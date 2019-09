Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e2a6a35-05f4-447d-b831-1f19a33f1d7f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pozitívan értékelte Vlagyimir Putyin orosz és Emmanuel Macron francia elnök a szombaton lebonyolított orosz-ukrán fogolycserét, mint fontos humanitárius akciót - közölte vasárnap a Kreml sajtószolgálata.","shortLead":"Pozitívan értékelte Vlagyimir Putyin orosz és Emmanuel Macron francia elnök a szombaton lebonyolított orosz-ukrán...","id":"20190908_macron_putyin_orosz_ukran_fogolycsere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e2a6a35-05f4-447d-b831-1f19a33f1d7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc69e385-778f-422a-8452-444171da4538","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_macron_putyin_orosz_ukran_fogolycsere","timestamp":"2019. szeptember. 08. 20:52","title":"Macron és Putyin is boldog az ukrán-orosz fogolycserétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fed3bf28-bac8-4333-a581-edee2e8c5aea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Reggel gyorsan leleplezték az F8 Spidert, amit alig néhány órával később követett a 812 GTS. A V12-es szívómotor és a kabriózás rajongói már nyithatják is a pénztárcájukat.","shortLead":"Reggel gyorsan leleplezték az F8 Spidert, amit alig néhány órával később követett a 812 GTS. A V12-es szívómotor és...","id":"20190909_ritka_nap_a_mai_ime_a_masodik_vadonatuj_ferrari","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fed3bf28-bac8-4333-a581-edee2e8c5aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a2f170-331d-423c-91dd-229aed3f508a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190909_ritka_nap_a_mai_ime_a_masodik_vadonatuj_ferrari","timestamp":"2019. szeptember. 09. 14:21","title":"Ritka nap a mai: íme, a második vadonatúj Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Törvény írja elő a Brexit halasztását, a kormányfő viszont inkább beledöglik, akkor is kilépteti országát az Európai Unióból. ","shortLead":"Törvény írja elő a Brexit halasztását, a kormányfő viszont inkább beledöglik, akkor is kilépteti országát az Európai...","id":"20190907_Bortonnel_fenyegetik_Boris_Johnsont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f06084-4dd2-4843-9cda-e0124868fc28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190907_Bortonnel_fenyegetik_Boris_Johnsont","timestamp":"2019. szeptember. 07. 19:01","title":"Börtönnel fenyegetik Boris Johnsont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba53303d-cac6-4ab9-bbcb-66ec2178f406","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy brit állampolgárt gyanúsít a rendőrség.","shortLead":"Egy brit állampolgárt gyanúsít a rendőrség.","id":"20190909_mentok_marko_utca_rongalas_brit_allampolgar_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba53303d-cac6-4ab9-bbcb-66ec2178f406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e1c17a-04d1-4160-9e2e-e2b2938ec538","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_mentok_marko_utca_rongalas_brit_allampolgar_rendorseg","timestamp":"2019. szeptember. 09. 14:35","title":"Elkapták a rongálót, aki megtaposta a mentők autóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a117c284-dcc4-467f-9511-a51f18556a61","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török elnök újabb pénzügyi segítséget kér, ellenkező esetben megnyitja az utat a szíriai menekültek előtt Európa felé. ","shortLead":"A török elnök újabb pénzügyi segítséget kér, ellenkező esetben megnyitja az utat a szíriai menekültek előtt Európa...","id":"20190907_Erdogan_ismet_a_menekultekkel_zsarolta_az_Europai_Uniot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a117c284-dcc4-467f-9511-a51f18556a61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc45f46-99bc-4945-99c2-2d1d221b0926","keywords":null,"link":"/vilag/20190907_Erdogan_ismet_a_menekultekkel_zsarolta_az_Europai_Uniot","timestamp":"2019. szeptember. 07. 21:11","title":"Erdogan ismét a menekültekkel zsarolta az Európai Uniót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f6e9ecd-4b84-4ec8-b465-4bad38f1cbf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"240 ezer forint pénzbüntetésre ítélték a Veszprémi Napló volt szerkesztőjét az interjú meghekkelése miatt. Az ítélet nem jogerős, mert az ügyészség és a vádlott is fellebbezett az ügyben.","shortLead":"240 ezer forint pénzbüntetésre ítélték a Veszprémi Napló volt szerkesztőjét az interjú meghekkelése miatt. Az ítélet...","id":"20190909_Penzbuntetesre_iteltek_a_szerkesztot_akit_az_Orbaninterju_meghamisitasaval_vadolnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f6e9ecd-4b84-4ec8-b465-4bad38f1cbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ab37c7-51b0-40a0-813c-4f73c2724b78","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Penzbuntetesre_iteltek_a_szerkesztot_akit_az_Orbaninterju_meghamisitasaval_vadolnak","timestamp":"2019. szeptember. 09. 15:51","title":"Pénzbüntetésre ítélték a szerkesztőt, akit az Orbán-interjú meghamisításával vádolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5c9cc8-1285-410d-bf62-93149b1c8f34","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Több mint 10 ezren írták alá azt a petíciót, amely nagyobb szabadságot adna a szülőknek az iskolai hiányzások igazolásában. Egy gyerekorvos indította el ezt, aki megunta, hogy a rendelési idejének harmada felesleges adminisztrációra megy el. A petíciót ma juttatják el az Emberi Erőforrások Minisztériumába.","shortLead":"Több mint 10 ezren írták alá azt a petíciót, amely nagyobb szabadságot adna a szülőknek az iskolai hiányzások...","id":"20190909_A_gyerekem_muteterol_donthetek_de_a_megfazasat_nem_igazolhatom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d5c9cc8-1285-410d-bf62-93149b1c8f34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc597492-44ab-4e46-bf19-5d4f6ad4d870","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_A_gyerekem_muteterol_donthetek_de_a_megfazasat_nem_igazolhatom","timestamp":"2019. szeptember. 09. 15:10","title":"A gyerekem műtétéről dönthetek, de a megfázását nem igazolhatom?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82486098-6a18-49f4-87ff-cfe9505b150c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Titokzatos jeleket, úgynevezett gyors rádiókitöréseket észlelt az űrből egy, a Földtől mintegy hárommilliárd fényév távolságra lévő forrásból a kínai óriásteleszkóp.","shortLead":"Titokzatos jeleket, úgynevezett gyors rádiókitöréseket észlelt az űrből egy, a Földtől mintegy hárommilliárd fényév...","id":"20190909_kina_teleszkop_gyors_radiokitores_radiojel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82486098-6a18-49f4-87ff-cfe9505b150c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e02984-f359-4011-b0ec-e6c2dda44506","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_kina_teleszkop_gyors_radiokitores_radiojel","timestamp":"2019. szeptember. 09. 15:02","title":"Titokzatos jeleket észlelt az űrből a kínai óriásteleszkóp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]