","id":"20190623_Kepek_jottek_a_tatai_ozonvizrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bc25914-fc6b-4131-9069-1ea5cd064428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802adf4f-e332-4f7a-852e-e89863924fe0","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Kepek_jottek_a_tatai_ozonvizrol","timestamp":"2019. június. 23. 13:44","title":"Képek jöttek a tatai özönvízről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9cf0690-ff9f-4271-b1a8-7a6abde17c7b","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A társadalomnak körülbelül az egy százalékát teszik ki a szexuális vonzalmat érezni nem képes emberek. Azt mondják, őket legalább olyan erős diszkrimináció éri, mint a melegeket, és a többség teljesen félreérti az aszexuálisokat. Egyeseknek van például libidójuk, szeretnének családot is, mások viszont a plátói szerelemre sem képesek. Ennek ellenére, köszönik szépen, jól vannak. A Magyar Aszexuális Közösség két képviselőjével beszélgettünk. ","shortLead":"A társadalomnak körülbelül az egy százalékát teszik ki a szexuális vonzalmat érezni nem képes emberek. Azt mondják...","id":"20190624_aszex","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9cf0690-ff9f-4271-b1a8-7a6abde17c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76df221e-d812-4a11-af94-f02d1a73c933","keywords":null,"link":"/elet/20190624_aszex","timestamp":"2019. június. 24. 19:00","title":"„Ide állhatna elém a Brad Pitt, engem nem izgatna”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5b0bf9-835e-4efb-80a7-012ba2b6e872","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ki gondolná, hogy kétéltűre is kéne vizsgáznia egy buszsofőrnek?","shortLead":"Ki gondolná, hogy kétéltűre is kéne vizsgáznia egy buszsofőrnek?","id":"20190624_arviz_busz_cserepfalu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c5b0bf9-835e-4efb-80a7-012ba2b6e872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd5b758-dc06-4c5b-b4be-c9e3694e10b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190624_arviz_busz_cserepfalu","timestamp":"2019. június. 24. 10:22","title":"Videó: Akkora villámárvíz volt Cserépfalun, hogy vízibuszként ment a távolsági","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99029c99-f961-46d6-af8b-d66997c77ca8","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ha egy ötletet sikeresen szeretnénk megvalósítani - legyen szó akár egy munkahelyi projektről, akár a magánéletről -, stratégává kell válnunk. Az egyéni fejlődés titka az, ha megpróbálunk minél tisztább képet alkotni az aktuális élethelyzetekről, időben hozunk döntéseket, majd megfigyeljük cselekedeteink következményeit - vallja Porkoláb Imre.","shortLead":"Ha egy ötletet sikeresen szeretnénk megvalósítani - legyen szó akár egy munkahelyi projektről, akár a magánéletről...","id":"20190623_Hogyan_fejlodjunk_folyamatosan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99029c99-f961-46d6-af8b-d66997c77ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c08f68ba-583b-4d8d-af85-8e04d8e08777","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190623_Hogyan_fejlodjunk_folyamatosan","timestamp":"2019. június. 23. 19:15","title":"Hogyan fejlődjünk folyamatosan? Mi az egyéni fejlődés titka?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3526b6a-35ef-43bb-949b-12585a8f7bfc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négy évre szóló keretszerződést kötött a Városliget Ingatlanfejlesztő a Valton-Securityvel.","shortLead":"Négy évre szóló keretszerződést kötött a Városliget Ingatlanfejlesztő a Valton-Securityvel.","id":"20190624_620_millio_forintert_orizheti_a_Valton_a_Varosligetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3526b6a-35ef-43bb-949b-12585a8f7bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20eba5b6-cfb5-403c-8f81-2c5c53413572","keywords":null,"link":"/kkv/20190624_620_millio_forintert_orizheti_a_Valton_a_Varosligetet","timestamp":"2019. június. 24. 19:01","title":"620 millió forintért őrizheti a Valton a Városligetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6461e552-7101-468e-8338-7fdb95531b76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legalacsonyabb pontszámokat az észak-alföldi és az észak-magyarországi régiókban érték el a diákok tavaly. ","shortLead":"A legalacsonyabb pontszámokat az észak-alföldi és az észak-magyarországi régiókban érték el a diákok tavaly. ","id":"20190624_Idegennyelvi_meres_tovabbra_is_oriasi_a_kulonbseg_az_orszag_ket_fele_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6461e552-7101-468e-8338-7fdb95531b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e8637b-f27e-41a8-bb7e-58e1cb4cd8ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Idegennyelvi_meres_tovabbra_is_oriasi_a_kulonbseg_az_orszag_ket_fele_kozott","timestamp":"2019. június. 24. 11:24","title":"Idegen nyelvi mérés: továbbra is óriási a különbség az ország két fele között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d04e052-04a6-4ab4-aeb1-c6981d7cfe75","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs olyan kiemelt üdülőkörzete az országnak, ahol ne kétszámjegyű lett volna a nyaralók drágulása egy év alatt. Az árak tovább nőhetnek idén is.","shortLead":"Nincs olyan kiemelt üdülőkörzete az országnak, ahol ne kétszámjegyű lett volna a nyaralók drágulása egy év alatt...","id":"20190624_A_falusi_csok_meg_a_nyaralok_arait_is_felhajthatja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d04e052-04a6-4ab4-aeb1-c6981d7cfe75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307334f4-e102-4d24-8f8c-b7b8d92cf7c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_A_falusi_csok_meg_a_nyaralok_arait_is_felhajthatja","timestamp":"2019. június. 24. 15:36","title":"A falusi csok még a nyaralók árait is felhajthatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19692084-011b-4576-9196-0c1c7d1614aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járművet az olasz hatóságok körözték.","shortLead":"A járművet az olasz hatóságok körözték.","id":"20190625_opel_suv_csengersima","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19692084-011b-4576-9196-0c1c7d1614aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df3c19b-9002-4953-b934-e67327664386","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_opel_suv_csengersima","timestamp":"2019. június. 25. 08:56","title":"Ukrajnába tartott a lopott Opel SUV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]