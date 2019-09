Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"796a2503-7ba4-4517-80bb-1c26bc859013","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét kipróbálta a NASA azt a locsolórendszert, mellyel a valaha épített legerősebb rakétahajtómű erejét igyekeznek majd kompenzálni felbocsátás közben.","shortLead":"Ismét kipróbálta a NASA azt a locsolórendszert, mellyel a valaha épített legerősebb rakétahajtómű erejét igyekeznek...","id":"20190921_nasa_viz_pad_39b_artemis_misszio_kuldetes_sls_raketa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=796a2503-7ba4-4517-80bb-1c26bc859013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a49f40c5-28cf-491e-abd0-45674b0506d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_nasa_viz_pad_39b_artemis_misszio_kuldetes_sls_raketa","timestamp":"2019. szeptember. 21. 12:03","title":"Megnyitották a csapokat, fél perc alatt 1,7 millió liter vizet folyatott el a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955f2e24-77b9-4176-b850-0be721435858","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő évek óta Budapesten élt diplomata férjével, harmadik gyermekük szülésébe belehalt. ","shortLead":"A nő évek óta Budapesten élt diplomata férjével, harmadik gyermekük szülésébe belehalt. ","id":"20190923_Szules_utan_elverzett_egy_koszovoi_riporterno_egy_budapesti_korhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=955f2e24-77b9-4176-b850-0be721435858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a2649e-a07c-4ad7-9c79-2574b630361b","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Szules_utan_elverzett_egy_koszovoi_riporterno_egy_budapesti_korhazban","timestamp":"2019. szeptember. 23. 06:55","title":"Szülés után elvérzett egy koszovói riporternő egy budapesti kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b49028-0668-4626-8556-4b5072132e5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Blikk szerint a műsorvezető láthatóan nagyon büszkén viseli a jobb gyűrűsujján a karikagyűrűjét.","shortLead":"A Blikk szerint a műsorvezető láthatóan nagyon büszkén viseli a jobb gyűrűsujján a karikagyűrűjét.","id":"20190923_Jakso_Laszlo_megnosult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18b49028-0668-4626-8556-4b5072132e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697d545b-ed5d-4a0f-987a-590a339197c0","keywords":null,"link":"/elet/20190923_Jakso_Laszlo_megnosult","timestamp":"2019. szeptember. 23. 09:03","title":"Jáksó László megnősült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16da7e8d-37dd-4da1-9929-dbedc9b1eca6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szeptember 17-én járt volna le a Best FM indítására adott határidő. A korábban Vajnával is üzletelő tulajdonos az utolsó pillanatban engedte ki az éterbe az új rádiót, s mentette meg a frekvenciaengedélyét.","shortLead":"Szeptember 17-én járt volna le a Best FM indítására adott határidő. A korábban Vajnával is üzletelő tulajdonos...","id":"201938_best_radio_kie_azuj_frekvencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16da7e8d-37dd-4da1-9929-dbedc9b1eca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958e296b-a416-4764-a77c-43c0bcc96b68","keywords":null,"link":"/360/201938_best_radio_kie_azuj_frekvencia","timestamp":"2019. szeptember. 21. 10:40","title":"Az utolsó pillanatban indult el az új budapesti rádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f44e446-ce79-4b09-bb70-7a8a1b7e44ed","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Vélhetően decemberben lesz megfigyelhető az a Naprendszeren kívülről érkezett üstökös, amelyet egy amatőr csillagász fedezett fel a Krím-félszigeti Asztrofizikai Obszervatóriumban.","shortLead":"Vélhetően decemberben lesz megfigyelhető az a Naprendszeren kívülről érkezett üstökös, amelyet egy amatőr csillagász...","id":"20190921_c2019_q4_boriszov_ustokos_mikor_lathato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f44e446-ce79-4b09-bb70-7a8a1b7e44ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe64b766-7a89-4b38-9201-8662d40593c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_c2019_q4_boriszov_ustokos_mikor_lathato","timestamp":"2019. szeptember. 21. 13:03","title":"Decemberben kerülhet a szemünk elé a Naprendszeren kívülről betolakodott üstökös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66112c80-09f2-4341-9b2d-c6b4a1106824","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Karambol volt Mogyoródnál.","shortLead":"Karambol volt Mogyoródnál.","id":"20190923_Nagy_a_torlodas_az_M3ason_Budapest_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66112c80-09f2-4341-9b2d-c6b4a1106824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ce7960-524b-4f55-b3f8-e1cd3f17098b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190923_Nagy_a_torlodas_az_M3ason_Budapest_fele","timestamp":"2019. szeptember. 23. 07:54","title":"Nagy a torlódás az M3-ason Budapest felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5948c763-b3f4-4bc4-8c1a-b6ccd625f031","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Átfogó megállapodást kötött a magyar kormány és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH), amelynek értelmében a legmagasabb kategóriában elismert egyházzá válik - jelentette be a miniszterelnök-helyettes vasárnap, a szentendrei új zsinagóga avatási ünnepségén.","shortLead":"Átfogó megállapodást kötött a magyar kormány és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH), amelynek...","id":"20190922_Semjen_Koves_Slomo_egyhaza_megallapodast_kotott_a_kormannyal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5948c763-b3f4-4bc4-8c1a-b6ccd625f031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6d10e3-1ca0-4b2c-af7f-9f2c851e7f1a","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Semjen_Koves_Slomo_egyhaza_megallapodast_kotott_a_kormannyal","timestamp":"2019. szeptember. 22. 21:59","title":"Semjén: Köves Slomó egyháza megállapodást kötött a kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af29b79-6256-4bbe-9988-a4339893a3bf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ egyik legősibb madárfajának maradványait fedezték fel az új-zélandi Waiparában.","shortLead":"A világ egyik legősibb madárfajának maradványait fedezték fel az új-zélandi Waiparában.","id":"20190922_vilag_legosibb_madarfaja_protodontopteryx_ruthae_maradvanyai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3af29b79-6256-4bbe-9988-a4339893a3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f58642-a9ae-4814-89db-c9c529e491ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_vilag_legosibb_madarfaja_protodontopteryx_ruthae_maradvanyai","timestamp":"2019. szeptember. 22. 17:03","title":"62 millió éves furcsa madár maradványaira bukkant egy amatőr őslénykutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]