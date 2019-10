Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"037d1900-4470-4a60-9dd9-543bbae619a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magas volt a gaz az út szélén, szinte észrevehetetlen volt az árokba borult autó. ","shortLead":"Magas volt a gaz az út szélén, szinte észrevehetetlen volt az árokba borult autó. ","id":"20191027_Baleset_Melykut_Bacsalmas_arokba_borult_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=037d1900-4470-4a60-9dd9-543bbae619a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acdb7eb7-d139-41de-9c25-e4af95e37369","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Baleset_Melykut_Bacsalmas_arokba_borult_auto","timestamp":"2019. október. 27. 11:16","title":"Fejjel lefelé, a roncsok közé szorulva várt nyolc órát a sofőr, hogy megtalálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab050e53-3c19-4825-8396-9ee9709d0f1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Adobe felhasználókat tartalmazó adatbázisa egy darabig bárki számára elérhető volt a neten, így 7,5 millió felhasználó kerülhetett veszélybe.","shortLead":"Az Adobe felhasználókat tartalmazó adatbázisa egy darabig bárki számára elérhető volt a neten, így 7,5 millió...","id":"20191028_adobe_creative_cloud_felhasznaloi_adatok_kiszivargasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab050e53-3c19-4825-8396-9ee9709d0f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73564161-85dd-48e0-9b06-9d514a21cdd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_adobe_creative_cloud_felhasznaloi_adatok_kiszivargasa","timestamp":"2019. október. 28. 13:03","title":"Adobe-termékeket használ? Akkor lehet, hogy az adatai rossz kezekbe kerültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6bb452-aef6-4673-8f51-fde8afedbe90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"V Nanammal idős kora ellenére még a YouTube-on is népszerű tudott lenni.","shortLead":"V Nanammal idős kora ellenére még a YouTube-on is népszerű tudott lenni.","id":"20191026_99_eves_koraban_elhunyt_India_egyik_legismertebb_jogaoktatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f6bb452-aef6-4673-8f51-fde8afedbe90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b93b63-3c23-447c-83ba-1b17433e6311","keywords":null,"link":"/elet/20191026_99_eves_koraban_elhunyt_India_egyik_legismertebb_jogaoktatoja","timestamp":"2019. október. 26. 20:30","title":"99 éves korában elhunyt India egyik legismertebb jógaoktatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5debd5d-bce5-43ea-9858-ebe225a467bd","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Így hangzik 11 tévhit közül a 4. a népszerű pszichológus L. Stipkovits Erika pszichológus legújabb, Nagyszülők a kispadon című könyvében, melyben nagyszülők, szülők és unokák egymásra hatásának eredt a nyomába.

","shortLead":"Így hangzik 11 tévhit közül a 4. a népszerű pszichológus L. Stipkovits Erika pszichológus legújabb, Nagyszülők...","id":"20191027_Igaznak_tunik_de_tevhit_A_nagyszulo_sorsahoz_nincs_koze_az_unokanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5debd5d-bce5-43ea-9858-ebe225a467bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ea59dc-b039-4d68-a05c-b07c2104d4c6","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191027_Igaznak_tunik_de_tevhit_A_nagyszulo_sorsahoz_nincs_koze_az_unokanak","timestamp":"2019. október. 27. 20:15","title":"Igaznak tűnik, de tévhit: a nagyszülő sorsához nincs köze az unokának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d4ea35-2181-4136-a111-0f08502414b1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A szíriai-török határ közelében lévő Idlib tartományban halt meg Abu Bakra al-Bagdadi, az Iszlám Állam (IS) alapítója és elsőszámú vezetője. Az első jelentések szerint az amerikai és kurd erők rajtaütöttek a Barisa nevű településen bujkáló terroristavezéren, s a mikor al-Bagdadi látta, hogy nincs esélye a menekvésre, felrobbantotta a testén lévő robbanómellényt. Állítólag felesége és több gyermeke is életét vesztette. Trump szerint gyáván halt meg.","shortLead":"A szíriai-török határ közelében lévő Idlib tartományban halt meg Abu Bakra al-Bagdadi, az Iszlám Állam (IS) alapítója...","id":"20191027_Igy_halt_meg_az_iszlam_allam_vereskezu_vezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90d4ea35-2181-4136-a111-0f08502414b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58bdf39-78ed-48fe-9973-68a27824b32f","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_Igy_halt_meg_az_iszlam_allam_vereskezu_vezetoje","timestamp":"2019. október. 27. 15:06","title":"Így halt meg az Iszlám Állam véreskezű vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056d6f6e-4363-456f-aaf4-49e2baee12b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191027_snaptube_app_hadhazy_tabla_memek_javier_bardem_muanyag_palack_google_terkep_frissites_oraatallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=056d6f6e-4363-456f-aaf4-49e2baee12b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e1df58-b6e6-41ad-9fa1-6bb85f18eccf","keywords":null,"link":"/tudomany/20191027_snaptube_app_hadhazy_tabla_memek_javier_bardem_muanyag_palack_google_terkep_frissites_oraatallitas","timestamp":"2019. október. 27. 12:03","title":"Ez történt: ezúttal az orbános-táblás-hadházys mémek lepték el a netet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a658df-2011-47be-98c2-6ec2335478e1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szolnokon pedig egy különleges műveleti regionális központot hoznának létre.","shortLead":"Szolnokon pedig egy különleges műveleti regionális központot hoznának létre.","id":"20191028_Szekesfehervaron_allhat_fel_az_uj_NATOparancsnoksag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34a658df-2011-47be-98c2-6ec2335478e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103413a3-1879-40ee-86c2-e3bd5c49462f","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Szekesfehervaron_allhat_fel_az_uj_NATOparancsnoksag","timestamp":"2019. október. 28. 12:15","title":"Székesfehérváron állhat fel az új NATO-parancsnokság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nemhogy nem segít kiszűrni a kátrány egy részét, de kifejezetten növelheti a tüdőrák kockázatát a füstszűrő – figyelmeztetnek amerikai és brit kutatók, akik a British Medical Journal című orvostudományi folyóiratban publikált tanulmányukban a cigarettacsikkek műanyagszennyezésben játszott szerepére is rámutatnak.","shortLead":"Nemhogy nem segít kiszűrni a kátrány egy részét, de kifejezetten növelheti a tüdőrák kockázatát a füstszűrő –...","id":"20191028_Kutatok_Novelheti_a_tudorak_kockazatat_a_fustszuro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1816d42d-0871-46c6-88b1-165fa8365c09","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_Kutatok_Novelheti_a_tudorak_kockazatat_a_fustszuro","timestamp":"2019. október. 28. 12:44","title":"Növelheti a tüdőrák kockázatát a füstszűrő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]