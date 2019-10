Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b681406-72f4-4007-8481-52438c6dc67b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt is hozzáteszik, hogy ez az ügy járult hozzá ahhoz, hogy a Fidesz elszenvedje első nagyobb választási vereségét.","shortLead":"Azt is hozzáteszik, hogy ez az ügy járult hozzá ahhoz, hogy a Fidesz elszenvedje első nagyobb választási vereségét.","id":"20191016_borkai_zsolt_szexbotrany_washington_post_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b681406-72f4-4007-8481-52438c6dc67b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8680a6b-f1cf-429d-8444-5544fdb6c990","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_borkai_zsolt_szexbotrany_washington_post_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 16. 07:04","title":"A Washington Post erősen rácsodálkozva ír arról, hogy Borkait a botránya után is újraválasztották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f642cd2-5c6b-41a6-9818-d2924427a808","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szentendrei Szabadtéri Tárlatot idézték meg az Örök Városban. \r

","shortLead":"A Szentendrei Szabadtéri Tárlatot idézték meg az Örök Városban. \r

","id":"20191014_Magyar_muveszek_kepei_logtak_egy_romai_utca_falain","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f642cd2-5c6b-41a6-9818-d2924427a808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e22979b-93bf-4214-974d-a800d8783fbe","keywords":null,"link":"/kultura/20191014_Magyar_muveszek_kepei_logtak_egy_romai_utca_falain","timestamp":"2019. október. 14. 13:45","title":"Magyar művészek képei lógtak egy római utca falain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4a8ef5-af69-4340-9cd9-d104c6a7404d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több vonat jár a Balaton és Budapest között is.","shortLead":"Több vonat jár a Balaton és Budapest között is.","id":"20191016_Uj_esti_es_ejszakai_vonatokat_indit_a_MAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf4a8ef5-af69-4340-9cd9-d104c6a7404d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbbf3b62-da5a-45a6-a2b0-e7df78027076","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Uj_esti_es_ejszakai_vonatokat_indit_a_MAV","timestamp":"2019. október. 16. 09:36","title":"Új esti és éjszakai vonatokat indít a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6064225-3470-4fd5-a7d7-1fa360efab6e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Margaret Atwood megosztva kapta a díjat Bernardine Evaristóval, ő pedig az első fekete női díjnyertes a Man Booker-díj történetében.","shortLead":"Margaret Atwood megosztva kapta a díjat Bernardine Evaristóval, ő pedig az első fekete női díjnyertes a Man Booker-díj...","id":"20191015_Bookerdijat_ert_A_szolgalolany_meseje_folytatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6064225-3470-4fd5-a7d7-1fa360efab6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1b3230-3c27-4611-8673-d77a45ff4408","keywords":null,"link":"/kultura/20191015_Bookerdijat_ert_A_szolgalolany_meseje_folytatasa","timestamp":"2019. október. 15. 07:55","title":"Booker-díjat ért A szolgálólány meséje folytatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79fe24f7-d484-4cde-b99c-59620525580f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vádat emeltek a 68 éves asszony ellen. Az állatkínzó 2,7 kilométeren át vonszolta a kutyáját.","shortLead":"Vádat emeltek a 68 éves asszony ellen. Az állatkínzó 2,7 kilométeren át vonszolta a kutyáját.","id":"20191015_balotaszallasi_no_allatkinzas_balamadzag_kutya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79fe24f7-d484-4cde-b99c-59620525580f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819214f8-8a7e-4aa7-ba37-2caf69a95ba6","keywords":null,"link":"/elet/20191015_balotaszallasi_no_allatkinzas_balamadzag_kutya","timestamp":"2019. október. 15. 10:52","title":"Börtönbe küldenék a kutyáját a saját kocsijához kötő balotaszállási nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány 10 millió euróval járult hozzá, hogy a Nemzetközi Beruházási Bank (NBB) versenyképesebb legyen.","shortLead":"A kormány 10 millió euróval járult hozzá, hogy a Nemzetközi Beruházási Bank (NBB) versenyképesebb legyen.","id":"20191015_Magyarorszag_az_orosz_beruhazasi_bank_masodik_legnagyobb_reszvenyese_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ab5646-ab4a-4fe7-ad11-caab23615d17","keywords":null,"link":"/kkv/20191015_Magyarorszag_az_orosz_beruhazasi_bank_masodik_legnagyobb_reszvenyese_lett","timestamp":"2019. október. 15. 14:59","title":"Magyarország az orosz beruházási bank második legnagyobb részvényese lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb6d0fb-b2a2-4cc3-8a58-1c48afdc4e71","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt ígéri, mindent megtesz annak érdekében, hogy közterületen ne lehessen terjeszteni „a hazugságokat”.","shortLead":"Azt ígéri, mindent megtesz annak érdekében, hogy közterületen ne lehessen terjeszteni „a hazugságokat”.","id":"20191016_Karacsony_Gergely_a_Lokalt_a_kozteruletekrol_is_kitiltana","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cb6d0fb-b2a2-4cc3-8a58-1c48afdc4e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4241028c-27a0-4b96-b644-76387445a0a9","keywords":null,"link":"/kultura/20191016_Karacsony_Gergely_a_Lokalt_a_kozteruletekrol_is_kitiltana","timestamp":"2019. október. 16. 11:48","title":"Karácsony Gergely a Lokált a közterületekről is kitiltaná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065adfe5-7448-42ba-9e10-c866e209f46f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció elnöke úgy látja, az ellenzéki oldalon nincs alternatívája a legszélesebb körű együttműködésnek.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció elnöke úgy látja, az ellenzéki oldalon nincs alternatívája a legszélesebb körű együttműködésnek.","id":"20191014_gyurcsany_ferenc_fidesz_waterloo_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=065adfe5-7448-42ba-9e10-c866e209f46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ebdad09-887d-4444-8c0f-486a29c60140","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_gyurcsany_ferenc_fidesz_waterloo_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 14. 16:13","title":"Gyurcsány: Ez a Fidesz Waterloojának kezdete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]