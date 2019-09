Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d59009f-de7f-4bb6-ad33-3df596ac2aad","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szlovákia ellen még sosem győztek a magyarok, s most sem sikerült. Az itthoni vereséggel nagyon nehéz lesz a magyar válogatottnak elérnie a csoport második, továbbjutást jelentő helyét, még úgy is, hogy Horvátország meglepetésre csak döntetlenre volt képes Azerbajdzsánban.","shortLead":"Szlovákia ellen még sosem győztek a magyarok, s most sem sikerült. Az itthoni vereséggel nagyon nehéz lesz a magyar...","id":"20190909_magyarorszagszlovakia_ebselejtezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d59009f-de7f-4bb6-ad33-3df596ac2aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74bf3543-b51e-4556-8eeb-a5355ca7ec3b","keywords":null,"link":"/sport/20190909_magyarorszagszlovakia_ebselejtezo","timestamp":"2019. szeptember. 09. 20:30","title":"Magyarország-Szlovákia 1-2 ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeea4e59-39de-43b5-bd44-9de5509e3109","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soros a The Wall Street Journal napilapnak mondta el, mi a véleménye Donald Trump Kínát, azon belül a Huaweit korlátozó lépéseiről.","shortLead":"Soros a The Wall Street Journal napilapnak mondta el, mi a véleménye Donald Trump Kínát, azon belül a Huaweit korlátozó...","id":"20190910_soros_gyors_donald_trump_huawei_szankcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eeea4e59-39de-43b5-bd44-9de5509e3109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ce2af2-7a07-4ca2-96db-32ced11433df","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_soros_gyors_donald_trump_huawei_szankcio","timestamp":"2019. szeptember. 10. 16:03","title":"Megszólalt Soros György, aki szerint Trump legjobb döntése a Huawei elleni fellépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe7b257-4ae4-497b-8e6f-e19e564be5ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bemutatta az új Európai Bizottság összetételét Ursula von der Leyen. A magyar biztos a bővítésért és a szomszédságpolitikáért felel majd. ","shortLead":"Bemutatta az új Európai Bizottság összetételét Ursula von der Leyen. A magyar biztos a bővítésért és...","id":"20190910_Europai_Bizottsag_Ursula_von_der_Leyen_Trocsanyi_Laszlo_EUbiztos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fe7b257-4ae4-497b-8e6f-e19e564be5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54ac4cc-07e8-4eae-a657-7bd45ad71983","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Europai_Bizottsag_Ursula_von_der_Leyen_Trocsanyi_Laszlo_EUbiztos","timestamp":"2019. szeptember. 10. 12:25","title":"Itt a lista: Trócsányi László a bővítési portfóliót kapta az Európai Bizottságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6038e132-284e-443f-8622-762e24d4b2b2","c_author":"","category":"sport","description":"Kevesebb mint harmaduk tippel magyar győzelemre.","shortLead":"Kevesebb mint harmaduk tippel magyar győzelemre.","id":"20190909_Olvasoink_eleg_pesszimistak_a_magyarszlovak_meccs_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6038e132-284e-443f-8622-762e24d4b2b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81993e2d-1ab8-430a-b8ce-c2f58fe2d5e8","keywords":null,"link":"/sport/20190909_Olvasoink_eleg_pesszimistak_a_magyarszlovak_meccs_elott","timestamp":"2019. szeptember. 09. 20:38","title":"Olvasóink elég pesszimisták a magyar-szlovák meccs előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1894ef7b-767b-45f3-9d7d-270b74b4b80a","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Alumíniummentesként hirdetik azt, ami alkoholt tartalmaz, és alkoholmentesként igyekeznek eladni azt, amiben alumínium van. A megbocsátható marketingfogások nyomán ki-ki azt fúj és ken a hóna alá, ami szimpatikusabb neki. De miért is lenne baj, ha fluorid van a fogkrémben vagy alumínum kerül az izzadásgátlókba?","shortLead":"Alumíniummentesként hirdetik azt, ami alkoholt tartalmaz, és alkoholmentesként igyekeznek eladni azt, amiben alumínium...","id":"201936__kockazatose_azaluminium__az_izzadasgatlas_tudomanya__tovabb_szaglasznak__alufobia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1894ef7b-767b-45f3-9d7d-270b74b4b80a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a07238c-2793-4ea1-a9cf-6751c6f1d7dd","keywords":null,"link":"/tudomany/201936__kockazatose_azaluminium__az_izzadasgatlas_tudomanya__tovabb_szaglasznak__alufobia","timestamp":"2019. szeptember. 08. 17:34","title":"Alumíniummentes dezodor, fluoridmentes fogkrém – tényleg jobbak, vagy ez csak kamu?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67744c14-4813-4cfe-98fc-0621e7dcc674","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérhető Európában a Withings hibrid okosórája, amely egyetlen gombnyomásra elkészíti viselője EKG-ját.","shortLead":"Elérhető Európában a Withings hibrid okosórája, amely egyetlen gombnyomásra elkészíti viselője EKG-ját.","id":"20190909_withings_move_ecg_ekg_funkcios_ora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67744c14-4813-4cfe-98fc-0621e7dcc674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1eafdcb-0cc7-4dc0-9194-4159ea5b2701","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_withings_move_ecg_ekg_funkcios_ora","timestamp":"2019. szeptember. 09. 13:03","title":"Olcsóbb, mint az Apple Watch: megérkezett a Withings EKG-t is készítő órája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf894c6-ca0f-4142-b87d-a9f66a498793","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 76 éves férfi és egy 56 éves nő egy menhely előtti bokros részen tette ki az állatokat.","shortLead":"Egy 76 éves férfi és egy 56 éves nő egy menhely előtti bokros részen tette ki az állatokat.","id":"20190910_Hat_kiskutyat_hagytak_magara_egy_dobozban_mar_az_ugyeszseg_vizsgalodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcf894c6-ca0f-4142-b87d-a9f66a498793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7610fcb2-1282-4bfb-8460-38fb092ee497","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Hat_kiskutyat_hagytak_magara_egy_dobozban_mar_az_ugyeszseg_vizsgalodik","timestamp":"2019. szeptember. 10. 10:17","title":"Hat kiskutyát hagytak magára egy dobozban, már az ügyészség vizsgálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286cc111-7878-43c1-813a-2bb9efc4d25c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig az Apple kizárólag saját weboldalán mutatta élőben a nagy bejelentéseit, de valami megváltozott, és idén már a YouTube-on is követni lehet majd az eseményt. Kedden este lesz.\r

","shortLead":"Eddig az Apple kizárólag saját weboldalán mutatta élőben a nagy bejelentéseit, de valami megváltozott, és idén már...","id":"20190909_apple_uj_iphone_bemutato_video_youtube_iphone_11_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=286cc111-7878-43c1-813a-2bb9efc4d25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cea9385-fee0-4d77-ae47-1122945bbdb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_apple_uj_iphone_bemutato_video_youtube_iphone_11_okostelefon","timestamp":"2019. szeptember. 09. 15:03","title":"Most először YouTube-on is élőben nézheti az új iPhone-ok bemutatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]