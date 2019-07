Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"053ecd3d-59c8-4a87-a7ae-ffe8a63b6b64","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarország is érintett.","shortLead":"Magyarország is érintett.","id":"20190726_Ujabb_reszletek_derultek_ki_a_Torok_Aramlatrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=053ecd3d-59c8-4a87-a7ae-ffe8a63b6b64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c039e34-873f-4719-9b81-d68039e07e6e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190726_Ujabb_reszletek_derultek_ki_a_Torok_Aramlatrol","timestamp":"2019. július. 26. 18:45","title":"Újabb részletek derültek ki a Török Áramlatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7afb0c70-25e4-4a40-abdc-63bdc26ddfbe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tusványoson tartott előadást Barabási Albert-László, világhírű fizikus-hálózatkutató. Az Index az MTA-ügyről kérdezte.","shortLead":"Tusványoson tartott előadást Barabási Albert-László, világhírű fizikus-hálózatkutató. Az Index az MTA-ügyről kérdezte.","id":"20190727_Barabasi_AlbertLaszlo_az_MTAugyrol_Voltak_olyan_pillanatok_amikor_ordibalni_lehetett_de_valtoztatni_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7afb0c70-25e4-4a40-abdc-63bdc26ddfbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f1737c-9088-40c6-8312-261dce39cd04","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Barabasi_AlbertLaszlo_az_MTAugyrol_Voltak_olyan_pillanatok_amikor_ordibalni_lehetett_de_valtoztatni_nem","timestamp":"2019. július. 27. 09:57","title":"Barabási Albert-László az MTA-ügyről: Voltak olyan pillanatok, amikor ordibálni lehetett, de változtatni nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d45033-be9c-48b8-8a80-81f95a9807dc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két amerikait állítottak elő az olasz hatóságok, akik egy drogdílerrel történt nézeteltérésüket követően szúrtak halálra egy római rendőrt pénteken.","shortLead":"Két amerikait állítottak elő az olasz hatóságok, akik egy drogdílerrel történt nézeteltérésüket követően szúrtak...","id":"20190727_Halalra_keselt_egy_romai_rendort_egy_drogdilert_meglopo_amerikai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66d45033-be9c-48b8-8a80-81f95a9807dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91676ccd-a52b-4be0-aa8a-0b0c23d66662","keywords":null,"link":"/vilag/20190727_Halalra_keselt_egy_romai_rendort_egy_drogdilert_meglopo_amerikai","timestamp":"2019. július. 27. 13:26","title":"Kamudrogot vásárolt, majd halálra késelt egy római rendőrt két amerikai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104067dd-b947-4ac1-bf4c-1c2cbe5c8768","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Központi utasításra is érkeztek Budapestre vidéki kormányhivatalnokok, akiknek az átvezénylésével próbál úrrá lenni a kormány a drámai mértékű fővárosi létszámhiányon, ráadásul az sem tudják, mikor és mennyi pénzt is kapnak majd mindezért. A budapesti helyzeten mindeközben nem látszik a plusz munkaerő: az óriási leterheltség miatt sok helyen többen mondanak fel, mint ahány átmeneti kisegítő érkezett.","shortLead":"Központi utasításra is érkeztek Budapestre vidéki kormányhivatalnokok, akiknek az átvezénylésével próbál úrrá lenni...","id":"20190726_kormanyhivatal_kormanyablak_munkaerohiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=104067dd-b947-4ac1-bf4c-1c2cbe5c8768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e043a8-d8e4-4502-acf4-72b689c60a56","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_kormanyhivatal_kormanyablak_munkaerohiany","timestamp":"2019. július. 26. 14:00","title":"Nem igaz, hogy csak önként jöttek a fővárosba a kormányhivatali kisegítők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17bbd89e-c1f3-41e8-aa85-8e20f87c88fc","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az új technológiák fejlesztőinek felelőssége nem ér véget, amikor piacra kerül a termék – véli Jony Ive, az Apple ikonikus formatervezője, aki közel három évtizedes közös munka után hagyja ott a vállalatot.","shortLead":"Az új technológiák fejlesztőinek felelőssége nem ér véget, amikor piacra kerül a termék – véli Jony Ive, az Apple...","id":"201927__jony_ive__tavozo_tervezo__muszakvaltas__formai_kovetelmenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17bbd89e-c1f3-41e8-aa85-8e20f87c88fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5387fa-008b-43ee-812b-198ccad0d3d8","keywords":null,"link":"/tudomany/201927__jony_ive__tavozo_tervezo__muszakvaltas__formai_kovetelmenyek","timestamp":"2019. július. 27. 15:00","title":"Jony Ive: Senkit nem érdekel, ha valami újat csinálsz – csak az, ha jobbat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, imádta. ","shortLead":"Úgy tűnik, imádta. ","id":"20190726_Jason_Momoa_Make_a_wish","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981cebeb-611a-4fa2-92f5-0c0d2fec002a","keywords":null,"link":"/kultura/20190726_Jason_Momoa_Make_a_wish","timestamp":"2019. július. 26. 17:08","title":"Jason Momoa súlyosan beteg gyerekek kívánságát teljesítette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33396eac-b21f-4327-b659-89b7b5738b25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kerékpárosok országában elegük lett a videón is látható jelenetekből. Még akkor is, ha ezeket a képsorokat már a törvény beiktatása után vette fel valaki.","shortLead":"A kerékpárosok országában elegük lett a videón is látható jelenetekből. Még akkor is, ha ezeket a képsorokat már...","id":"20190727_Hollandiaban_tilos_biciklin_mobilozni_pont_ilyesmi_miatt__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33396eac-b21f-4327-b659-89b7b5738b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0011c76d-322d-4dd3-8393-c12acb394446","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Hollandiaban_tilos_biciklin_mobilozni_pont_ilyesmi_miatt__video","timestamp":"2019. július. 27. 09:44","title":"Hollandiában már tilos biciklin mobilozni. Ezt a videót látva ez nem is csoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae69755d-1581-4c98-8d06-c91ccae4af93","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szombaton folytatódik a kvangdzsui vizes világbajnokság úszóprogramja, ráadásul három magyar versenyző is döntőben szerepel. Sztankovics Anna a női 50 méter mell elődöntőjében, a 7-es pályán indult. ","shortLead":"Szombaton folytatódik a kvangdzsui vizes világbajnokság úszóprogramja, ráadásul három magyar versenyző is döntőben...","id":"20190727_Sztankovics_Anna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae69755d-1581-4c98-8d06-c91ccae4af93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e0b4e7-4761-44cb-acb9-45bbc141cf79","keywords":null,"link":"/sport/20190727_Sztankovics_Anna","timestamp":"2019. július. 27. 13:33","title":"Sztankovics Anna 5. lett az 50 méter mell elődöntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]