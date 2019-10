Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b681406-72f4-4007-8481-52438c6dc67b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Nem a vég, a kezdet” – írják a most még elérhető, név nélküli cikkben. Szerintük „szelektív memóriájú emberek voksoltak”, akikre hatott Borkai Zsolt ügye.","shortLead":"„Nem a vég, a kezdet” – írják a most még elérhető, név nélküli cikkben. Szerintük „szelektív memóriájú emberek...","id":"20191014_magyar_nemzet_borkai_zsolt_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b681406-72f4-4007-8481-52438c6dc67b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629b65cc-93f5-46c9-b504-d0d700f3b172","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_magyar_nemzet_borkai_zsolt_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 14. 09:41","title":"A Magyar Nemzet Borkaira tolja a vereséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A miniszterelnök nem sokat időzött Magyarországon a kormánypártok számára kudarcos önkormányzati választás után.","shortLead":"A miniszterelnök nem sokat időzött Magyarországon a kormánypártok számára kudarcos önkormányzati választás után.","id":"20191014_orban_viktor_azerbajdzsan_szijjarto_peter_turk_tanacs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca47dd52-a6ec-492e-b62f-a8d502ac3f77","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_orban_viktor_azerbajdzsan_szijjarto_peter_turk_tanacs","timestamp":"2019. október. 14. 16:05","title":"Orbán már Azerbajdzsánban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58233db3-8b36-4b50-a23a-45aa1bf712df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Majdnem 47 ezerrel több szavazatot gyűjtött Tarlós Istvánnál.","shortLead":"Majdnem 47 ezerrel több szavazatot gyűjtött Tarlós Istvánnál.","id":"20191014_karacsony_gergely_tarlos_istvan_fopolgarmester_valasztas_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58233db3-8b36-4b50-a23a-45aa1bf712df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04b9259-6200-41a5-9945-d28b16cdd308","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_karacsony_gergely_tarlos_istvan_fopolgarmester_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 14. 15:59","title":"Hivatalossá tették Karácsony Gergely főpolgármesteri győzelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2,78 millióan szavaztak 15 óráig.","shortLead":"2,78 millióan szavaztak 15 óráig.","id":"20191013_Alig_marad_el_a_rekordtol_a_valasztasi_reszvetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f351e5d5-738c-4385-bf65-e8b5c4563eea","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Alig_marad_el_a_rekordtol_a_valasztasi_reszvetel","timestamp":"2019. október. 13. 15:41","title":"Alig marad el a rekordtól a választási részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ez a hvg360 hírműsorának választási különkiadása, benne az önkormányzati voksolás eredményeivel. ","shortLead":"Ez a hvg360 hírműsorának választási különkiadása, benne az önkormányzati voksolás eredményeivel. ","id":"20191013_Radar360_exta_Karacsony_Budapesten_nyert_tobb_fontos_videki_varost_is_vitt_az_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cefe295-77f1-4463-9f7d-99fa13c6beb7","keywords":null,"link":"/360/20191013_Radar360_exta_Karacsony_Budapesten_nyert_tobb_fontos_videki_varost_is_vitt_az_ellenzek","timestamp":"2019. október. 13. 23:15","title":"Radar360 extra: Karácsony Budapesten nyert, több fontos vidéki várost is vitt az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe65ce0a-07d2-4c1d-84ad-bc0c5ab25096","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, van még mit tenni a gyűlölet visszaszorításáért.","shortLead":"Úgy tűnik, van még mit tenni a gyűlölet visszaszorításáért.","id":"20191013_Ujabb_plakatokat_rongaltak_meg_az_ARC_kiallitason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe65ce0a-07d2-4c1d-84ad-bc0c5ab25096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a43c1de-a1cf-4a6d-8128-0fb0f0d40818","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Ujabb_plakatokat_rongaltak_meg_az_ARC_kiallitason","timestamp":"2019. október. 13. 10:30","title":"Újabb plakátokat rongáltak meg az ARC kiállításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca3eb1f-54aa-4d85-8ca8-74bc905366eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tájfun kergette őket a felszínre.","shortLead":"A tájfun kergette őket a felszínre.","id":"20191013_Patkanyok_ozonlottek_el_a_japan_utcakat_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cca3eb1f-54aa-4d85-8ca8-74bc905366eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1706e349-4d2b-47cb-b62c-c4c578781e1f","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Patkanyok_ozonlottek_el_a_japan_utcakat_video","timestamp":"2019. október. 13. 17:15","title":"Patkányok randalíroznak a tokiói utcákon (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4816852b-c83e-4f32-a302-38304373c04e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan helyeken vesztett a Fidesz vasárnap, ahol senki nem gondolta volna, hogy nem jobboldali győzelem születik majd. Az összefogás matekja kijött, pedig a Fidesz mindent megtett, hogy neki lejtsen a pálya.","shortLead":"Olyan helyeken vesztett a Fidesz vasárnap, ahol senki nem gondolta volna, hogy nem jobboldali győzelem születik majd...","id":"20191013_Tota_W_Ez_bizony_egy_saller_nincs_mit_szepiteni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4816852b-c83e-4f32-a302-38304373c04e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"562c5d89-5739-4d5a-af48-36f68bde7abc","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Tota_W_Ez_bizony_egy_saller_nincs_mit_szepiteni","timestamp":"2019. október. 13. 23:31","title":"Tóta W.: Ez bizony egy saller, ennyi várost már nem lehet szopatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]