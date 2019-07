Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edd8964b-e7ec-4777-9cb9-4b2df332ef1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sikerrel pályázott a vissza nem térítendő támogatásra a tarcali Andrássy Rezidencia.","shortLead":"Sikerrel pályázott a vissza nem térítendő támogatásra a tarcali Andrássy Rezidencia.","id":"20190726_Kozepnzbol_bovitik_Meszaros_Lorinc_luxushoteljet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edd8964b-e7ec-4777-9cb9-4b2df332ef1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcefccf-1c25-4156-9699-cff5eb4ae329","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190726_Kozepnzbol_bovitik_Meszaros_Lorinc_luxushoteljet","timestamp":"2019. július. 26. 15:46","title":"Közpénzből bővítik Mészáros Lőrinc luxushoteljét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mert mi negyven évig hiányt szenvedtünk ebben, érvelt a volt miniszter.","shortLead":"Mert mi negyven évig hiányt szenvedtünk ebben, érvelt a volt miniszter.","id":"20190726_Balog_Zoltan_Stuttgartban_A_magyarok_jobban_ismerik_a_szabadsag_ertekeit_mint_a_nemetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec86278-a89c-4488-b62e-93606cfc7f96","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Balog_Zoltan_Stuttgartban_A_magyarok_jobban_ismerik_a_szabadsag_ertekeit_mint_a_nemetek","timestamp":"2019. július. 26. 12:38","title":"Balog Zoltán Stuttgartban: A magyarok jobban ismerik a szabadság értékeit, mint a németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1446ad15-7c73-4279-9a04-53905133ef41","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kamionnak nem kell gyorsan haladnia ahhoz, hogy hatalmas pusztítást végezzen. Kis sebesség mellett is ripityára törhet mindent.","shortLead":"Egy kamionnak nem kell gyorsan haladnia ahhoz, hogy hatalmas pusztítást végezzen. Kis sebesség mellett is ripityára...","id":"20190726_kamion_43_kilometer_per_ora_auto_baleset_dekra_roadsafety","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1446ad15-7c73-4279-9a04-53905133ef41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c92d7e-d51f-4b83-a97f-9099ee1132b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190726_kamion_43_kilometer_per_ora_auto_baleset_dekra_roadsafety","timestamp":"2019. július. 26. 16:49","title":"Csak 43 km/órával haladt ez a kamion, mégis ripityára zúzta az előtte álló kocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621614a3-7904-44e2-95c9-0fa6087592df","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A VII. és a XIV. kerületben több utcát lezárnak és épületeket is kiürítenek. A forgalomkorlátozás több troli- és buszjáratot érint.\r

","shortLead":"A VII. és a XIV. kerületben több utcát lezárnak és épületeket is kiürítenek. A forgalomkorlátozás több troli- és...","id":"20190726_vilaghaborus_bomba_varosliget_hatastalanitas_forgalomkorlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=621614a3-7904-44e2-95c9-0fa6087592df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"395575ec-de9e-4828-aa55-7c568942fffd","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_vilaghaborus_bomba_varosliget_hatastalanitas_forgalomkorlatozas","timestamp":"2019. július. 26. 05:14","title":"Ma hatástalanítják a Városligetben talált világháborús bombát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30594f46-36b5-4cc6-978b-7845189763ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 50 mm-t meghaladó csapadék is lezúdulhat, és jégesőre is számíthatunk.","shortLead":"Akár 50 mm-t meghaladó csapadék is lezúdulhat, és jégesőre is számíthatunk.","id":"20190727_Ket_hullamban_erkezik_ma_a_felhoszakadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30594f46-36b5-4cc6-978b-7845189763ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50cb8f8b-31cf-4c44-a624-06c8c1838ced","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Ket_hullamban_erkezik_ma_a_felhoszakadas","timestamp":"2019. július. 27. 09:48","title":"Két hullámban érkezik ma a felhőszakadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4974fb-4702-4c5e-9c40-16b4f629bcc7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A francia fővárosban 41 fokot, a németországi Geilenkirchenben pedig 40,5 Celsius fokot mértek.","shortLead":"A francia fővárosban 41 fokot, a németországi Geilenkirchenben pedig 40,5 Celsius fokot mértek.","id":"20190725_Parizsban_es_Nemetorszagban_is_megdolt_a_melegrekord","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d4974fb-4702-4c5e-9c40-16b4f629bcc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2016f87-84ee-40df-9696-b67925dd84de","keywords":null,"link":"/elet/20190725_Parizsban_es_Nemetorszagban_is_megdolt_a_melegrekord","timestamp":"2019. július. 25. 14:54","title":"Párizsban és Németországban is megdőlt a melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124a7777-a3b4-4227-8d35-bfc388a98379","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegeket a repülőtérről mentőautóval viszik a kórházba.","shortLead":"A betegeket a repülőtérről mentőautóval viszik a kórházba.","id":"20190726_Elromlott_a_lift_nem_tud_leszallni_a_mentohelikopter_a_szegedi_klinikanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=124a7777-a3b4-4227-8d35-bfc388a98379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b31441-4611-4096-9c00-a3e880f53c98","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Elromlott_a_lift_nem_tud_leszallni_a_mentohelikopter_a_szegedi_klinikanal","timestamp":"2019. július. 26. 16:29","title":"Elromlott a lift, nem tud leszállni a mentőhelikopter a szegedi klinikánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Jelcin regnálásának végén is hasonló folyamatok zajlottak.","shortLead":"Jelcin regnálásának végén is hasonló folyamatok zajlottak.","id":"20190725_oroszorszag_oligarchak_olajszennyezes_putyin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d18043e-750a-490b-a926-e340429d5a75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190725_oroszorszag_oligarchak_olajszennyezes_putyin","timestamp":"2019. július. 25. 17:09","title":"Egymást ölik a Putyinhoz hű oligarchák, látszólag az áprilisi olajszennyezés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]