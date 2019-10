Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3eee02f-77aa-42d7-9d4e-b7505642a1e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós arról is beszélt, hogy szerinte a Párbeszéd tagjai egymás beszédeit veszik fel. ","shortLead":"Tarlós arról is beszélt, hogy szerinte a Párbeszéd tagjai egymás beszédeit veszik fel. ","id":"20191001_Tarlos_Nem_kertem_a_Fidelitast_a_rendezvenyek_megzavarasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3eee02f-77aa-42d7-9d4e-b7505642a1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6584f6-8652-4b18-8309-652cc8ab41ac","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Tarlos_Nem_kertem_a_Fidelitast_a_rendezvenyek_megzavarasara","timestamp":"2019. október. 01. 16:57","title":"Tarlós: Nem kértem a Fidelitast a rendezvények megzavarására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Éppen a választások előtt derül ki, hogyan dönt az Európai Unió Bírósága a lengyel devizahitelekről. ","shortLead":"Éppen a választások előtt derül ki, hogyan dönt az Európai Unió Bírósága a lengyel devizahitelekről. ","id":"20190930_700_ezer_lengyel_sorsa_dol_el_hamarosan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9420d308-1e14-431e-9d16-fbcc369f968d","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_700_ezer_lengyel_sorsa_dol_el_hamarosan","timestamp":"2019. szeptember. 30. 12:33","title":"700 ezer lengyel figyel most az uniós bíróságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6238146-225e-4145-ac8f-ee79ffcc2ec9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt kormányzó és színész mindenben támogatja az aktivistát. ","shortLead":"A volt kormányzó és színész mindenben támogatja az aktivistát. ","id":"20191001_Elektromos_auto_Arnold_Schwarzenegger_Greta_Thunberg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6238146-225e-4145-ac8f-ee79ffcc2ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a14dc93-e0d0-4dcf-b6b8-9d2d43d0aea5","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Elektromos_auto_Arnold_Schwarzenegger_Greta_Thunberg","timestamp":"2019. október. 01. 11:56","title":"Greta Thunberg nem akármilyen autót kapott Arnold Schwarzeneggertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f24987d-ba56-4d3a-a438-02a1ab9c3ce8","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Akár profi szakembereknek is kiszervezheti az online társkeresést, ráadásul garanciákkal. Persze nem ingyen.","shortLead":"Akár profi szakembereknek is kiszervezheti az online társkeresést, ráadásul garanciákkal. Persze nem ingyen.","id":"20191001_Itt_a_megoldas_ha_mar_a_neten_sincs_ideje_ismerkedni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f24987d-ba56-4d3a-a438-02a1ab9c3ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6005f28d-0e38-4b5e-bbd7-415ef7d31526","keywords":null,"link":"/360/20191001_Itt_a_megoldas_ha_mar_a_neten_sincs_ideje_ismerkedni","timestamp":"2019. október. 01. 09:00","title":"Itt a megoldás, ha már a neten sincs ideje ismerkedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A IV. kerületben élők ingyenes operettelőadásra is elmehetnek.","shortLead":"A IV. kerületben élők ingyenes operettelőadásra is elmehetnek.","id":"20191001_Krumpli_kave_viragmez_Gyulai_kolbasz_gazdag_csomagot_kaphatnak_az_ujpesti_nyugdijasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a342658d-88af-488d-b4c2-1ad5b101a6b1","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Krumpli_kave_viragmez_Gyulai_kolbasz_gazdag_csomagot_kaphatnak_az_ujpesti_nyugdijasok","timestamp":"2019. október. 01. 17:08","title":"Krumpli, kávé, virágméz, gyulai kolbász: gazdag csomagot kaphatnak az újpesti nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1233a89-759f-426a-ab60-982e5b32032b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismerősei, kollégái és számtalan fiatal nő Yahoo-jelszavát szerezte meg a Yahoo egykori szoftvermérnöke.","shortLead":"Ismerősei, kollégái és számtalan fiatal nő Yahoo-jelszavát szerezte meg a Yahoo egykori szoftvermérnöke.","id":"20191001_yahoo_adatlopas_reyes_daniel_ruiz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1233a89-759f-426a-ab60-982e5b32032b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9fe5fb-881e-4e58-86b8-6627f2e4b88d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191001_yahoo_adatlopas_reyes_daniel_ruiz","timestamp":"2019. október. 01. 18:03","title":"5 év börtönt kaphat a Yahoo volt alkalmazottja, mert szexképeket és -videókat lopott a felhasználóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09885a02-a510-4504-92ea-1ba66f222f60","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tóth Róbert szervezetét a rák egyik agresszív fajtája támadta meg.","shortLead":"Tóth Róbert szervezetét a rák egyik agresszív fajtája támadta meg.","id":"20190930_toth_robert_kajak_halal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09885a02-a510-4504-92ea-1ba66f222f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd6155c-309d-4231-bc1d-22703c733daf","keywords":null,"link":"/sport/20190930_toth_robert_kajak_halal","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:12","title":"29 évesen meghalt az Európa-bajnok magyar kajakos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6608880f-be8f-4705-8cdb-711445c60264","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nő megpróbálta rábeszélni a férfit, hogy térjen vissza a börtönbe, de az egy cipőfűzővel megfojtotta. Az ügyészség súlyosításért fellebbezett.","shortLead":"A nő megpróbálta rábeszélni a férfit, hogy térjen vissza a börtönbe, de az egy cipőfűzővel megfojtotta. Az ügyészség...","id":"20190930_Husz_ev_fegyhazat_kapott_az_a_ferfi_aki_az_eltavozasa_alatt_megolte_a_baratnojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6608880f-be8f-4705-8cdb-711445c60264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682f484f-0131-455c-906a-8e9b95b8bb38","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Husz_ev_fegyhazat_kapott_az_a_ferfi_aki_az_eltavozasa_alatt_megolte_a_baratnojet","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:58","title":"Húsz év fegyházat kapott a férfi, aki eltávozása alatt megölte a barátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]