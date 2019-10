Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Hetvenéves lett Sigourney Weaver Golden Globe-díjas amerikai színésznő, aki az idén már ünnepelhetett egy évfordulót, ugyanis negyven éve mutatták be a főszereplésével készült sci-fi-horror klasszikust, A nyolcadik utas: a Halált. 2019. október. 08. 11:52 70 éves a nő, aki kinyírta az űr szörnyeit

Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel a különböző konyhák emblematikus receptjeit. A videós útmutató egyszerű, nagyszerű, csak ki kell próbálni. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel 2019. október. 07. 10:52 Főzzön velünk! – eritreai zigni

Az exit pollok eredménye szerint az eddig kormányzó Koszovói Demokrata Párt (PDK) a harmadik helyen végzett a koszovói előrehozott választáson. A két ellenzéki erő, a Koszovói Demokrata Liga és a Vetevendosje 30-30 százalék körüli végeredményre számíthat. A PDK jelenleg 22 százalékon áll. Az exit pollok eredménye szerint az eddig kormányzó Koszovói Demokrata Párt (PDK) a harmadik helyen végzett a koszovói előrehozott választáson. 2019. október. 06. 21:24 Az ellenzék szerepelt jobban a koszovói választáson

A magyar piacon szokatlan újítással áll elő a K&H: a pénzintézet mobilbank alkalmazásából az ügyfelek más banknál vezetett számlájukat is elérhetik. Az uniós szabályozás hatására elinduló nyílt bankolás a pénzügyek eddiginél is kényelmesebb intézését jelentheti az ügyfeleknek. A magyar piacon szokatlan újítással áll elő a K&H: a pénzintézet mobilbank alkalmazásából az ügyfelek más banknál vezetett számlájukat is elérhetik. 2019. október. 07. 16:43 A K&H újítása a többi bank ügyfeleit érinti

Hat nappal az önkormányzati választás előtt mind a négy jelöltjük visszalépett az egyéni választókerületi jelöltségtől. Hat nappal az önkormányzati választás előtt mind a négy jelöltjük visszalépett az egyéni választókerületi jelöltségtől. 2019. október. 08. 09:10 Kiszáll a Jobbik a győri ellenzéki összefogásból

A Turla nevű orosz hackercsoport képes módosítani a böngészők működését, hogy nyomon kövesse a titkosított adatcsomagokat. A Turla nevű orosz hackercsoport képes módosítani a böngészők működését, hogy nyomon kövesse a titkosított adatcsomagokat. 2019. október. 07. 09:33 Kitaláltak egy új módszert a megfigyelésre az orosz hackerek, és nagyon nehéz kiszúrni

A médiaszabadság helyzetéről szóló kurzust másokkal együtt tartja majd Jávor. A médiaszabadság helyzetéről szóló kurzust másokkal együtt tartja majd Jávor. 2019. október. 07. 20:53 A CEU-n tart majd kurzust Jávor Benedek

Óbuda önkormányzata 341,6 millió forinttal segítette ebben a ciklusban azokat a civil szervezeteket, amelyek támogatják Bús Balázs fideszes polgármester újraválasztási kampányát, írja a 24.hu. Óbuda önkormányzata 341,6 millió forinttal segítette ebben a ciklusban azokat a civil szervezeteket, amelyek támogatják Bús Balázs fideszes polgármester újraválasztási kampányát, írja a 24.hu. 2019. október. 07. 13:40 Több százmillió forintot kaptak azok az óbudai civilek, akik most Bús Balázst támogatják