[{"available":true,"c_guid":"dabf3193-8885-48a4-8731-eed5d45b40c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Sándor szocialista parlamenti képviselő szerint a DK felrúgta az EP-választás után a korábbi támogatói megállapodást, szerinte ha a DK nem csatlakozik az összpárti megállapodáshoz, akkor a Fideszt támogatja.\r

\r

","shortLead":"Szabó Sándor szocialista parlamenti képviselő szerint a DK felrúgta az EP-választás után a korábbi támogatói...","id":"20190705_MSZP_Szegeden_a_DK_nem_vesz_reszt_az_ellenzeki_osszefogasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dabf3193-8885-48a4-8731-eed5d45b40c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b2b651-4de8-4979-b071-03c052a60ec6","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_MSZP_Szegeden_a_DK_nem_vesz_reszt_az_ellenzeki_osszefogasban","timestamp":"2019. július. 05. 15:50","title":"Gyurcsány pártja nem állt be Botka László mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b3665be-fdbb-4050-b1c7-d26cc41efe1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dunán elsüllyedt Hableány mentési és kiemelési munkálataiban részt vevő 24 ipari és mentőbúvárt emellett ki is tüntették.\r

\r

","shortLead":"A Dunán elsüllyedt Hableány mentési és kiemelési munkálataiban részt vevő 24 ipari és mentőbúvárt emellett ki is...","id":"20190705_Olyan_kiemelkedot_nyujtott_a_Hableanybuvarmentocsapat_hogy_atirjak_a_buvarkodas_szabalyait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b3665be-fdbb-4050-b1c7-d26cc41efe1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b05ab158-22f4-4653-9fdf-794a968d9949","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Olyan_kiemelkedot_nyujtott_a_Hableanybuvarmentocsapat_hogy_atirjak_a_buvarkodas_szabalyait","timestamp":"2019. július. 05. 18:26","title":"Olyan kiemelkedőt nyújtott a Hableány-búvár-mentőcsapat, hogy átírják a búvárkodás szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0059572-7714-4211-b055-2b86bc0cfb4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Debrecenben történt az eset.","shortLead":"Debrecenben történt az eset.","id":"20190706_Zavarta_az_ugatas_kutyafuttatoban_tamadt_a_lanyokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0059572-7714-4211-b055-2b86bc0cfb4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5c0a87-83c9-4b5b-abbe-b26a2f315ca8","keywords":null,"link":"/itthon/20190706_Zavarta_az_ugatas_kutyafuttatoban_tamadt_a_lanyokra","timestamp":"2019. július. 06. 19:41","title":"Zavarta az ugatás, kutyafuttatóban támadt a lányokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c827b635-1883-42c9-9f87-312cbb2ceb48","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kémtevékenységeket folytatott a külföldi médiával való együttműködése által az az ausztrál hallgató, akit tíznapos fogva tartás után a héten kiutasítottak Észak-Koreából - közölte szombaton az észak-koreai állami média.","shortLead":"Kémtevékenységeket folytatott a külföldi médiával való együttműködése által az az ausztrál hallgató, akit tíznapos...","id":"20190706_EszakKorea_megszolalt_a_fogva_tartott_ausztral_tanuloval_kapcsolatban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c827b635-1883-42c9-9f87-312cbb2ceb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a04a81-0852-42a4-abf6-4f07a71e8e3d","keywords":null,"link":"/vilag/20190706_EszakKorea_megszolalt_a_fogva_tartott_ausztral_tanuloval_kapcsolatban","timestamp":"2019. július. 06. 17:15","title":"Észak-Korea megszólalt a fogva tartott ausztrál tanulóval kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b43994a4-0825-46d4-b596-30cec6101054","c_author":"Csányi Nikolett","category":"elet","description":"Az eddigi talán legbékésebb Pride-on - csak a Deák téren volt egy kisebb ellentüntető tömeg - több ezren gyűltek össze a Kossuth téren majd vonultak Budapesten keresztül. Videós összefoglalónk az eseményekről!","shortLead":"Az eddigi talán legbékésebb Pride-on - csak a Deák téren volt egy kisebb ellentüntető tömeg - több ezren gyűltek össze...","id":"20190707_Lemaradt_a_Priderol_Most_megnezheti_mi_is_tortent_szombaton_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b43994a4-0825-46d4-b596-30cec6101054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cccd8282-bf3d-46c1-8230-b3b467959903","keywords":null,"link":"/elet/20190707_Lemaradt_a_Priderol_Most_megnezheti_mi_is_tortent_szombaton_video","timestamp":"2019. július. 07. 08:52","title":"Lemaradt a Pride-ról? Most megnézheti, mi is történt szombaton! (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ab4a931-038e-4a03-862f-a11c72a822b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És kik veszik fel az osztalékot és a kamatot?","shortLead":"És kik veszik fel az osztalékot és a kamatot?","id":"20190705_Hol_van_Kadhafi_67_milliard_dollarja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ab4a931-038e-4a03-862f-a11c72a822b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd55d2f-4a76-4ca1-9eaa-70f0246457b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190705_Hol_van_Kadhafi_67_milliard_dollarja","timestamp":"2019. július. 05. 17:03","title":"Hol van Kadhafi 67 milliárd dollárja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac69604d-0335-4e50-9c60-f3ef79678a2d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":" Hszi Csin-ping kínai államfő tavaly novemberben jelentette be, hogy a New York-i Nasdaq mintájára Sanghajban új tőzsdei platformot hoznak létre a technológiai vállalatok számára.","shortLead":" Hszi Csin-ping kínai államfő tavaly novemberben jelentette be, hogy a New York-i Nasdaq mintájára Sanghajban új...","id":"20190707_Hamarosan_indul_a_kereskedes_az_amerikai_Nasdaqhoz_hasonlo_kinai_tozsden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac69604d-0335-4e50-9c60-f3ef79678a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d77eb1-354d-4b0c-ad66-1664449a7711","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190707_Hamarosan_indul_a_kereskedes_az_amerikai_Nasdaqhoz_hasonlo_kinai_tozsden","timestamp":"2019. július. 07. 15:22","title":"Hamarosan indul a kereskedés az amerikai Nasdaqhoz hasonló kínai tőzsdén.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb00865-e77e-4a7c-90c8-44296c160300","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A figyelmetlen gazdák egy a napon álló autóban hagyták kutyájukat. A helyzetet a helyszínre érkezett tűzoltók oldották meg. A mentésről videó is készült.","shortLead":"A figyelmetlen gazdák egy a napon álló autóban hagyták kutyájukat. A helyzetet a helyszínre érkezett tűzoltók oldották...","id":"20190707_Kutyat_mentettek_a_brit_tuzoltok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bb00865-e77e-4a7c-90c8-44296c160300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d584991-218c-4ac3-84c7-6816ce1aefe9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190707_Kutyat_mentettek_a_brit_tuzoltok","timestamp":"2019. július. 07. 11:18","title":"Kutyát mentettek a brit tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]