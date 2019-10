Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"007a19e4-7bec-4704-9f73-00470abefe59","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kutyatartók hosszabb ideig éltek, és esetükben alacsonyabb volt a kardiovaszkuláris halálozás kockázata. ","shortLead":"A kutyatartók hosszabb ideig éltek, és esetükben alacsonyabb volt a kardiovaszkuláris halálozás kockázata. ","id":"20191009_Egy_tanulmany_szerint_tovabb_el_akinek_kutyaja_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=007a19e4-7bec-4704-9f73-00470abefe59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e391b8-2552-47e7-9325-2d1db4510160","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Egy_tanulmany_szerint_tovabb_el_akinek_kutyaja_van","timestamp":"2019. október. 09. 13:09","title":"Egy tanulmány szerint tovább él, akinek kutyája van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c950a3a9-4e01-4f9a-8675-3b52347bf42c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Pénzt akart, ezért verte agyon a valóságshow-szereplőt.","shortLead":"Pénzt akart, ezért verte agyon a valóságshow-szereplőt.","id":"20191011_Vadat_emeltek_VV_Fanni_gyilkosa_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c950a3a9-4e01-4f9a-8675-3b52347bf42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246c01a2-8210-4ce1-8d19-0b81f25b4d41","keywords":null,"link":"/elet/20191011_Vadat_emeltek_VV_Fanni_gyilkosa_ellen","timestamp":"2019. október. 11. 09:33","title":"Vádat emeltek VV Fanni feltételezett gyilkosa ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d94923-0249-4879-ab24-8e273273a4bf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ez hasznos módszer a kicsinyek védelmezésére. ","shortLead":"Ez hasznos módszer a kicsinyek védelmezésére. ","id":"20191009_Ragadozok_kozeleben_suttogva_beszelnek_az_anyabalnak_es_borjaik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1d94923-0249-4879-ab24-8e273273a4bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"114ff577-f41f-49bf-9d42-58734ce0616d","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Ragadozok_kozeleben_suttogva_beszelnek_az_anyabalnak_es_borjaik","timestamp":"2019. október. 09. 13:34","title":"Ragadozók közelében „suttogva beszélnek” az anyabálnák és borjaik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c087f031-bee4-4818-bbb9-8f9c478b90ab","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A harmadik helyen végzett a parlamenti választáson a Koszovót 12 éve kormányzó Koszovói Demokrata Párt, s egy eddig folyamatosan ellenzékben lévő, Albin Kurti vezette baloldali tömörülés kapta a legtöbb szavazatot.","shortLead":"A harmadik helyen végzett a parlamenti választáson a Koszovót 12 éve kormányzó Koszovói Demokrata Párt, s egy eddig...","id":"201941__koszovo__ellenzeki_gyozelem__rendbontobol_kormanyfo__uj_kezdet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c087f031-bee4-4818-bbb9-8f9c478b90ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2f6d22-90c3-4d48-8e37-c2a7aa87faf6","keywords":null,"link":"/360/201941__koszovo__ellenzeki_gyozelem__rendbontobol_kormanyfo__uj_kezdet","timestamp":"2019. október. 11. 11:01","title":"Háromszorosan börtönviselt politikusnak kell megvédenie Koszovót a csődtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e5db71-b4c0-4f73-8710-5023e0ed55f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Vanessa Research nevű amerikai orvosbiológiai cég vásárolja fel a Hungaro-Gal Gyógyszergyártó és Szolgáltató Kft.-t.","shortLead":"A Vanessa Research nevű amerikai orvosbiológiai cég vásárolja fel a Hungaro-Gal Gyógyszergyártó és Szolgáltató Kft.-t.","id":"20191010_Magyarorszagon_vasarolt_be_egy_amerikai_gyogyszerceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74e5db71-b4c0-4f73-8710-5023e0ed55f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab79271f-a6c6-4316-adf3-bfe19e2122de","keywords":null,"link":"/kkv/20191010_Magyarorszagon_vasarolt_be_egy_amerikai_gyogyszerceg","timestamp":"2019. október. 10. 15:33","title":"Magyarországon vásárolt be egy amerikai gyógyszercég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy régóta húzódó ügyben lépett az Európai Bizottság: keresetet indított az EU Bíróságán Magyarországgal szemben, mert az nem adóztatja meg eléggé a cigarettákat. ","shortLead":"Egy régóta húzódó ügyben lépett az Európai Bizottság: keresetet indított az EU Bíróságán Magyarországgal szemben, mert...","id":"20191010_cigaretta_jovedeki_ado_eu_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1bc639c-8697-475a-930e-303280646bf6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_cigaretta_jovedeki_ado_eu_birosag","timestamp":"2019. október. 10. 13:19","title":"Az EU szerint túl olcsó a cigi, ezért eljárást indítanak Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2729ccf7-f3f8-45a2-8abf-43d6e456e39b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy Európában jól bejáratott cég épít hostelt a főváros 7. kerületében, amely 400 vendéget tud majd fogadni. A foglalni már lehet, de a helyiek egyelőre nem lelkesednek. ","shortLead":"Egy Európában jól bejáratott cég épít hostelt a főváros 7. kerületében, amely 400 vendéget tud majd fogadni. A foglalni...","id":"201941_ao_hostel_and_hotel_hungary_nemet_uzlet_abulinegyedben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2729ccf7-f3f8-45a2-8abf-43d6e456e39b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ed61da6-b7fc-4fa5-af19-4acff2fa7af5","keywords":null,"link":"/360/201941_ao_hostel_and_hotel_hungary_nemet_uzlet_abulinegyedben","timestamp":"2019. október. 10. 15:30","title":"Bulituristák kánaánja lehet: gigahostel épül Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8991d74-52a9-46f8-988c-56f2aeb0673c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Attól fél a főpolgármester, hogy Budapesten is sokakat elgondolkoztathat a Borkai-ügy.","shortLead":"Attól fél a főpolgármester, hogy Budapesten is sokakat elgondolkoztathat a Borkai-ügy.","id":"20191010_Tarlos_Borkai_meltatlanna_valt_a_tisztsegere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8991d74-52a9-46f8-988c-56f2aeb0673c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c92066f-5323-46e2-b434-156c030d7d59","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_Tarlos_Borkai_meltatlanna_valt_a_tisztsegere","timestamp":"2019. október. 10. 21:16","title":"Tarlós: Borkai méltatlanná vált a tisztségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]