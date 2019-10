Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közvéleménykutatás rákérdezett Tarlós megafonos akciójára is, kiderült, az még a fideszeseknek sem fér bele.","shortLead":"A közvéleménykutatás rákérdezett Tarlós megafonos akciójára is, kiderült, az még a fideszeseknek sem fér bele.","id":"20191001_Publicus_Tarlos_49_Karacsony_47_Puzser_4_szazalek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd5e451-599c-47f7-aaa6-3cd73eeee158","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Publicus_Tarlos_49_Karacsony_47_Puzser_4_szazalek","timestamp":"2019. október. 01. 06:25","title":"Publicus: Tarlós 49, Karácsony 47, Puzsér 4 százalék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"709a6168-1535-4f07-93ff-1fa466bb8a2d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ritka jelenséget sikerült megfigyelnie a NASA tudósainak a TESS nevű műhold segítségével.","shortLead":"Ritka jelenséget sikerült megfigyelnie a NASA tudósainak a TESS nevű műhold segítségével.","id":"20190930_csillagaszat_fekete_lyuk_urkutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=709a6168-1535-4f07-93ff-1fa466bb8a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151effe7-f79e-4fcc-8e64-37a399d47a76","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_csillagaszat_fekete_lyuk_urkutatas","timestamp":"2019. szeptember. 30. 13:03","title":"Ízekre tépett egy csillagot egy fekete lyuk – a NASA pedig \"végignézte\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1774e41a-4feb-407c-abf9-695794e7377b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég a legtöbb európai és ázsiai üzletét be kívánja zárni. ","shortLead":"A cég a legtöbb európai és ázsiai üzletét be kívánja zárni. ","id":"20190930_Csodvedelmet_kert_a_Forever_21_ruhauzletlanc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1774e41a-4feb-407c-abf9-695794e7377b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d525edbe-7c08-4796-ac69-e7e47106745f","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_Csodvedelmet_kert_a_Forever_21_ruhauzletlanc","timestamp":"2019. szeptember. 30. 13:48","title":"Csődvédelmet kért a Forever 21 ruhaüzletlánc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Vágány utca/Róbert Károly körút és az Árpád híd M közötti szakaszán nem járt a villamos, az utasokat tanácstalanságban hagyta a közlekedési vállalat. ","shortLead":"A Vágány utca/Róbert Károly körút és az Árpád híd M közötti szakaszán nem járt a villamos, az utasokat...","id":"20190930_Nem_jar_az_1es_villamos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75f670d-9f9c-4f9f-9b5b-8b11e825817d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_Nem_jar_az_1es_villamos","timestamp":"2019. szeptember. 30. 08:35","title":"Tájékoztatásból megint megbukott a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80295776-91e9-46ee-aa39-93d95a34123e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A küszöbön álló Pixel 4-ek egyik sokat emlegetett különlegessége nem lesz mindenütt elérhető, de ezúttal mi nem maradunk ki a jóból.","shortLead":"A küszöbön álló Pixel 4-ek egyik sokat emlegetett különlegessége nem lesz mindenütt elérhető, de ezúttal mi nem...","id":"20190930_google_pixel_4_motion_sense_radartechnologia_magyarorszagon_hasznalhato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80295776-91e9-46ee-aa39-93d95a34123e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"456dff28-5505-4b7e-95d8-06e848a2175c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_google_pixel_4_motion_sense_radartechnologia_magyarorszagon_hasznalhato","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:03","title":"Magyarországra is behozza a Google telefonja egyedülálló technológiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc229a8-50db-45e6-a431-c562ba82247c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Hiába lesz azonban kétszeres miniszteri biztos, nem kap kétszeres fizetést. Az Operaház beruházásainak intézését viszont nemcsak magától az intézménytől veszik el, hanem részben a kultúráért felelős szaktárcától is.","shortLead":"Hiába lesz azonban kétszeres miniszteri biztos, nem kap kétszeres fizetést. Az Operaház beruházásainak intézését...","id":"20190930_Ket_miniszternek_is_alarendeltek_Baan_Laszlot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bc229a8-50db-45e6-a431-c562ba82247c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1039c276-9ce7-4b63-aa7b-74b9532a97f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Ket_miniszternek_is_alarendeltek_Baan_Laszlot","timestamp":"2019. szeptember. 30. 12:44","title":"Két miniszternek is alárendelték Baán Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5574197c-6896-4aad-8e63-c934da3d9f7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jobbikos politikus feljelentést tett a fenyegető hívások miatt. ","shortLead":"A jobbikos politikus feljelentést tett a fenyegető hívások miatt. ","id":"20191001_Fenyegeto_hivasokat_kapott_a_keszthelyi_ellenzeki_szervezet_elnoke_egy_Faceookposztja_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5574197c-6896-4aad-8e63-c934da3d9f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c196f9-5eb7-47c9-b455-561ca622adbd","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Fenyegeto_hivasokat_kapott_a_keszthelyi_ellenzeki_szervezet_elnoke_egy_Faceookposztja_utan","timestamp":"2019. október. 01. 17:38","title":"Fenyegető hívásokat kapott a keszthelyi ellenzéki szervezet elnöke egy Facebook-posztja után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d59b980-34bd-4079-a0b2-1e3e0ea2fe79","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pusztaszabolcsi vonalon közlekedők bosszankodhatnak.","shortLead":"A pusztaszabolcsi vonalon közlekedők bosszankodhatnak.","id":"20191001_mav_vasut_pusztaszabolcs_keses_zarlat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d59b980-34bd-4079-a0b2-1e3e0ea2fe79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd43e9ad-0705-450e-a1fd-8cb42210cffd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191001_mav_vasut_pusztaszabolcs_keses_zarlat","timestamp":"2019. október. 01. 11:51","title":"Két órás késést jelentett a MÁV egy zárlat miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]