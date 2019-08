Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6bd8799d-30ee-422b-be91-5f086d930cb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tuifly egyik utasa lett rosszul.","shortLead":"A Tuifly egyik utasa lett rosszul.","id":"20190826_Kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_repulogep_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bd8799d-30ee-422b-be91-5f086d930cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"073ba4b1-7d05-4d4b-ab83-45d1d808b1d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_repulogep_Budapesten","timestamp":"2019. augusztus. 26. 12:58","title":"Kényszerleszállást hajtott végre egy repülőgép Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190825_lite_telefonok_velemeny_windows_10_hiba_frissites_gronland_jegtakaro_nasa_facebook_adatvedelem_legnepszerubb_telefongyartok_europaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab59ede-7141-4da9-be7f-6bf5ba3b2d98","keywords":null,"link":"/tudomany/20190825_lite_telefonok_velemeny_windows_10_hiba_frissites_gronland_jegtakaro_nasa_facebook_adatvedelem_legnepszerubb_telefongyartok_europaban","timestamp":"2019. augusztus. 25. 12:03","title":"Ez történt: két igen \"kellemetlen\" hibát találtak a Windowsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5f5d32f-0aa2-4e72-8294-6e093edfd6e0","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Valahányszor a gyerekünk posztol egy képet valamelyik közösségi oldalon, adatot hoz létre. 