[{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fideszes polgármesterek nem így gondolják.","shortLead":"Fideszes polgármesterek nem így gondolják.","id":"20190726_Airbnb_a_lakaskiadok_szerint_mar_szabalyozott_a_piac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90ca4182-a1cb-4dcc-97cc-2d56e945ed68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190726_Airbnb_a_lakaskiadok_szerint_mar_szabalyozott_a_piac","timestamp":"2019. július. 26. 20:10","title":"Airbnb: a lakáskiadók szerint már szabályozott a piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec7d2a8-0c58-444e-a1e3-e2385d795474","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy amerikai fejlesztésnek köszönhetően az autó képes lenne eldönteni, ittas-e a sofőr, a motort pedig ennek fényében engedné elindítani.","shortLead":"Egy amerikai fejlesztésnek köszönhetően az autó képes lenne eldönteni, ittas-e a sofőr, a motort pedig ennek fényében...","id":"20190726_ittas_vezetes_veralkoholszint_ittas_sofor_dadss","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ec7d2a8-0c58-444e-a1e3-e2385d795474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c339ed6-92f9-4ce8-8523-da6202c43cf3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190726_ittas_vezetes_veralkoholszint_ittas_sofor_dadss","timestamp":"2019. július. 26. 16:23","title":"Ha ezt a rendszert beszerelik a kocsiba, eltűnhetnek az útról az ittas sofőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08fc0482-e25f-4ccb-b9d3-500906c19f5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem egyedüálló a piacon, hogy egy cég hatalmas zoommal ellátott kamerát készítsen, a Fujifilm azonban biztonsági kamerába pakolta bele 20-800-as objektívjét.","shortLead":"Nem egyedüálló a piacon, hogy egy cég hatalmas zoommal ellátott kamerát készítsen, a Fujifilm azonban biztonsági...","id":"20190726_fujifilm_sx800_biztonsagi_kamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08fc0482-e25f-4ccb-b9d3-500906c19f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60950e5b-460b-451f-bc6f-1b580edea56f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_fujifilm_sx800_biztonsagi_kamera","timestamp":"2019. július. 26. 09:03","title":"Ezzel az új biztonsági kamerával 1000-2000 méterről is le lehet olvasni a szöveget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"624dfb05-4bb0-470f-ad51-d998230f2322","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pedig szigorúak a szabályok.","shortLead":"Pedig szigorúak a szabályok.","id":"20190727_Sorra_torik_ossze_magukat_az_elektromos_rollerezok_Londonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=624dfb05-4bb0-470f-ad51-d998230f2322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8f1bca-802f-4f9c-a0b4-77923e110f0c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Sorra_torik_ossze_magukat_az_elektromos_rollerezok_Londonban","timestamp":"2019. július. 27. 15:10","title":"Sorra törik össze magukat az elektromos rollerezők Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Előbbi az ötödik, utóbbi a nyolcadik idővel jutott tovább. Világcsúcs is született az elődöntőben. ","shortLead":"Előbbi az ötödik, utóbbi a nyolcadik idővel jutott tovább. Világcsúcs is született az elődöntőben. ","id":"20190726_hosszu_katinka_burian_katalin_hatuszas_uszo_kvangdzsu_vizes_vb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e01b8a8-c6e0-47ab-ad7c-2c6c74515eb7","keywords":null,"link":"/sport/20190726_hosszu_katinka_burian_katalin_hatuszas_uszo_kvangdzsu_vizes_vb","timestamp":"2019. július. 26. 13:53","title":"Hosszú és Burián is döntős 200 háton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435280c7-7c74-4825-b24a-60bd78495882","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A legtöbbször csak a kormányfő fejében van meg az, amit Tusnádfürdőn bejelent, csak vázlatok ezek, de kijelölik a kormányzat hosszú távú politikáját.","shortLead":"A legtöbbször csak a kormányfő fejében van meg az, amit Tusnádfürdőn bejelent, csak vázlatok ezek, de kijelölik...","id":"20190727_Orban_fazont_szab_es_betartja_tusvanyosi_szavat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=435280c7-7c74-4825-b24a-60bd78495882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39eb8dd-de37-4d0f-a636-b5b000286d5e","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Orban_fazont_szab_es_betartja_tusvanyosi_szavat","timestamp":"2019. július. 27. 07:00","title":"Orbán fazont szab és betartja tusványosi szavát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc4bd992-d8b3-4353-9db4-1dcfcc44904c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jégeső is jöhet.","shortLead":"Jégeső is jöhet.","id":"20190726_Zivatarra_viharos_szellokesre_figyelmeztet_a_meteorologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc4bd992-d8b3-4353-9db4-1dcfcc44904c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344c260d-e3be-4250-b1ba-14c76b170316","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Zivatarra_viharos_szellokesre_figyelmeztet_a_meteorologia","timestamp":"2019. július. 26. 14:44","title":"Zivatarra, viharos széllökésre figyelmeztet a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, imádta. ","shortLead":"Úgy tűnik, imádta. ","id":"20190726_Jason_Momoa_Make_a_wish","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981cebeb-611a-4fa2-92f5-0c0d2fec002a","keywords":null,"link":"/kultura/20190726_Jason_Momoa_Make_a_wish","timestamp":"2019. július. 26. 17:08","title":"Jason Momoa súlyosan beteg gyerekek kívánságát teljesítette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]