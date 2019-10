Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mintegy 150 milliárdból épül a Rákos-Hatvan vasútvonal, és bár elsőre úgy tűnhetett, ebből kimarad Mészáros Lőrinc és a NER, kicsit mélyebbre ásva már megtaláljuk a felcsúti dollármilliárdost és társait.","shortLead":"Mintegy 150 milliárdból épül a Rákos-Hatvan vasútvonal, és bár elsőre úgy tűnhetett, ebből kimarad Mészáros Lőrinc és...","id":"20191008_meszaros_homlok_strabag_vasutepites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9ec49c-4609-41a0-8ce3-dbc8a1070b3f","keywords":null,"link":"/kkv/20191008_meszaros_homlok_strabag_vasutepites","timestamp":"2019. október. 08. 10:57","title":"Már a külföldiek is tudják, Magyarországon Mészárosékat kell alkalmazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5895f9-ea75-411e-bace-d47eb2ec0615","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester-helyettes közleményben reagált arra, hogy Scarlett Johansson úgy nyilatkozott, nem fejezte ki támogatását Tarlós István polgármesternek. Szalay-Bobrovniczky szerint ilyet se a főpolgármester, se más politikus nem mondott.","shortLead":"A főpolgármester-helyettes közleményben reagált arra, hogy Scarlett Johansson úgy nyilatkozott, nem fejezte ki...","id":"20191008_SzalayBobrovniczky_Alexandra_Mi_sem_politikai_tamogataskent_ertekeltuk_Scarlett_Johansson_elismereset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b5895f9-ea75-411e-bace-d47eb2ec0615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0604ef9-eec7-4030-ae0f-1183000242dd","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_SzalayBobrovniczky_Alexandra_Mi_sem_politikai_tamogataskent_ertekeltuk_Scarlett_Johansson_elismereset","timestamp":"2019. október. 08. 10:44","title":"Tarlós helyettese: Nem politikai támogatásként értékeltük Scarlett Johansson elismerését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tovább bonyolódik Donald Trump impeachment-botránya. Egy amerikai ügyvéd közölte, hogy jelentkezett olyan kiszivárogtató is, akinek közvetlen értesülései vannak arról, miről tárgyalt még július 25-én az amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő. A vádak szerint Trump rá akarta kényszeríteni Zelenszkijt, hogy Kijev újítsa fel a demokrata párti elnökjelölt, Joe Biden fia elleni ukrajnai vizsgálatot.","shortLead":"Tovább bonyolódik Donald Trump impeachment-botránya. Egy amerikai ügyvéd közölte, hogy jelentkezett olyan...","id":"20191006_donald_trump_kiszivarogtato_ukrajna_botrany_joe_biden_impeachment","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868612ad-85e8-4965-964e-2f9e8cc95253","keywords":null,"link":"/vilag/20191006_donald_trump_kiszivarogtato_ukrajna_botrany_joe_biden_impeachment","timestamp":"2019. október. 06. 17:19","title":"Újabb kiszivárogtató jelentkezett Trump Ukrajna-botrányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b53b1445-c1c3-4d95-a105-599baa36f4f2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A sejtkutatás területén elért eredményeiért két amerikai és egy brit tudós, William Kaelin, Gregg Semenza és Peter Ratcliffe kapja az idei orvosi-élettani Nobel-díjat – jelentették be hétfőn a stockholmi Karolinska Intézetben.","shortLead":"A sejtkutatás területén elért eredményeiért két amerikai és egy brit tudós, William Kaelin, Gregg Semenza és Peter...","id":"20191007_sejtkutatas_orvosi_nobel_dij_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b53b1445-c1c3-4d95-a105-599baa36f4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8a6120-4c72-4e59-8e91-f3d957672498","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_sejtkutatas_orvosi_nobel_dij_2019","timestamp":"2019. október. 07. 11:58","title":"Sejtkutatásért ítélték oda az idei orvosi Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da4d8877-ffd2-4f69-944a-59bd23e9556b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rajk László Kossuth-díjas építészre, díszlettervezőre, az egykori demokratikus ellenzék meghatározó tagjára emlékeznek vasárnap a Fiumei úti Sírkertben. Fotók.","shortLead":"Rajk László Kossuth-díjas építészre, díszlettervezőre, az egykori demokratikus ellenzék meghatározó tagjára emlékeznek...","id":"20191006_palyatarsak_politikusok_szdsz_alapitok_rajk_laszlo_sir_megemlekezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da4d8877-ffd2-4f69-944a-59bd23e9556b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee411b5-f26f-4e12-83a1-bde9de10f1a9","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_palyatarsak_politikusok_szdsz_alapitok_rajk_laszlo_sir_megemlekezes","timestamp":"2019. október. 06. 16:13","title":"Pályatársak, politikusok, SZDSZ-alapítók – több százan emlékeznek Rajk László sírjánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f3d33a-242d-4565-860b-f273d706f1d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzatot határozat kötelezi vizsgálat lefolytatására, ennek határideje lejárt, a 79 éves férfi videoüzenetben kéri, hadd mehessen vissza bérleményébe.","shortLead":"Az önkormányzatot határozat kötelezi vizsgálat lefolytatására, ennek határideje lejárt, a 79 éves férfi videoüzenetben...","id":"20191008_Videouzenetben_keri_a_kilakoltatott_idos_ferfi_Budafoktol_engedjek_vissza_lakasaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55f3d33a-242d-4565-860b-f273d706f1d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ecf281-3e61-4ce3-af1f-729176421f7c","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Videouzenetben_keri_a_kilakoltatott_idos_ferfi_Budafoktol_engedjek_vissza_lakasaba","timestamp":"2019. október. 08. 11:10","title":"Videóüzenetben kéri a kilakoltatott idős férfi Budafoktól, engedjék vissza otthonába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a1e3c0-090e-40f3-ab3c-e0ac4364ef78","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Összesen kilencvenhárom ország küldött nevezést nemzetközi film kategóriában az Oscar-díjra – jelentette be az Amerikai Filmakadémia.\r

\r

","shortLead":"Összesen kilencvenhárom ország küldött nevezést nemzetközi film kategóriában az Oscar-díjra – jelentette be az Amerikai...","id":"20191008_Kilencvenket_filmmel_versengunk_az_Oscarert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67a1e3c0-090e-40f3-ab3c-e0ac4364ef78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b693f4be-5b1d-4ee0-ab66-7ab1e23e242c","keywords":null,"link":"/kultura/20191008_Kilencvenket_filmmel_versengunk_az_Oscarert","timestamp":"2019. október. 08. 09:16","title":"Kilencvenkét filmmel versengünk az Oscarért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3270a18a-4fb8-4646-92e4-8de903e3ce7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20191008_Zsenialisat_trollkodott_a_South_Park_alkotogardaja_a_kinai_betiltason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3270a18a-4fb8-4646-92e4-8de903e3ce7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27023cd5-d179-484c-8a0c-42b2f78b4be1","keywords":null,"link":"/elet/20191008_Zsenialisat_trollkodott_a_South_Park_alkotogardaja_a_kinai_betiltason","timestamp":"2019. október. 08. 11:39","title":"Zseniálisan trollkodta meg a South Park alkotógárdája a kínai cenzúrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]