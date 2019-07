Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És a kamatfolyosót sem piszkálta meg a monetáris tanács.","shortLead":"És a kamatfolyosót sem piszkálta meg a monetáris tanács.","id":"20190723_Matolcsyek_nem_nyultak_az_alapkamathoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd92059-70bd-48a1-a291-6ef55a05f55a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190723_Matolcsyek_nem_nyultak_az_alapkamathoz","timestamp":"2019. július. 23. 14:20","title":"Matolcsyék nem nyúltak az alapkamathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e3ad5-8e31-4c7e-bb58-97aa55b4e180","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ha még egy hetet tölt a Hot 100-as listán, 61 éves rekordot dönt meg. ","shortLead":"Ha még egy hetet tölt a Hot 100-as listán, 61 éves rekordot dönt meg. ","id":"20190723_Lil_Nas_X_rapper_Old_Town_Road_Billboard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e3ad5-8e31-4c7e-bb58-97aa55b4e180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8df0cf-b41f-4c55-b144-30e89c0fc6f1","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Lil_Nas_X_rapper_Old_Town_Road_Billboard","timestamp":"2019. július. 23. 12:05","title":"Lil Nas X rapper slágere is elérte a Despacito és Mariah Carey rekordját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9404f11a-33ef-4dfd-9ff1-58617f085a60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Boxer hadihajó fedélzetén vethették be először élesben azt a rendszert, amelyet kifejezetten a tengeri drónelhárításhoz készítettek az amerikaiak.","shortLead":"A Boxer hadihajó fedélzetén vethették be először élesben azt a rendszert, amelyet kifejezetten a tengeri...","id":"20190722_dron_boxer_hadihajo_hormuzi_szoros_iran_madis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9404f11a-33ef-4dfd-9ff1-58617f085a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a81fdd2-4b32-4965-855c-879fd915f380","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_dron_boxer_hadihajo_hormuzi_szoros_iran_madis","timestamp":"2019. július. 22. 10:33","title":"Újfajta technológiával szedhették le az iráni drónt a USS Boxer katonái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3259d6-c788-47ea-b5d5-79618efdc398","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Annak tűnhet, valójában azonban nem kegyetlen bosszú, vagy baráti szívatás eredménye, hogy post-it-ekkel ragasztottak össze egy Mazdát a Ráday utcában.","shortLead":"Annak tűnhet, valójában azonban nem kegyetlen bosszú, vagy baráti szívatás eredménye, hogy post-it-ekkel ragasztottak...","id":"20190724_post_it_cetli_ragasztas_auto_budapest_raday_utca_szuletesnapi_ajandek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c3259d6-c788-47ea-b5d5-79618efdc398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0e22e8-f603-4269-a794-7b427b2dff42","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_post_it_cetli_ragasztas_auto_budapest_raday_utca_szuletesnapi_ajandek","timestamp":"2019. július. 24. 10:20","title":"Szülinapi ajándékként 3000 színes cetlivel borítottak be egy egész autót Budapesten – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39a2f022-246f-450b-92cc-e6c8e9cb5f2f","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az ex-KDNP-s politikus mögé nem sorakozott fel a teljes ellenzék.","shortLead":"Az ex-KDNP-s politikus mögé nem sorakozott fel a teljes ellenzék.","id":"20190722_Felegyeseg_Szolnokon_a_Jobbik_es_a_Momentum_Lukacsi_Katalint_tamogatja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39a2f022-246f-450b-92cc-e6c8e9cb5f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b42a56c-71c0-4b54-85fb-ac0bbf4fb90a","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Felegyeseg_Szolnokon_a_Jobbik_es_a_Momentum_Lukacsi_Katalint_tamogatja","timestamp":"2019. július. 22. 10:53","title":"Félegyezség Szolnokon: a Jobbik és a Momentum Lukácsi Katalint támogatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány letett arról, hogy megszüntesse a lakossági átutalásoknál, pedig igény lenne rá.","shortLead":"A kormány letett arról, hogy megszüntesse a lakossági átutalásoknál, pedig igény lenne rá.","id":"20190722_A_Bankszovetsegnek_is_elege_van_a_tranzakcios_illetekbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99967e3b-55ae-4f87-9a3a-97b00e92fa78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190722_A_Bankszovetsegnek_is_elege_van_a_tranzakcios_illetekbol","timestamp":"2019. július. 22. 15:17","title":"A Bankszövetségnek is elege van a tranzakciós illetékből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8308ee04-beb0-4b64-a550-da5fe6efe43f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gazdája kétségbeesve keresi a környéken, a madár állítólag a kertből vitte el az állatot. ","shortLead":"Gazdája kétségbeesve keresi a környéken, a madár állítólag a kertből vitte el az állatot. ","id":"20190722_Siraly_ragadott_el_egy_csivavat_Angliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8308ee04-beb0-4b64-a550-da5fe6efe43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d66a5ba-4d6d-4158-9766-750e65e4906a","keywords":null,"link":"/elet/20190722_Siraly_ragadott_el_egy_csivavat_Angliaban","timestamp":"2019. július. 22. 12:48","title":"Sirály ragadott el egy csivavát Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Washington Post szerint a Huawei Észak-Koreának is dolgozott, a cég közleményben cáfol.","shortLead":"A The Washington Post szerint a Huawei Észak-Koreának is dolgozott, a cég közleményben cáfol.","id":"20190722_eszak_korea_huawei_koryolink","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58e637e-2c1a-4fb9-b6a6-7afedef8ed47","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_eszak_korea_huawei_koryolink","timestamp":"2019. július. 22. 19:36","title":"Reagált a Huawei az Észak-Koreával kapcsolatos hírekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]