[{"available":true,"c_guid":"15d9c661-a452-441b-bb03-06eed4f2a409","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először fedezték fel plioszaurusz maradványait Ausztriában. Ez a tengeri szauruszfaj első, Ausztria területén talált lelete és az első kréta kori plioszaurusz-maradvány a teljes alpesi térségen – közölték a Bécsi Természettudományi Múzeum (NMH) munkatársai. Alexander Lukeneder paleontológus tudományos szenzációnak nevezte a felfedezést.","shortLead":"Először fedezték fel plioszaurusz maradványait Ausztriában. Ez a tengeri szauruszfaj első, Ausztria területén talált...","id":"20191012_plioszaurusz_maradanyai_ausztria_fog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15d9c661-a452-441b-bb03-06eed4f2a409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2c9976-b508-4f10-943e-72d5e3f6049d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191012_plioszaurusz_maradanyai_ausztria_fog","timestamp":"2019. október. 12. 12:03","title":"Tudományos szenzáció: plioszaurusz fogát találtak a szomszédban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b32e1e6-81fb-4f27-8858-39a86511f4d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök alkalmas embereket akar látni az alkalmas feladatra.","shortLead":"A miniszterelnök alkalmas embereket akar látni az alkalmas feladatra.","id":"20191013_Orban_Viktor_a_Facebookon_adta_ki_a_feladatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b32e1e6-81fb-4f27-8858-39a86511f4d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e8bd0a-1154-467d-96c2-e3c158dfb7d5","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Orban_Viktor_a_Facebookon_adta_ki_a_feladatot","timestamp":"2019. október. 13. 10:11","title":"Orbán Viktor a Facebookon adta ki a feladatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97018da5-6a6c-46cb-9e55-2bcbab69b1c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igen, ez itt már a jövő.","shortLead":"Igen, ez itt már a jövő.","id":"20191013_Will_Smith_szivesen_jatszana_egy_filmben_a_fiatal_Marlon_Brandoval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97018da5-6a6c-46cb-9e55-2bcbab69b1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a94af7c-4679-4d9c-9d67-9a05b47c75eb","keywords":null,"link":"/kultura/20191013_Will_Smith_szivesen_jatszana_egy_filmben_a_fiatal_Marlon_Brandoval","timestamp":"2019. október. 13. 18:51","title":"Will Smith szívesen játszana egy filmben a fiatal Marlon Brandóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248fb556-cef9-468c-b7f5-2864a2eb6203","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A motor vezetője a helyszínen elhunyt az utasa is megsérült.","shortLead":"A motor vezetője a helyszínen elhunyt az utasa is megsérült.","id":"20191012_Halalos_motorosbaleset_tortent_Pettendnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=248fb556-cef9-468c-b7f5-2864a2eb6203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de5c0b04-c0f9-455f-8693-a766150b049c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_Halalos_motorosbaleset_tortent_Pettendnel","timestamp":"2019. október. 12. 14:31","title":"Halálos motorosbaleset történt Petténdnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b1b17a-1b3c-4795-805e-c0f74bb6e319","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legkevesebb öt ember meghalt és tizenegyen eltűntek, amikor lesújtott Japánra szombaton a Hagibisz tájfun.","shortLead":"Legkevesebb öt ember meghalt és tizenegyen eltűntek, amikor lesújtott Japánra szombaton a Hagibisz tájfun.","id":"20191013_Mar_legalabb_ot_halottja_van_a_Japant_letarolo_tajfunnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62b1b17a-1b3c-4795-805e-c0f74bb6e319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112be01a-b8e5-46aa-bf37-4cda9c340567","keywords":null,"link":"/vilag/20191013_Mar_legalabb_ot_halottja_van_a_Japant_letarolo_tajfunnak","timestamp":"2019. október. 13. 08:41","title":"Már legalább öt halottja van a Japánt letaroló tájfunnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnökségi tagja szerint a Fidesznek van félnivalója, megtörhet a legyőzhetetlenség mítosza.","shortLead":"A Momentum elnökségi tagja szerint a Fidesznek van félnivalója, megtörhet a legyőzhetetlenség mítosza.","id":"20191013_hajnal_miklos_momentum_fidesz_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"270b0a34-9b07-42b0-a784-cf8f0fe934a8","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_hajnal_miklos_momentum_fidesz_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 13. 22:10","title":"Hajnal Miklós: Kiderült, hogy a választók már nem félnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Borkai Zsolt nyert Győrben, ahol eddig gyakorlatilag elnézték neki a magánéleti és \"alkotmányos költségekről\" szóló, pletykaszinten keringő ügyeit. Csak kicsin múlt, hogy az erőforráshiányos ellenzék nem nyert, és ebben benne volt a jobbikos politikusok utolsó pillanatban jött szembefordulása Borkai ellenzékével és pár civil jelöltre leadott szavazat is. De a polgármester igazából már csak arra várhat, hogy mikor kapja meg a selyemzsinórt Orbán Viktortól. ","shortLead":"Borkai Zsolt nyert Győrben, ahol eddig gyakorlatilag elnézték neki a magánéleti és \"alkotmányos költségekről\" szóló...","id":"20191014_Borkaibotrany_utan_Gyor_a_gyoztesek_nelkuli_varos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a9f1ba-749d-4fcd-9386-64c56e92d17f","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Borkaibotrany_utan_Gyor_a_gyoztesek_nelkuli_varos","timestamp":"2019. október. 14. 01:03","title":"Győr, a győztesek nélküli város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb36a85-739c-4406-8b66-01b0b62c115c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel másfélmillióan már voksoltak.","shortLead":"Közel másfélmillióan már voksoltak.","id":"20191013_Sokkal_tobben_szavaztak_delelott_11ig_mint_ot_eve_ilyenkor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bb36a85-739c-4406-8b66-01b0b62c115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54002137-8406-4742-9e7e-c687f29d49f3","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Sokkal_tobben_szavaztak_delelott_11ig_mint_ot_eve_ilyenkor","timestamp":"2019. október. 13. 11:36","title":"Sokkal többen szavaztak délelőtt 11-ig, mint öt éve ilyenkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]