Saját autó helyett Uber és car sharing? Úgy tűnik, ez nem így lesz

Egyáltalán nem biztos, hogy azoknak lesz igazuk, akik szerint a mai fiatal generációk tagjai tömegesen hagynának fel a saját autók vásárlásával – állítják amerikai szakértők, akik szerint leginkább a gazdasági válság miatt csökkent az USA-ban az újautó-vásárlás. Szerintük amikor már egy családban a második gyerek is elkezdi az iskolát, aki tud, autót vesz.

„Az utóbbi tíz évben az USA-ban nőtt a magántulajdonban lévő autók száma, és ez igaz azokra a sűrűn lakott területekre is, ahol nagyon sokan használják az Ubert, vagy az autómegosztó szolgáltatásokat” – írja az amerikai Wired magazin Bruce Schaller közlekedési szakember kutatásaira hivatkozva.

A felmérés szerint például Bostonban, New Yorkban, Philadelphiában és Chicagóban is gyorsabban nő a magánautók száma, mint a népesség. „Ráadásul több olyan vállalkozás, amely leginkább a saját autót elutasító fiatalokat célozta meg, egyre komolyabb gondokkal küszködik. A Car2Go autómegosztó szolgáltató, amely a Daimler és a BMW közös tulajdonában van, október elején jelentette be, hogy kivonul az amerikai városok feléből, míg a hasonló szolgáltatást nyújtó, BMW-tulajdonban lévő ReachNow már nyáron bejelentette, beszünteti tevékenységét” – írta a Wired.

A portál szerint hasonlóan komoly gondokkal küszködik több elektromosroller-szolgáltató is, az adatok alapján úgy tűnik, hogy a nagyvárosi fiatalok leginkább péntek este mondanak le a saját járműről, mert nem akarnak alkoholos befolyásoltság alatt volánhoz ülni. „Schaller szerint az újautó-vásárlásokat a 2008-as gazdasági válság fogta vissza, s most, hogy véget ért a recesszió, s tart a fellendülés, ugyanolyan arányban vesznek az emberek autót, mint korábban” – vélekedett a szakértő.

Egy másik elemző, Robin Chase szerint amiatt is nő a fiatalok körében a sajátautók aránya, mert ez a generáció is családot alapított már. Szerinte azokban a családokban, ahol már a második gyerek is elérte az iskoláskort, a legtöbben mégiscsak megveszik maguknak a saját járművet.

A Wired szerint az is lassítja az autómegosztó szolgáltatások terjedését, hogy az üzletág rendkívül tőkeigényes. Ez különösen azokban a városokban igaz, ahol viszonylag alacsony a népsűrűség, és ezért nehezebb újabb és újabb felhasználókat találni.