[{"available":true,"c_guid":"d355b5fe-252c-4c52-bb8e-51467e79b667","c_author":"Szlavkovits Rita - Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Egyre több sertéstelepen ölik le az állatokat az afrikai sertéspestisre hivatkozva, mások gyakorlatilag karanténban nevelik fel állataikat. A gazdáknak alig áll rendelkezésükre konkrét információ, így a veszélyeztetett területeken az állomány leölésének kockázatával kell együtt élniük. ","shortLead":"Egyre több sertéstelepen ölik le az állatokat az afrikai sertéspestisre hivatkozva, mások gyakorlatilag karanténban...","id":"20190909_Orszagos_allatorvos_Addig_olunk_ameddig_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d355b5fe-252c-4c52-bb8e-51467e79b667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174944e2-c713-4bc2-aabf-b7bc900c1daf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190909_Orszagos_allatorvos_Addig_olunk_ameddig_kell","timestamp":"2019. szeptember. 09. 06:30","title":"Főállatorvos: Ha csak felmerül a pestis gyanúja, le fogják ölni a disznókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be03b061-5c05-4f49-bbf5-3d7c7b4bca8a","c_author":"MTA","category":"vilag","description":"Milliók maradtak áram nélkül a Tokióra lecsapó tájfun nyomán.\r

","shortLead":"Az idén 25 éves Junkies lesz az előzenekara az Amerikában fellépő, szintén jubiláló Tankcsapdának. A két zenekar...","id":"20190909_Hollywoodban_es_San_Franciscoban_is_fellep_a_Junkies_es_a_tankcsapda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4465e2f2-9d5a-45a8-975f-9bdd9a9b935e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb76808-4ffb-499e-879d-69858981627f","keywords":null,"link":"/elet/20190909_Hollywoodban_es_San_Franciscoban_is_fellep_a_Junkies_es_a_tankcsapda","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:15","title":"Legendás hollywoodi helyen lép fel a Tankcsapda és a Junkies októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Változékony idő várható a jövő héten. Ködre, esőre, napsütésre is készülni kell, lehűlés viszont nem várható, néhol még 28 fokos meleg is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Változékony idő várható a jövő héten. Ködre, esőre, napsütésre is készülni kell, lehűlés viszont nem várható, néhol még...","id":"20190908_Itt_a_friss_jovo_heti_idojaraselorejelzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e49683-6f76-4fa9-983e-0e9884575582","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_Itt_a_friss_jovo_heti_idojaraselorejelzes","timestamp":"2019. szeptember. 08. 16:59","title":"Itt a friss, jövő heti időjárás-előrejelzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53ca8ec3-8d99-4731-b2ec-69f41dde8a72","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gillian Anderson különleges szerepet kapott a The Crown negyedik évadában. ","shortLead":"Gillian Anderson különleges szerepet kapott a The Crown negyedik évadában. ","id":"20190907_Margaret_Thatcher_borebe_bujik_Scully_ugynok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53ca8ec3-8d99-4731-b2ec-69f41dde8a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da59ae43-c764-42a5-8301-5504b9b9d2f9","keywords":null,"link":"/elet/20190907_Margaret_Thatcher_borebe_bujik_Scully_ugynok","timestamp":"2019. szeptember. 07. 18:41","title":"Scully ügynök Margaret Thatcher bőrébe bújik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]